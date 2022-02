Fossiles Comeback

Hintergrund Wie funktioniert Gaskraft?

Vereinfacht gesagt so: Es existieren drei Arten von Gaskraftwerken. In einem Gasturbinenkraftwerk wird durch Gasverbrennung Strom erzeugt. Stark komprimierte Luft gelangt in eine Brennkammer, wo die Temperatur so stark ansteigt, dass sich das eingespritzte Gas selbst entzündet. Die heißen Abgase treffen auf die Turbine und setzen sie damit in Bewegung. Ein Generator verwandelt die Bewegungsenergie in elektrischen Strom.

Bei Dampfkraftwerken wird das Gas nicht direkt verbrannt, sondern erhitzt einen Dampfkessel. Der entstehende Wasserdampf setzt dann die Turbine in Bewegung. Der Dampf wird anschließend wieder gekühlt und als Wasser zurück in den Kessel geleitet. Kombinierte Gas-und-Dampf-Turbinen vereinen beide Methoden. Zunächst setzt verbrennendes Gas die Turbine in Bewegung. Doch statt die heißen Abgase nach der Stromerzeugung freizusetzen, erhitzen diese einen Kessel mit Wasserdampf, der eine Dampfturbine antreibt und ebenfalls Strom generiert.

Der Anteil von Erdgas bei der Bruttostromerzeugung lag 2021 in Deutschland laut der AG Energiebilanzen bei 15,2 Prozent. Zum Vergleich: Braunkohle: 18,5 Prozent, Kernenergie: 11,8 Prozent, Steinkohle: 9,3 Prozent, Photovoltaik: 8,4 Prozent.

Und: Jüngst plädierte die EU-Kommission dafür, Gaskraftwerke (neben Kernkraftwerken) unter Auflagen als nachhaltige Energiequellen einzustufen (sog. Taxonomie). Dies soll gelten, wenn Kraftwerksbetreiber dem Erdgas bis 2026 mindestens 30 Prozent und bis 2030 wenigstens 55 Prozent regenerativ produziertes Gas beimischen. Umweltverbände sprechen von Greenwashing eines fossilen Energieträgers. Frühestens im Sommer ist mit einer finalen Entscheidung durch das Europäische Parlament zu rechnen. (or)