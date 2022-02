Nachschlag: Belehrt

Gleb Garanich/REUTERS Die NATO hat seit langem gezündelt: Militärmanöver in der Ukraine bei Lwiw (24.9.2021)

Wenn im »Westen« in Sachen Ukraine-Krieg Transatlantikerinnen wie ­Constanze Stelzenmüller, Expertin für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, das Wort führen, ist dort auf Besonnenheit nicht zu hoffen. Stelzenmüller bezeichnet im Gespräch mit »Quer«-Moderator Christoph Süß die Donbass-»Republiken« als »Zombiestaaten«. Und es solle keiner glauben, dieser Konflikt sei auf die Grenzen der Ukraine einhegbar. Süß fragt: »Wenn Sie sagen, es weitet sich aus, (…) also wenn an den Grenzen dann die NATO-Staaten aufrüsten. Am Ende sind alle mit Atomwaffen bewaffnet. Kann so ein Konflikt dann nicht atomar ausarten?« Da fällt ihm Stelzenmüller schon ins Wort: »Verzeihung, aber Sie sollten hier nicht von ›Aufrüstung der NATO-Staaten‹ reden, ja? Wirklich, das ist das falsche Vokabular hier. (…) Wenn jetzt amerikanische und europäische Truppen an die NATO-Ostgrenze verlagert werden, dann ist das in keiner Weise eine Aufrüstung.« Süß entschuldigt sich: »Da haben Sie vollkommen recht, da hab ich mich sehr ungenau ausgedrückt.« Belehrt. (mis)