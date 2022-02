Zerrissenes Land

Mohamed Azakir/REUTERS Soldaten nach einem Bombenanschlag in Beirut am 14. Oktober 2021

Im Libanon spitzt sich die Situation vor den Parlamentswahlen am 15. Mai weiter zu: Am Mittwoch haben libanesische Einsatzkräfte fünf Mitglieder eines terroristischen Netzwerks des sogenannten Islamischen Staates (IS) mit Verbindungen nach Syrien festgesetzt. Die Gruppe aus dem palästinensischen Flüchtlingslager Ain Al-Hilweh hat nach offiziellen Regierungsangaben versucht, Selbstmordattentäter für drei gleichzeitige, durch die Festnahme aber vereitelte große Anschläge in den schiitischen Vororten Beiruts Mitte Februar zu rekrutieren.

Ein Agent des libanesischen Geheimdienstes hatte sich schon Anfang 2021 in die Gruppe eingeschlichen, Kontakt zu einem IS-Kader in Syrien aufgenommen und umfassende Informationen beschafft. Ihm seien für ihn selbst und zwei von ihm erfundene syrische Terroristen drei Sprengstoffwesten, zwei Handgranaten und 1,9 Millionen libanesische Pfund ausgehändigt worden. Die Übergabe wurde vom Geheimdienst mit Hilfe einer Drohne aufgezeichnet. Nach Angaben des Innenministeriums hätten mit jeder Sprengstoffweste Hunderte Menschen getötet und erheblicher Schaden angerichtet werden können.

Die libanesische Wirtschafts- und Finanzkrise sorgt seit Monaten für ein Erstarken des IS, der im Zedernstaat schon 2015 schwere Anschläge begangen hat. Wegen der Aussicht auf monatliche Zahlungen von bis zu 600 US-Dollar schließen sich junge, arbeitslose Sunniten aus den ärmsten Regionen des Landes in Tripoli, Akkar und Arsal der Dschihadistenmiliz an. Angesichts des 90prozentigen Wertverlustes der Landeswährung seit 2019 und des Anstiegs der Lebensmittelpreise um über 600 Prozent sind libanesische Staatsbürger auch IS-Zellen in Syrien und dem Irak beigetreten, wo die Miliz wieder vermehrt Anschläge verübt.

Die Rekrutierung von Libanesen durch den IS kann nicht losgelöst von den sich im Zedernstaat verschärfenden interkonfessionellen Spannungen betrachtet werden. Im vergangenen Oktober entluden sie sich in blanker Gewalt, als christliche Milizen eine Demonstration von Hisbollah-Anhängern beschossen. Immer mehr Menschen beschaffen sich Waffen – um ihr wegen der Krise zu Hause gelagertes Geld zu schützen, aber auch, um sich im Falle neuerlicher Gewalt zu verteidigen. Hinzu kommt eine starke Zersplitterung des sunnitischen »Lagers«, nachdem dessen langjähriger Anführer und mehrfacher Ministerpräsident Saad Hariri Ende Januar seinen zumindest vorübergehenden Rückzug aus der Politik bekanntgegeben hat.

In seine Fußstapfen treten will sein älterer Bruder, Bahaa Hariri. Anders als Saad, der zwar ebenfalls von den Golfstaaten installiert wurde, um den Einfluss der Hisbollah zurückzudrängen, sich aber zunehmend mit dieser arrangieren und – aufgrund ihrer großen Unterstützung im Land – gar eine Regierung unter ihrer Beteiligung führen musste, zeigt sich Bahaa Hariri betont kompromisslos und fordert die Entwaffnung der »Partei Gottes«. Allerdings ist nicht ausgemacht, wie viele sunnitische Libanesen seinen Kurs unterstützen. Möglich wäre auch, dass der Hisbollah wohlgesonnene sunnitische Parteien wie schon 2018 Stimmen aus dem Hariri-Lager abziehen.

Dafür spricht auch eine jüngst von der Konrad-Adenauer-Stiftung durchgeführte Umfrage, nach der die Hisbollah mit 14,7 Prozent weiter die beliebteste Partei im Land ist, wobei ein Viertel der Teilnehmenden angab, für unabhängige Kandidaten votieren zu wollen. Demnach fühlen sich 60 Prozent der Befragten politisch nicht vertreten. Fast die Hälfte erwartet keine Veränderungen durch die bevorstehenden Parlamentswahlen und nur die Hälfte will ihr Stimmrecht wahrnehmen. Eine niedrige Wahlbeteiligung könnte die im Libanon traditionell schwierige Regierungsbildung weiter verkomplizieren.

Und damit nicht genug: Im Oktober entsteht womöglich das nächste Machtvakuum, wenn die Amtszeit des 88jährigen Staatspräsidenten Michel Aoun endet. Er hat angekündigt, nicht erneut zu kandidieren und versucht seit geraumer Zeit, seinen Schwiegersohn und Chef der »Freien Patriotischen Bewegung«, Gebran Bassil, als Nachfolger zu installieren.