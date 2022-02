Adressat heißt NATO

Issei Kato/REUTERS Passanten in Tokio verfolgen die TV-Ansprache Putins (24.2.2022)

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die »Spezialoperation« der russischen Streitkräfte in der Ukraine zwar mit der »seit acht langen Jahren andauernden Bedrängung und Verhöhnung« der Menschen in den Volksrepubliken des Donbass begründet. Allerdings tauchte dieser Kontext erst ganz am Schluss seiner Ansprache auf – die einigen Medienberichten zufolge bereits am Montag aufgezeichnet worden sein soll. Das mag einstweilen ein aus Metadateien des Videos abgeleiteter Verdacht gewesen sein, aber dieser Umstand wird dadurch bestätigt, dass der Verweis auf die Situation im Donbass nur maximal zehn Prozent der Ansprache ausgemacht hat.

Weitere zehn Prozent wandten sich an die ukrainischen Soldaten mit dem Aufruf, die Waffen niederzulegen und nach Hause zu gehen, sowie die Zusicherung an die ukrainische Bevölkerung, ihr werde nichts geschehen. Den vom Ausmaß und der Bedeutung deutlichen Schwerpunkt von Putins »Kriegsrede« machte hingegen die Auseinandersetzung mit der Expansionsstrategie der NATO aus. Man könnte fast sagen, der russische Angriff sei die ultimative Fortsetzung der beiden Sätze, die Putin 2018 sagte, als er erstmals Videos und Animationen der russischen Hyperschallwaffen öffentlich präsentierte: »Ihr habt uns jahrelang nicht zugehört. Jetzt werdet ihr zuhören müssen.«

Nicht wiederholt hat Putin in seiner Ansprache von Donnerstag nacht die nationalromantischen Argumente von der jahrhundertelangen Bruderschaft zwischen Russen und Ukrainern, die noch ein wesentlicher Teil seiner am späten Montag abend ausgestrahlten Ansprache an die Nation war. Eine logische Entscheidung, wenn man davon ausgeht, dass der eigentliche Adressat dieser Rede – ebenso wie der jetzt gestarteten Militäroperation – die NATO-Führung gewesen ist. Seine Ausführungen darüber, dass die Ukraine eigentlich kein Staat sei, die als Negation des Rechts der Ukrainer auf ihre Nationalität wahrgenommen worden war, unterließ Putin in seiner neuesten Rede ebenfalls. Im Gegenteil unterstellte er mit der Ankündigung, Russland strebe keine langfristige Besetzung der Ukraine und keine »Kränkung der Ukrainer als Volk« an, dass er ebenjenes Recht der Ukraine auf ihre Staatlichkeit sehr wohl anerkenne.