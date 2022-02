»Das ist im Grunde ein Justizskandal«

Martin Müller/imago images Das Versagen der Justizbehörden trägt auch zum Erstarken der Faschisten in Südbrandenburg bei. Ausbeute einer Razzia im Raum Cottbus (11.4.2019)

Infolge einer Razzia gegen Neonazis im April 2019 in Südbrandenburg wurde gegen die »Kampfgemeinschaft Cottbus« wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Das Verfahren wurde eingestellt, wie die Staatsanwaltschaft vergangene Woche bestätigte. Um wen handelt es sich bei der Gruppierung?

Das ist der Kern der organisierten Neonaziszene der Region, gewaltbereite Leute auch mit Bezügen ins Rockermilieu, zur organisierten Kriminalität. Die Szene ist sehr breit aufgestellt: Teile der aktiven Fanszene des FC Energie Cottbus, Produzenten rechter Kleidermarken, organisierter Kampfsport, Sicherheitsfirmen. Sie konnte sich über Jahre hinweg leider sehr gut entwickeln.

Man habe »alles in die Waagschale« geworfen, wie ein Sprecher sagte. Es habe dennoch nicht für den Nachweis gereicht, dass es sich um eine kriminelle Vereinigung nach Strafgesetzbuch handelt. Wie erklären Sie sich das?

Ohne die Akten zu kennen, kann ich das nicht abschließend bewerten. In der Vergangenheit mussten wir aber feststellen, dass die Strafverfolgung von Neonazis durch die Gerichte und die Staatsanwaltschaft Cottbus völlig unzureichend betrieben wurde. Die Region war seit 2015 ein Hauptaufmarschgebiet der Rechten. 2015 bis 2018 zeigte sich eine enorme rassistische Bewegung auf der Straße hinter dem Label »Zukunft Heimat«, was begleitet war von zahlreichen rechten Gewaltdelikten in der Stadt. Wir verzeichneten in dieser Zeit fast jede Woche einen Angriff.

Sie kritisieren schon länger das »Justizproblem« in der Stadt. Woran machen Sie das fest?

Die rechte Gewalt aus den Jahren 2015 bis 2018 wurde juristisch überhaupt nicht aufgearbeitet, weil diese Verfahren nie geführt wurden. Und wo es welche gab, wurden teils Akten nicht korrekt zugestellt, Fälle bei einer Anklage deswegen gar nicht verhandelt – und die rechten Schläger kamen straffrei davon. In einem Verfahren am Landgericht musste die Richterin sogar zugeben, dass dort Akten verschwunden waren.

Bei Körperverletzungsdelikten kommen die Sachen bundesweit für gewöhnlich nach eineinhalb oder zwei Jahren vor Gericht. Doch wer heute in Cottbus Opfer rechter Gewalt wird, muss wahrscheinlich drei bis vier Jahre mindestens warten, bis es dann – wenn überhaupt – vor Gericht landet. Und dann gibt es Anwälte, die selbst aus der Neonaziszene stammen und sich das Problem zunutze machen, um Verfahren noch mal extra zu verschleppen. In Cottbus besteht seit 2015 de facto eine Straffreiheit für rechte Schläger.

Ließe sich das mit mehr Personal lösen?

In ihren Antworten auf Anfragen von Die Linke dazu hatte die Landesregierung mehrfach gesagt, die Vorgaben des Personalschlüssels für Gerichte und Staatsanwaltschaft seien erfüllt. Also entweder ist das Personal dort fachlich ungeeignet, was bedenklich wäre. Oder das Personal arbeitet korrekt, aber dann müsste man sich fragen, warum es dennoch nicht funktioniert. Darauf haben wir weder von den Behörden noch von der Landesregierung eine Antwort bekommen. Zumal derselbe Personalschlüssel auch für andere Gerichtsbezirke gilt. Doch in Potsdam wäre so eine Situation wie in Cottbus undenkbar. Und auch in Neuruppin bewegt es sich im üblichen Rahmen.

Wäre eine neue Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Cottbus eine Lösung?

Das wäre erst mal ein guter Vorschlag. Die Landesregierung entschied sich jedoch, bei der Generalstaatsanwaltschaft in Brandenburg an der Havel Kapazitäten im Bereich »Hasskriminalität« zu bündeln. Doch die werden nur koordinieren und unterstützend wirken, nicht aber die Verfahren abarbeiten, die in Cottbus seit Jahren liegenbleiben.

Jetzt will die Staatsanwaltschaft einzeln gegen mehrere Beschuldigte aus dem eingestellten Verfahren ermitteln.

Das ist ein Hohn für alle Betroffenen, die seit 2015 auf Strafverfolgung hoffen. Es ist wirklich noch mal ein Schlag ins Gesicht, weil die Einzeltaten eben genau nicht verfolgt werden. Das führt wiederum seit Jahren zu einer Stärkung der Rechten in Cottbus.