Befreier geehrt

Frank Schumann Botschafter Sergej J. Netschajew (l.) mit Hans Modrow

Der Vorsitzende des Ältestenrates der Partei Die Linke, Hans Modrow (r.), ehrte am Mittwoch zum »Tag des Vaterlandsverteidigers« am Sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Tiergarten mit einem Blumengebinde die bei der Befreiung Europas gefallenen Rotarmisten. Dem russischen Botschafter Sergej J. Netschajew (l.), der Modrow beim ersten öffentlichen Auftreten nach mehrwöchigem Krankenhausaufenthalt begrüßte, versicherte der Linke-Politiker, dass sich viele Deutsche der Verbrechen der Faschisten unverändert bewusst seien. (jW)