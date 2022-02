Politiker als Journalisten

A.Ortega/Pool/EUROPA PRESS/dpa Neuer Job: Seit dem 31. Januar besitzt Pablo Iglesias einen eigenen Podcast

Pablo Iglesias ist wieder da. Der ehemalige Chef von Podemos und bisherige Galionsfigur der spanischen Linken hat zusammen mit der Tageszeitung Publico die Podcastsendung »La Base« (Die Basis) ins Leben gerufen, seit dem 31. Januar kommentiert er über das Format von Montag bis Freitag aktuelle politische Themen. In einem humorvollen Spot wirbt Iglesias für die Sendung damit, dass er verschiedene Staatschefs wie Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro oder den früheren Präsidenten Uruguays José Mújica um Geld bittet – eine Anspielung auf die Behauptung der illegalen Finanzierung von Podemos, die politische Gegner und viele Medien in Spanien in den vergangenen Jahren oft wiederholten. Die Vorwürfe konnten bis heute jedoch nicht belegt werden, der Partei hat das trotzdem enorm geschadet. Als Iglesias, der vor einigen Monaten noch Vizepräsident Spaniens war, am Ende des Werbespots kein Geld von den Präsidenten bekommt, erklärt er trocken, dass er jetzt auch einen »Scheißpodcast« macht und dafür Spenden braucht.

Iglesias war nicht zuletzt deshalb bekannt geworden, weil er die Debattensendung »La Tuerka« im lokalen Madrider TV-Sender Tele-K von 2010 bis 2013 moderierte. »Der echte Journalismus hat eine Intention: Er sucht sich ein Ziel und versucht, etwas zu verändern«, erklärte nun der Politiker und Politikwissenschaftler in der ersten Sendung von »La Base«. »Die Pflicht des Journalisten ist es, auf eine Art und Weise zu informieren, die der Menschheit nutzt und nicht Hass oder die Arroganz schürt.« Auch wenn er kein ausgebildeter Journalist sei, wolle er sich daran messen lassen.

Dass Iglesias Debattensendungen gut moderieren kann, ist nicht neu. Hinzu kommt nun, dass er es schafft, regelmäßig interessante und prominente Gesprächspartner in seine Sendung einzuladen. So interviewte er beispielsweise als erster den neuen Präsidenten Chiles, Gabriel Boric vom Frente Amplio in einem spanischen Medium. Nur kurze Zeit danach war dann Perus Präsident Pedro Castillo zu Gast in »La Base«.

Auch auf die Verifizierung von Falschinformationen, die große Medien verbreiten, hat sich Iglesias spezialisiert. Denn es gibt fast keine Gegenöffentlichkeit, die das sonst tut: In Spanien vereinen vier große Medienkonzerne rund 80 Prozent der Zuschauerquote in Fernsehen und Radio auf sich. »La Base« hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, diese Konzerne genauer anzuschauen und ihre Verstrickungen mit Politik oder Firmen wie Blackrock offenzulegen.

Politiker wie Iglesias, die die Macht der Medien verstanden haben, gibt und gab es zuhauf. Ein Pionier auf diesem Gebiet war der ehemalige Präsident Venezuelas, Hugo Chávez, mit seiner Sendung »Aló Presidente«, bei der er im Dialog mit Bürgern sich ein Bild der Probleme der Bevölkerung machen wollte. Dafür wurde er hierzulande regelmäßig scharf kritisiert. Doch einige Jahre später folgte ihm die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit ihrem Podcast, der allerdings nie eine vergleichbare Zuhörerquote erreichte und auch kein richtiger Dialog war. Der Trend zu Onlineformaten hat sich in den vergangenen Monaten bei Politikern noch mal verstärkt. So versucht sich neuerdings auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) als Moderator mit seiner Livesendung »Bürgerdialog«. Und die CDU übertrug im Januar live und mit Politikern als Moderatoren die Wahl ihres neuen Vorsitzenden Friedrich Merz. Auch auf anderen Plattformen betätigen sich Politiker und Expolitiker als Kommentatoren – und machen, was sie »für richtig halten«, wie der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) seinen Instagram-Auftritt am 3. Januar gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärte.