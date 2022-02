Uniforme Sportler

Janine Schmitz/imago images/photothek Besetzen in voller Montur bisweilen selbst die Tartanbahn: Deutsche Armeeangehörige (Hagenow, 18.7.2018)

Ab und an sieht man sie – auf Galafotos vielleicht: Spitzensportler in schicker Ausgehuniform. Im Fleckentarnanzug durchs Unterholz robben sie aber fast nie. Sportsoldaten der Bundeswehr haben ihren ganz eigenen Kampfauftrag: Podestplätze stürmen, Medaillen abräumen. Bei Olympischen Spielen im Sommer und Winter vorzugsweise. Die Eliteathleten gelten als bestens versorgt, sollen sich komplett auf ihre Spezialdisziplin konzentrieren. Doch es gibt Kritik am kostenintensiven Sportfördersystem der deutschen Armee, zu niedrig ist die Erfolgsquote der uniformen Olympioniken. Warum? Einer hat dafür Indizien, teils Belege.

Schon seit London

Der Exolympiasieger im Rudern, Wolfgang Maennig. Er ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni Hamburg und präsentierte am Montag seine Kurzanalyse zur »relativ schwachen Medaillenausbeute der Sportsoldatinnen und -soldaten« bei den jüngst zu Ende gegangenen XXIV. Olympischen Winterspielen 2022 in Beijing. Zum Zahlenwerk: 55 von ihnen qualifizierten sich für die Spiele in der Volksrepublik. Damit stellten sie 37 Prozent der insgesamt 150 Athleten des deutschen Olympiateams. »Die ›Berufsgruppe‹ der SportsoldatInnen war am stärksten vertreten, gefolgt von den 30 PolizistInnen und 26 ›VollzeitsportlerInnen‹«, schreibt Maennig. Zur Bilanz: 17 sportliche Bundeswehr-Angehörige errangen eine Medaille, also knapp 31 Prozent von ihnen. Zum Vergleich – Maennig: »Am erfolgreichsten war die Gruppe der (meist von der Stiftung Deutsche Sportförderung geförderten) SchülerInnen, Studierenden und ›normal‹ Berufstätigen.« Konkret: Zehn aus dieser kleinen Gruppe von 14 Athleten brachten Edelmetall nach Hause, also rund 64 Prozent. Ein Wert – doppelt so hoch wie bei Sportsoldaten.

Deren relativ schlechtes Abschneiden ist nicht neu. Das Ergebnis reihe sich lückenlos in Sommer- und Winterspiele seit Olympia in London 2012 ein, weiß Maennig. Davon will man bei der Truppe nichts wissen.

Zweierlei Zählweisen

Nur, wie lassen sich unterschiedliche »Erfolgsbilanzen« erklären? Ganz einfach: wegen der Zählweise. »Wir benutzen eine andere als Herr Maennig«, sagte Hans Didi vom Pressezentrum beim Kommando Streitkräftebasis am Donnerstag auf jW-Anfrage. Das heißt: Medaillen werden nicht einzeln verrechnet. Eine Teammedaille – beispielsweise im 4er-Bob – zählt als eine, nicht vier. Ist auch nur einer der Bobfahrer Sportsoldat, sei man als Bundeswehr am Olympiatriumph beteiligt, erklärt Didi. Und so kommen die Streitkräfte auf eine über 60prozentige Medaillenbeteiligung bei den Spielen in Beijing.

»Sozialisierungseffekt«

Klingt nach einem Zahlentrick. Maennig hält dagegen – und resümiert: »Es spricht einiges dafür, dass sich AthletInnen bei der Bundeswehr sportlich schlechter entwickeln, als dies ohne Bundeswehr möglich wäre.« Dafür könnte ein »Sozialisierungseffekt« verantwortlich sein. Das bedeutet? Fehlende Anforderungen aus anderen Lebensbereichen würden die Leistungsfähigkeit in der Spezialdisziplin verringern, meint der Professor. Das betreffe insbesondere Langdienende. Anders ausgedrückt: »Das SportsoldatInnentum, welches de facto ein ScheinsoldatInnentum ohne militärische Aktivitäten ist, füllt die AthletInnen nicht aus.« Weiteres kommt hinzu. Die ­Perspektive für diese Klientel ist nach der aktiven Laufbahn zumeist schlecht. Zu viele hätten keine Ausbildung; oft stünden sie später vor dem Nichts.

Braucht es nun ein neues System der Sportförderung? Maennig macht einen Vorschlag: Umschichtung von öffentlichen Mitteln, wenn Förderwege außerhalb Bundeswehr nachweislich erfolgreicher sind – Stärkung des Etats der Sporthilfe etwa. Ein Problem dabei: »Es ist eine privatrechtliche Stiftung, die sich der parlamentarischen Kontrolle entzieht«, sagte der sportpolitische Sprecher der Linke-Bundestagsfraktion, André Hahn, am Donnerstag gegenüber jW. Wichtiger sei folgendes: Bei allen Fragen um Sportförderkonzepte dürfe nicht nur eine »maximale Medaillenausbeute« maßgeblich sein. Das sieht Tina Winklmann auf jW-Anfrage ähnlich: Olympia sei eine Momentaufnahme, eine Fixierung auf den Medaillenspiegel nicht sinnvoll, so die Grünen-Sportpolitikerin. Nachgehakt: Topathleten und Militär, passt das? Die Bundeswehr sei eine feste Größe der Sportförderung, über geeignetere Orte könne durchaus diskutiert werden, sagte Winklmann: »Zur Zeit sehe ich diesen aber nicht.« Hahn hingegen ist sich da nicht so sicher, denn es gehe auch »um die Zurückdrängung militärischer Aspekte aus dem Sport«.