Fast jede Minute Schüsse

Alexander Ryumin/ITAR-TASS/imago images Acht Jahre Zerstörung: Eine Sekundarschule in Gorliwka (17.2.2022)

Die Straßen in Gorliwka sind fast menschenleer. Die Ampeln blinken ständig. Die 200.000 Einwohner zählende Stadt, etwa 50 Kilometer von Donezk entfernt, liegt mitten in der Kampfzone. Die Straßenbahnen, Marschrutki (Sammeltaxis) und Busse fahren noch in diesem nun strategisch wichtigen Ort Richtung Front, aber es sitzt kaum jemand darin. Die wenigen Menschen, die sich auf die holprigen Straßen nach draußen wagen, gehen einkaufen. Vor dem Kulturpark in der Leninstraße beschleunigen sich die Mobilisierungen. »Wir werden eingezogen. So, jetzt geht es in den Krieg. Ich weiß nicht, wohin. Aber wir gehen«, erklärt uns Iwan, ganz in Schwarz gekleidet und mit kahlgeschorenem Kopf, bevor er in den Bus steigt, um an die Front zu fahren. Eine andere Familie versucht, die Gegend zu verlassen. »Aber anscheinend wurden die Evakuierungen gestoppt. Wir suchen einen Weg, um wegzukommen. Ich habe schon genug gegeben«, erklärt Sergej, kaum 30 Jahre alt, und zeigt uns, dass ihm eine Hand fehlt, an der anderen sind keine Finger. Der Chef der selbsternannten Volksrepublik Donezk (VRD), Denis Puschilin, hat am Donnerstag die Fahrten nach Russland eingestellt.

Hundert Meter weiter befindet sich das städtische Krankenhaus. Es verfügt über eine Notfall- und Traumatologieabteilung, die den Großteil der Verwundeten aufnimmt, darunter auch Soldaten aus der Umgebung. »Es ist eine der wichtigsten Gesundheitseinrichtungen. Wir verfügen über Chirurgen, Neurochirurgen und Traumatologen. Wir tun seit acht Jahren unser Bestes. In letzter Zeit haben wir das Gefühl, 2014 noch einmal zu erleben. Immerhin sind wir besser vorbereitet«, meint Nelli Jakunenko. Sie ist Mitte 50 und leitet die Traumatologie.

In nördlicher Richtung, zwei Kilometer von Gorliwka entfernt, befindet sich die Siedlung Sajzewe. Hier sind die Kämpfe mittlerweile zum Dauerzustand geworden. Fast jede Minute fallen Schüsse. Trotz allem führt eine Mutter ihre Tochter im Kinderwagen spazieren. Andere fahren mit ihren Einkäufen auf dem Fahrrad umher – sie sind seit acht Jahren und nach 14.000 Toten an die Auseinandersetzungen gewöhnt. »Seit dieser Nacht hat sich die Situation hier völlig verändert. Während bereits in den vergangenen Wochen die Zusammenstöße schlimmer geworden sind, finden sie hier, wie Sie hören können, im Minutentakt statt«, erklärt uns der Verwaltungschef Wladislaw Tscherkaschin in seiner Uniform. Die Gebäude, zum einen einstöckige Holzhäuser, zum anderen Wohnblocks im sowjetischen Stil, scheinen von den Kämpfen der vergangenen Wochen gezeichnet zu sein. Die Wege sind schlammig. Wir treffen auf ein zwölfjähriges Mädchen, das eine neonfarbene Jacke trägt. Tscherkaschin belehrt sie: »Geh nach Hause! Du solltest nicht draußen sein. Du siehst doch, dass gekämpft wird.« Sie antwortet ihm, dass ihre »Mutter es ihr erlaubt hat«.

