Krieg in der Ukraine

Sergei Grits/AP Photo Zerstörte Radarstation der ukrainischen Armee nahe Mariupol am Donnerstag vormittag

Russland hat am frühen Donnerstag morgen eine militärische Operation in der ­Ukraine begonnen. Die Angriffe auf Armeeobjekte begannen mit Hilfe von Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern um fünf Uhr Ortszeit und zielten darauf, vor allem die Flugplätze und die Flugabwehrsysteme des Landes zu zerstören. Im Laufe des Tages setzten sich aus grenznahen Stellungen in Russland und Belarus auch Panzerkolonnen in Marsch. Später begannen auch Luftlandeoperationen vor allem in der Nähe von Kiew. Über ihren Erfolg wurde zunächst nichts bekannt; die Ukraine meldete den Abschuss eines Hubschraubers mit Luftlandesoldaten. Nach ukrainischen Angaben wurden auf der Umgehungsstraße der Millionenstadt Charkiw mehrere russische Panzerfahrzeuge abgeschossen. Am Nachmittag war von Explosionen in der Stadt zu lesen. Ebenso wurde gegen Mittag eine Militäranlage in Browari am Stadtrand von Kiew in Brand geschossen; die Kiewer Stadtverwaltung forderte die Bewohner auf, die Schutzräume aufzusuchen.

Nach ukrainischen Angaben gelang es den Streitkräften des Landes, sieben russische Flugzeuge, vier Hubschrauber und zehn Panzerfahrzeuge abzuschießen. Etwa 100 russische Soldaten seien gefallen. Russland gab keine eigenen Angaben zu Verlusten heraus und verpflichtete am Mittag die Medien des Landes, nur Meldungen aus offiziellen russischen Quellen zu veröffentlichen. Die Verluste auf ukrainischer Seite wurden in Kiew nicht zusammenfassend angegeben, liegen aber offenkundig mindestens im hohen zweistelligen Bereich.

Als Ausgangspunkt für den russischen Angriff diente offenbar auch das Territorium des nördlich an die Ukraine angrenzenden Belarus. Dort waren nach kürzlichen Manövern russische Truppen zurückgeblieben. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko bestritt jedoch, dass Einheiten des Landes die Grenze zur Ukraine überschritten hätten. Er bot sich als Vermittler für eventuelle Friedensgespräche zwischen Moskau und Kiew an. Von solchen ist jedoch einstweilen nicht die Rede.

Das wichtigste operative Ziel, das die russischen Truppen am ersten Tag ihres Einsatzes erreicht haben, scheint die Eroberung der Staumauer von Kachowka am unteren Dnipro und des in der Nähe liegenden Einlasses zum Nord-Krim-Kanal gewesen zu sein. Ukrainische Blogger veröffentlichten am Mittag Aufnahmen von Militärfahrzeugen, die die Staumauer überquerten. Mit der Eroberung des Stausees scheint die Möglichkeit zu bestehen, die 2014 von ukrainischer Seite abgeschnittene Wasserversorgung der Krim wiederaufzunehmen. Allerdings setzt dies voraus, dass sich die Soldaten zumindest aus dieser Region nicht zurückziehen, obwohl Wladimir Putin in seiner Fernsehansprache in der Nacht betont hatte, Russland strebe nicht an, die Ukraine ganz oder in Teilen zu besetzen. Vielmehr gehe es, so Putin, darum, die von ukrainischem Boden im Zusammenhang mit der »Aneignung ukrainischen Territoriums durch die NATO« für Russland ausgehende Bedrohung auszuschalten.

Weiter im Süden gab es russische Angriffe auf einen Militärstützpunkt bei Odessa mit offenbar 18 Toten, überwiegend Frauen. Auf der vor dem Donaudelta gelegenen Schlangeninsel unternahmen russische Soldaten offenbar einen Landungsversuch.

In Kiew verkündete Präsident Wolodimir Selenskij den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Russland sowie die Ausrufung des Kriegsrechts. Alle Menschen, die willens seien, das Land zu verteidigen, sollten sich bei der Territorialverteidigung melden. Allen innenpolitischen Gegnern, die derzeit wegen ihrer Auffassungen unter Sanktionen des ukrainischen Sicherheitsrates stehen, bot Selenskij die Freilassung an, sofern sie sich freiwillig zum Militär meldeten. In Kiew bildeten sich auf den Ausfallstraßen lange Staus, ebenso vor den Geldautomaten. In den Supermärkten der Stadt ging das Brot aus.

Auf seiten der NATO gab es Proteste und die Ankündigung, mehr Soldaten in die osteuropäischen Mitgliedstaaten zu schicken. Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte jedoch, es gebe keine NATO-Truppen auf ukrainischem Boden und auch keine Pläne, solche dorthin zu entsenden. Die USA schlossen inzwischen auch die Ausweichdienststelle ihrer Botschaft im westukrainischen Lwiw und zogen ihr diplomatisches Personal nach Polen ab. Das Auswärtige Amt forderte die noch in der Ukraine lebenden Deutschen auf, das Land so schnell wie möglich zu verlassen.

Bundeskanzler Scholz sprach – semantisch fein abgestuft – von einem »katastrophalen Tag für die Ukraine« und einem »dunklen Tag für Europa«. Er warf ähnlich wie der gesamte Mainstream des deutschen Politpersonals Russland einen massiven Bruch des Völkerrechts vor und kündigte an, die BRD stehe »fest an der Seite der Ukraine«. Das deutsche Kapital begrub offenbar fürs erste die Hoffnung aufs Ostgeschäft und zeigte sich »entsetzt« – so der »Ostausschuss der deutschen Wirtschaft«. Widerstand gegen das angekündigte verschärfte Sanktionsregime gegen Russland ist von dieser Seite jedenfalls wohl nicht zu erwarten.