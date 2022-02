BRD schickt Korvette an NATO-Ostflanke

Berlin. Die BRD bietet der NATO-Kriegsallianz nach Beginn der russischen Militäroperation in der ­Ukraine weitere Bundeswehr-Kräfte für die Verstärkung der Ostflanke an. Offiziell angekündigt wurde am Freitag, dass die Korvette »Erfurt« an diesem Sonnabend von Wilhelmshaven in die Ostsee auslaufen und sich einer NATO-Einsatzgruppe anschließen soll. Daneben prüfe man die Stationierung von »Patriot«-Flugabwehrraketensystemen in Osteuropa, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Berlin stockte bereits sein Kontinent in Litauen auf nun fast tausend Soldatinnen und Soldaten auf. Als Reaktion auf den russischen Einmarsch verdoppelte die Bundeswehr am Donnerstag auch die Zahl seiner in Rumänien stationierten Kampfjets vom Typ »Eurofighter« zur Luftraumüberwachung. (AFP/jW)