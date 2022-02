Tricks beim Mindestlohn

Franziska Kraufmann/dpa Bleibt so: Knochenjobs ohne elektronische Erfassung der Arbeitszeit (Stuttgart, 18.6.2013)

Strich drunter. Die Ampelkoalition beschloss am Mittwoch die Erhöhung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde zum 1. Oktober. Derzeit beträgt die Lohnuntergrenze 9,82 Euro. Das Bundeskabinett hob ferner die Verdienstgrenze für Minijobs von 450 Euro auf monatlich 520 Euro an.

Wenig überraschend: Die Kapitallobby wetterte bereits im Vorfeld gegen ein höheres Mindestentgelt. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) behauptete, die Gesetzesnovelle sei »juristisch angreifbar«. Etwa, weil die Mindestlohnkommission übergangen worden sei. Schade: Das Rechtsgutachten ist unter Verschluss, werde nicht ausgehändigt, teilte eine BDA-Sprecherin am Dienstag auf jW-Nachfrage mit. Der Grund: Es sei erklärungsbedürftig und stehe »schwer für sich allein«.

Das Problem sei nicht die politische Entscheidung, den Mindestlohn anzuheben, sondern die Tarifflucht vieler Unternehmen, sagte Beate Müller-Gemmeke, Berichterstatterin für aktive Arbeitsmarktpolitik der Grünen-Bundestagsfraktion, am Mittwoch gegenüber jW. Querschüsse kamen von der mitregierenden FDP. Ursprünglich sollten Firmen dazu verpflichtet werden, die tägliche Jobzeit »jeweils am Tag der Arbeitsleistung elektronisch und manipulationssicher aufzuzeichnen«. Eine Gesetzespassage, die kurzerhand gestrichen wurde. Pascal Kober, sozial- und arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, meinte gegenüber der SZ vom Mittwoch: Eine elektronische Arbeitszeiterfassung sei in der Praxis nicht umzusetzen, etwa in der Bau- oder Reinigungsbranche mit den wechselnden Arbeitsstellen.

Unfug, befand Susanne Ferschl. Längst gebe es »einfache Möglichkeiten, die Arbeitszeit zu erfassen«, sagte die Vizevorsitzende der Linke-Bundestagsfraktion am Mittwoch zu jW. Offenbar wolle »Lindners Yuppiepartei das lohnende Geschäftsmodell des Arbeitszeitbetrugs für Unternehmer nicht gefährden.« Ähnlich sieht das Dominique John vom DGB-Projekt »Faire Mobilität«: »Eine Mindestlohnerhöhung wirkt erst mit verbindlicher Arbeitszeiterfassung.« Sonst würde seitens der Chefs weiter getrickst.