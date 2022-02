Sexualisierte Gewalt: Zwölf Jahre Haft für Priester

Köln. Das Landgericht Köln hat am Freitag einen katholischen Priester zu zwölf Jahren Haft wegen sexualisierter Gewalt gegen Kinder verurteilt. Der 70 Jahre alte Pfarrer muss außerdem drei Nebenklägerinnen Schmerzensgeld in Höhe von 5.000, 10.000 und 35.000 Euro zahlen. Die Anklage umfasste 118 Tatvorwürfe. Obwohl den Verantwortlichen des Erzbistums Köln immer wieder Vorwürfe und Gerüchte den Pfarrer betreffend zugetragen wurden, erhielt er stets aufs neue die Gelegenheit, mit Kindern allein zu sein. Amtsträger des Erzbistums Köln haben in dem Prozess jede Mitverantwortung bestritten. (dpa/jW)