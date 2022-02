Imperiale Oberflächen

Rob Youngson/Focus Features/Picturelux/imago images »Es gibt da ein Mädchen, aber sie ist Katholikin«, sagt der Sohn. »Macht doch gar nichts«, sagt der Vater und hat laut Regisseur den Bürgerkrieg begriffen

Zu den hässlichsten Seiten des modernen Belfast zählen das 2012 eröffnete Monstrum eines Titanic-Museums und die bald von jedem x-beliebigen europäischen Loch nicht mehr zu unterscheidende Einkaufsstraße. Regisseur Kenneth Branagh beginnt seinen Film über die nordirische Hauptstadt mit genau diesen Bildern aus Tourismusprospekten für Konsumenten. Eine Frontalaufnahme des architektonischen Monstrums zur Erinnerung an den gesunkenen Luxusdampfer aus der »Harland & Wolff«-Werft – Produkt zur Glanzlackierung des Empire zum Zeitpunkt erster Zugeständnisse an Irland – illustriert den Ansatz des Werks: Es geht hier um Erinnerungen, die verklärt, aber nicht erklärt werden sollen.

Soweit ein zutiefst irischer Ausgangspunkt. Liegt es doch in der sogenannten Seele des Inselvolks, sich die Vergangenheit mit Schwarzbier schönzusaufen, auf dass die Gegenwart ihr graues Antlitz am nächsten Tag um so deutlicher zeige. Der Ire lebt im Himmel hinterm Tresen und betritt die Hölle durch die Ausgangstür. Im Belfast des 19. Jahrhunderts verendete das Proletariat für gewöhnlich in Leinenwebereien, am Hafen und allzu oft im Pub. Weil karger Kapitalismus anglikanischer Gesinnung eine Ausnüchterung von Seele und Arbeiter voraussetzt, erfand die Besatzungsmacht Hygienemaßnahmen – namentlich Sperrstunde und Genussmittelsteuer.

Aggressiv jovial

Regisseur Branagh will sich an 1969 erinnern. Da ist er neun Jahre alt und lebt im protestantisch geprägten Arbeiterviertel »Tigers Bay« in Nordbelfast. Damals rollte die britische Armee mit Panzern ein, bis heute brennen zwischen den Sozialbauten jährlich haushohe Scheiterhaufen. Das autobiographische Ich, den Protagonisten seines Films nennt Branagh »Buddy«, auf Deutsch »Kumpel«; seinen Film nennt er »Belfast«. Ein »Freundchen« also aus der Stadt der »Troubles« – zwei Begriffe, so aggressiv jovial wie sämtliche Bilder, Figuren und Dialoge in dieser Ansammlung von 97 Minuten imperialer Oberflächlichkeiten. Vergangenheit ist auf der Leinwand schwarzweiß, denn Nostalgie in digitalen Bildern braucht mindestens drei Photoshop-Filter zur Verteidigung ihrer kostengünstigen Unattraktivität. Gegenüber den Einwohnern von Belfast ist der visuelle Effekt als Rechtfertigung wohlfeil zu gebrauchen. Reine Erinnerung, als solche doppelt und dreifach markiert, macht sich als fehlbare Gedächtnisleistung unangreifbar. Sie schützt vor jeglichem Anspruch.

Zumindest musikalisch gibt es den aber: Van Morrison liefert einen sämtlichen Bildern überlegenen Soundtrack, addiert Erzählung und Gefühl, wo Branagh nur feige Leere produziert. 1969 hungerte der ehemalige Them-Frontmann schon seit einiger Zeit in den Vereinigten Staaten. Sein kommerziell wenig erfolgreiches Meisterwerk »Astral Weeks« erschien ein Jahr zuvor. Es klang mehr nach Blumenkindern und LSD als nach IRA und Guinness. Morrison kehrte zurück nach Ulster, auch ihn ließ die Erinnerung an eine Kindheit in der gebeutelten Stadt nicht los. Besonders auf dem New-Age-Album »Avalon Sunset« von 1989 zirkelte er metaphysisch um seine keltische Herkunft und Identität, die mit der irischen Folklore auf »Irish Heartbeat« von 1988 eben nicht hinreichend erklärt war.

Heimat ist ein diffuses Gefühl, es entsteht aus Sprache, Religion, Geschichte, Familie, Arbeit, Freundschaft, Landschaft, Wetter und Essen. So komplex lässt sich selbstverständlich auch der Nordirlandkonflikt begreifen, in dem Konfessionen zu Chiffren für den vielschichtigen Hass von Generationen geworden sind. Branagh aber will die grusligen Pfaffen seiner Kindheit als Hauptgrund für die ungemütliche Stimmung ausmachen. In einer Szene wird in der Backsteinkirche von Pech und Schwefel gepredigt, und die Knaben sind eingeschüchtert. »Es gibt da ein Mädchen, aber sie ist Katholikin«, sagt der Sohn ein paar Wochen später. »Macht doch gar nichts«, sagt der Vater und hat laut Regisseur den Bürgerkrieg begriffen. Branaghs Wundsalbe heißt Ökumene: Wenn alle zusammen beten (oder halt keiner mehr), dann ist der Frieden gewahrt. Derartige Plattitüden sorgen in der Fall’s Road nicht für feuchte Augen. Auf der zehn Meter hohen »Friedensmauer« sind heute nur selten Kreuze auszumachen, und Papst Franziskus fährt lieber nach Dublin. Trotzdem gehen drüben in Derry bei 13,8 Prozent Arbeitslosigkeit wieder Autobomben hoch.

Erheiterndes Juwel

Gefallsucht ist immer auch Selbstherrlichkeit: Auf dem Höhepunkt seines fieberhaften Taumels, den ultimativen Belfast-Film abgeliefert zu haben, fügt der Regisseur noch eine Musicaleinlage ein, weil sein Juwel nicht nur erinnern und ergreifen, sondern auch erheitern soll. Buddys (Jude Hill) Vater (Jamie Dornan) tanzt Fernsehballett und trällert dazu den Elvis, nicht im Pub, sondern auf einer Showbühne für seine angebetete Gattin (Caitriona Balfe), die aussieht wie Grace Kelly. Danach wird’s wieder Farbe, das Titanic-Museum ist auszumachen und ganz klein die schönsten Warenhausfilialen der Stadt.

Wer vorhat, einmal Belfast zu besuchen, erspare sich tunlichst diese zutiefst dumme, potthässliche Werbeschrift vom Präsidenten der Royal Academy of Dramatic Art. Es mangelt nicht an alternativen Filmen zum Thema Nordirland: »Good Vibrations« (2012), »Bloody Sunday« (2002), »The Crying Game« (1992), und Van Morrison hören kann man ohne störenden Schwachsinn aus London sowieso besser.