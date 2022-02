Friedensdemos weltweit

Gavriil Grigorov/ITAR-TASS/imago images »Nein zum Krieg«: Demonstranten in Moskau am Donnerstag abend

Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine sind am Donnerstag abend weltweit Tausende gegen den Krieg auf die Straße gegangen. In mehr als 50 russischen Städten kam es zu meist kleineren Demonstrationen, wie das Bürgerrechtsportal OWD-Info, das vom Justizministerium als »ausländischer Agent« registriert ist, berichtete. Zu den von den Behörden verbotenen Kundgebungen war größtenteils über soziale Medien mobilisiert worden. In der Hauptstadt Moskau sowie in Sankt Petersburg gingen die meisten Menschen auf die Straße, in beiden Städten kam es auch zu den meisten Festnahmen. Die Organisation OWD-Info sprach von landesweit mehr als 1.700 Verhaftungen, allein in Moskau seien mehr als 700 Menschen festgenommen worden. Überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Auch in Nordamerika und Westeuropa wurde gegen den Krieg demonstriert. In New York versammelten sich Hunderte auf dem Times Square, in Washington, D. C., zogen Menschen, zum Teil mit ukrainischen Flaggen, vor die russische Botschaft. Während bei einem Großteil der Proteste, die unter anderem von (Regierungs-)Parteien und Kirchen organisiert worden waren, nur Russland als Aggressor verurteilt wurde, versuchten linksradikale Gruppen an manchen Orten, ein differenzierteres Bild vermitteln. Wie das Portal Redfish per Twitter verbreitete, gingen beispielsweise im italienischen Bo­logna Hunderte unter dem Motto »Weder mit Putin noch mit der NATO« auf die Straße. Im schweizerischen Bern brachten Anarchisten am Rande einer Demonstration ein Banner mit der Aufschrift »Weder Russland noch NATO – Kriegstreiber stoppen« an.

Auch in der Bundesrepublik haben noch am Donnerstag in einigen Städten Menschen gegen den Krieg und die NATO-Politik demonstriert. Eine der größeren Veranstaltungen fand in Berlin statt. Etwa 600 Menschen nahmen an einer Kundgebung auf dem Leopoldplatz im Ortsteil Wedding teil, zu der das Bündnis »Hände weg vom Wedding« mit Unterstützung unter anderem der SDAJ und der Linksjugend Nordberlin aufgerufen hatte. Rednerinnen und Redner betonten, dass es für Linke nicht darum gehen könne, sich bei »Streitigkeiten zwischen kapitalistischen Staaten« auf eine Seite zu stellen. Man sei solidarisch mit der Arbeiterklasse in den beteiligten Ländern.

Mit einer größeren Demonstration wollen verschiedene Organisationen am Sonntag in Berlin gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine protestieren. Angemeldet sind bei der Polizei 20.000 Teilnehmer ab 13 Uhr am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni. Das Motto lautet: »Stoppt den Krieg. Frieden für die Ukraine und ganz Europa.« Zu dem Organisationsbündnis gehören unter anderem der DGB und Verdi, die Umweltschutzorganisationen BUND und Naturfreunde, die Initiative ATTAC, die Flüchtlingshilfsorganisation Seebrücke, das Netzwerk Friedenskooperative und Pax Christi. Auch in vielen anderen Städten sind am Wochenende Kundgebungen geplant.