Wut auf Regierung

ANE Edition/imago images Auch auf Lesbos demonstrierten am Mittwoch Tausende gegen den Kurs der Regierung

Den Bewohnern der Ägäisinseln Lesbos, Samos und Chios reicht es. Tausende haben am Mittwoch erneut gegen die Migrations- und Asylpolitik der rechten Regierung des Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis protestiert. Sie zogen vor die Rathäuser und ließen auf ihren mitgeführten Transparenten wissen: »Weder unter freiem Himmel noch sonst irgendwo – unsere Inseln sind keine Konzentrationslager.« Der Zorn gegen die eigene Regierung, aber auch gegen die von der Europäischen Union mit immer mehr Gewalt an den Grenzen durchgesetzte Abschottung gegen Kriegsflüchtlinge aus dem Nahen und Mittleren Osten, ist in den vergangenen Monaten noch einmal gewachsen. Die Inselgriechen beobachten zunehmend entsetzt, wie Brüssel und Athen ihre Territorien immer mehr als Verfügungsräume für den Bau neuer, gefängnisähnlicher Camps beanspruchen.

Auf Chios zogen die Demonstranten vor das Parteibüro des griechischen Ministers für Migration und Asyl, Panagiotis Mitarakis. Der rechtskonservative Politiker, Parlamentsabgeordneter der Regierungspartei Nea Dimokratia (ND), spielt in der Flüchtlingspolitik der Regierung den Mann fürs Grobe. Warnrufe internationaler und lokaler Hilfsorganisationen, die seit Jahren die zunehmende militärische und polizeiliche Gewalt an den griechisch-türkischen Grenzen beklagen und dokumentieren, blieben bis heute weitgehend unerhört. Vielmehr lässt Mitarakis gegenwärtig auf seiner Internetseite wissen, dass die Regierung »ihre strenge, aber gerechte Migrationspolitik fortsetzen« werde.

Diese »gerechte« Politik schließt offenbar die ständige Missachtung des Völkerrechts und der Genfer Flüchtlingskonvention ein – eine Tatsache, der sich die Inselbewohner während ihrer Proteste am Mittwoch und in den Wochen zuvor nicht verschlossen haben. Auf Lesbos und Chios, wo am selben Tag ab Mittag die Arbeit niedergelegt wurde und die Behörden für den Publikumsverkehr geschlossen blieben, verlangten sie – auch auf Vorschlag der Gewerkschaften – die Einrichtung eines einzigen Durchgangslagers, in dem Flüchtlinge lediglich identifiziert würden und wo über deren Asylanträge schnell und effektiv entschieden werden könnte. Absolut unerwünscht für die Menschen auf den Inseln, deren Wirtschaftsleben zum Großteil vom Tourismus abhängig ist, ist der fast abgeschlossene Bau riesiger Lager mit zu erwartendem Langzeitaufenthalt der Insassen.

In der Tat werden in dem auf Samos inzwischen fertiggestellten Camp Menschen untergebracht, die zum Teil schon Jahre auf die Erlaubnis warten, in andere Länder Europas zu reisen und dort Frieden und Arbeit zu finden. Das Lager auf Samos wurde rund 20 Kilometer südlich der Hauptstadt Vathy in eine menschenleere Gegend gepflanzt, umgeben von karger Natur und ohne Kontakt zum wirtschaftlichen und sozialen Leben der Insel. Mit doppelten, meterhohen Zäunen und zweifacher Absicherung mit messerscharfem NATO-Draht erinnert es viel eher an ein Hochsicherheitsgefängnis als an eine Station für Menschen, die aus den Bombenkriegen in ihrer Heimat geflohen sind und sich dort mit ihren Familien auf eine bessere Zukunft vorbereiten könnten.

Samos ist Modell für das im Bau befindliche Lager auf Lesbos, das rund 40 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Mytilini in die kahle Natur der Region Vastria gesetzt wird. Die EU lässt sich die Einrichtung allein dieses Camps, das ab dem kommenden September bis zu 5.000 Menschen aufnehmen soll, rund 90 Millionen Euro kosten. Bereits zu Beginn des Monats hatten Bewohner dort Baumaschinen zerstört und Lastwagen in Brand gesteckt. Mit dem Eintreffen der Flüchtlinge, vor allem aus Syrien, Afghanistan und dem Irak, musste Lesbos lange Zeit auch den Ansturm faschistischer Gruppen aus Athen ertragen. Gesteuert von Rädelsführern der inzwischen verbotenen Faschobewegung Chrysi Avgi (CA, Goldene Morgendämmerung) hatten rechte Schläger auf offener Straße Flüchtlinge bedroht und misshandelt. Die Regierung hatte gleichzeitig Einheiten der Antiterroreinheit MAT nach Lesbos geschickt, was vor zwei Jahren zu bürgerkriegsähnlichen Situationen in Mytilini führte.