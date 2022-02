Eine gewisse Tradition

Kreidler »Um unsere Alben zu mögen, bedarf es einer offenen, urban geprägten Geisteshaltung« – Kreidler

Es ist der Groove, der zählt. Aber eben nicht allein. Wer von Kreidler redet, darf von Düsseldorf, von Krautrock, von Kraftwerk und Neu! nicht schweigen. Kreidler also, die zu Beginn ihrer Karriere fälschlicherweise in den großen Post-Rock-Topf (Mapstation, To Rococo Rot) geworfen wurden. Post-Kraut-Post-Rock? Die Musiker erzählten ziemlich häufig, dass sie eher von 80s-Elektropop sozialisiert wurden. Hinzu kommt, klar, die Düsseldorfer Kunstakademie, wo seit Jahrzehnten immer neue Mischungen aus bildender Kunst, Pop und Musik erprobt werden. Creamcheese, Boulevard Dinger, Retrofuturismus, solche Dinge.

Kreidlers Schlagzeuger Thomas Klein sagte einmal: »Um unsere Alben zu mögen, bedarf es einer offenen, urban geprägten Geisteshaltung.« Wer diese Haltung und, sagen wir mal, eine gewisse popkulturelle Sensibilität mitbrachte, konnte sich von Kreidler in beinahe drei Jahrzehnten mit Gewinn auf diverse Gleise setzen lassen, versteht es die Band wie kaum eine zweite, ihre technoide Instrumentalmusik mit allerlei Referenzen anzureichern. Die unterschiedlichen Interessen der Musiker zwischen Club und Kunstbetrieb spiegeln sich gewissermaßen im Sound, der häufig auf (imaginäre) Orte verweist.

Brüssel zum Beispiel: Hort jener undogmatischen Experimente, die beispielsweise in der »Made to Measure«-Reihe der Labels Crammed Disc und Les Disques du Crepuscule Ausdruck fanden. Literatur und Film nicht zu vergessen: Kreidlers Alben »Eve Future« (2002) und »Eve Future Recall« (2004) beziehen Motive aus dem Roman »Die künftige Eva« von Auguste Villiers de L’Isle-Adam, »Impressions ­d’Afrique« ist eine Leihgabe von Raymond ­Roussel, »Sans Soleil« verweist auf den Essayfilmklassiker von Chris Marker.

Mit dem Filmemacher Heinz Emigholz, der das Cover des neuen Albums »Spells and Daubs« gestaltet hat, arbeiten die Musiker seit zehn Jahren zusammen. Früh wurde seitens der Band gewarnt: »Or start reading again and consider the matter of quoting one more time. Without trying to explain anything. That would be to presumptious«, heißt es halbironisch auf dem Cover von »Appearence and the Park« von 1998.

Ungefähr alle zwei bis vier Jahre erscheinen neue Kreidler-Alben. Die immer länger werdenden Credits erzählen Geschichten von Szenen, für die sich inzwischen Poparchäologen finden ließen. Dazu all die Seitenprojekte der vier Musiker, um anderen Interessen nachgehen zu können; Soundtracks, Musikvideos, Asientourneen fürs Goethe-Institut, Konzerte im New Yorker MOMA oder in der Knitting Factory. Kreidler liefern. Vielleicht ist das die Crux.

Wenn man die diversen Alben von Kreidler nach »Eve Future Recall« vor sich ausbreitet und der Reihe nach hört, erscheinen sie gleichwohl seltsam verwechselbar. Klar, es gibt Favoriten. Klar, es gibt gute, sehr gute Tracks. Reichlich sogar, wenn man sie endlich mal wieder genauer anhört. Eben das zu tun, dafür bietet »Spells and Daubs« einen schönen Anlass. Zehn knackig-kurze Tracks gibt es darauf. Was die ausarrangierte Balance zwischen Melodie und Beat anbelangt, weiß das Promoblatt, habe jeder der Tracks das Potential einer ­Single, was freilich nicht bedeutet, dass Kreidler jetzt die Hitmaschine angeworfen haben.

Sehr abwechslungsreich sind die Stücke, sie widmen sich jeweils konkreten Ideen und Soundeffekten, formulieren sie mit gebotener Prägnanz aus. Das ist spannend, aber nicht spektakulär. Ebensowenig wie der Hinweis, dass der große Peter Walsh in London gemischt hat. Der ja vor allem bekannt ist für seine Zusammenarbeit mit Scott Walker, was wiederum auf die falsche Fährte führt. Die hier ist schon besser: Walsh hat einst (1981) »Penthouse and Pavement« von Heaven 17 – »(We Don't Need ) That Fascist Groove Thang« – und »New Gold Dream« von den Simple Minds produziert und hat auch mit Spandau Ballet und Shalamar gearbeitet. Dass man beim Hören von Kreidlers »Spells and Daubs« immer wieder mal an die britische Wave-Pop-Band Japan denken muss, passt prima.

Eingespielt zwischen Herbst 2020 und Frühjahr 2021 ist »Spells and Daubs« eines dieser Alben, die unter dem Eindruck der Pandemie entstanden sind. Damit das »coole Wissen«, mit dem Kreidler so gern spielen, nicht in nostalgischen Geschichtsunterricht mündet, sind dem Album vier Zitate von u. a. Hermann L. Gremliza und Thomas Ebermann beigestellt, die dezidiert Fragen zur Modifikation des öffentlichen Raums im Neoliberalismus, zu analoger gesellschaftlicher Kommunikation und der mit politischen Interventionen einhergehenden produktiven Haltung aktualisieren. Nach dem wütenden Album »European Song« von 2017 positionieren sich Kreidler also einmal mehr deutlich links.