Etwas weiter entfernt in den Wohnvierteln stehen imposante Gebäude in der typischen Architektur der 1970er Jahre. Zwischen diesen Komplexen sieht man nur Menschen, die zum Einkaufen nach draußen kommen. Das Leben scheint in dieser Industrielandschaft, in der sich verlassene Fabriken mit zahlreichen Abraumhalden vermischen, stillzustehen. Alte Lokomotiven ziehen Waggons mit Kohle. Sich fortbewegende Militärfahrzeuge sind in diesem Teil des Donbass weitaus häufiger anzutreffen. Ein Lastwagen mit Raketenwerfern taucht auf, zweigt ab, um sich auf der Spitze eines Berges zu positionieren. In den ex­trem schlechten Straßen haben sich am Donnerstag zahlreiche Spuren von Panzerketten in den Schlamm gegraben. In der Nacht fanden gewaltige Truppenbewegungen statt, schwere Waffen wurden eingesetzt.

Zahlreiche gelbe Schulbusse waren auf dem Weg zur Frontlinie. Sie wurden beschlagnahmt, um die Männer in den Kampf zu bringen. Seitdem VRD-Chef Puschilin am 19. Februar einen Erlass veröffentlicht hat, in dem er zur »Generalmobilmachung« von Männern zwischen 18 und 55 Jahren aufrief, werden sie an jeder Polizeistation im Donbass eingezogen. »Der Graben- und Stellungskrieg der vergangenen Jahre geht zu Ende. Es wird von überall her geschossen«, bestätigt uns ein Soldat.

Auf der Straße in Richtung Donezk kommen wir an mehreren Krankenwagen vorbei. Seit Donnerstag morgen ist in der Hauptstadt der »Volksrepublik« nun regelmäßig der Lärm von Bombardements zu hören. Soldaten patrouillieren in der Stadt, wo Plakate mit der Aufschrift »Wir haben 1943 gewonnen. Wir werden heute gewinnen« hängen. Auf dem Bild sieht man nebeneinander die Rote Armee und die heutigen Streitkräfte. Das orange-schwarz gestreifte St.-Georgs-Band, das den Sieg über Nazideutschland symbolisiert, nimmt hingegen den gesamten unteren Teil ein. Das Plakat wird verständlicher, nachdem der russische Präsident am Donnerstag morgen eine »militärische Sonderoperation« angekündigt hatte, um »eine Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine zu erreichen«.

Auch wenn die öffentlichen Verkehrsmittel noch funktionieren, ist die Beklemmung spürbar. »Ich muss zugeben, dass es eine Weile gedauert hat, bis ich realisiert habe, was passiert ist. Wie wenn man in einem Alptraum steckt. Ich verstehe es nicht. Sie hatten sicher einen Grund, ihre militärischen Ziele anzugreifen, aber wir wollen Frieden. Jetzt steuern wir auf einen Krieg zu«, schluchzt Tanja fast. Eine andere Frau macht sich vor allem Sorgen um ihren Bruder an der Frontlinie. »Ich hoffe, dass alles gutgeht. Ich werde heute abend hören, wie es ihm geht.« Es ist die Hoffnung, dass der Appell des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge, dass »ziviles Leben und zivile Infra­strukturen zu jeder Zeit in Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht geschützt und erhalten werden müssen«, Gehör findet. Denn auf beiden Seiten zeichnen sich nach Angaben der Behörden bereits schwere Verluste ab.

Eine gewisse Anspannung breitete sich am Donnerstag abend in Donezk aus. Die Ruhe der vergangenen Tage ist verflogen. Das Wasser wird knapper, ebenso das Gas. Makejewka, eine nahegelegene Bergarbeiterstadt, scheint wie leergefegt. Nur eine Gruppe von Jugendlichen fährt mit Skateboards in einer ruhigen Ecke umher. Denis Puschilin hatte begrüßt, dass »die Bewegung zur Befreiung in vollem Gange« und das Hauptquartier der ukrainischen Armee im Donbass »praktisch zerstört« sei. Er widersprach damit seinen Worten auf einer Pressekonferenz am Mittwoch, in der er bekräftigt hatte, »den Frieden zu wollen«.