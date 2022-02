Hauke-Christian Dittrich/dpa Stärkste Organisation der Soloselbständigen in Europa: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Verdi will künftig Tarifverträge für Soloselbständige aller Art abschließen können. Das geht aus einer Stellungnahme der Gewerkschaft hervor, die am Donnerstag der EU-Kommission vorgelegt wurde. Die hat Leitlinien dafür entworfen, wie den Einzelpersonen bei der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen über Kollektivverträge mehr Rechtssicherheit gegeben werden könnte. Sie müssten dazu aus dem europäischen Wettbewerbsrecht ausgenommen werden.

Verdi, mit über 30.000 Mitgliedern in dem Bereich stärkste Organisation solcher Selbständigen in Europa, begrüßt in der Stellungnahme, dass der Entwurf der Kommission »weder exklusiv auf Plattformarbeit abzielt noch Selbständige in freien Berufen ausschließt«. Im folgenden schlägt die Gewerkschaft Nachbesserungen vor. So sollten Soloselbständige, die mit eigener Arbeitskraft geschaffene Waren vertreiben, nicht, wie geplant, ausgenommen werden. Außerdem sollten sie nicht mindestens 50 Prozent des jährlichen Arbeitseinkommens für eine Gegenpartei erbringen müssen, sondern nur ein Drittel. Zahlreiche Honorarkräfte arbeiteten »für verschiedene Bildungsträger, die jeweils (und zum Teil bewusst) die 50-Prozent-Schwelle unterlaufen«, heißt es zur Begründung. Die Möglichkeit der Verhandlungen für Selbständige, die »Seite an Seite« mit Angestellten arbeiten, begrüßt Verdi. Sie könne etwa im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie in Theater- und Filmproduktionen zur Anwendung kommen. Kleinstunternehmen sollten allerdings nicht ausgenommen werden, so Verdi. Im Kulturbereich gebe es davon sehr viele. Eine Ausnahmeregelung böte einen »Anreiz, Beschäftigungsverhältnisse umzuwandeln«.

Schließlich will die Gewerkschaft »ermächtigt werden, Honorarempfehlungen abzugeben, falls die Auftraggeber nicht zu Verhandlungen bereit sind«, so Verdi-Chef Frank Werneke am Donnerstag. Die von der Kommission erwähnte Möglichkeit des Streiks dürfte in vielen Fällen »aufgrund des ökonomischen Risikos kaum eine ernsthafte Option darstellen«, heißt es in der Stellungnahme. Die Wirksamkeit von Empfehlungen habe sich wiederholt gezeigt. Die Kommission will die Leitlinien vor Ablauf des Jahres vorlegen. (jW)