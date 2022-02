Arnulf Hettrich/imago images Institutioneller Rassismus zeigt sich auch am Umgang der Justiz mit institutionellem Rassismus (Stuttgart, 5.2.2022)

Eine Art Persilschein für »Racial Profiling« hat das Hamburgische Oberverwaltungsgericht (OVG) mit seinem Urteil zum Fall Barakat H. der Polizei ausgestellt. Wie aus dem Text hervorgeht, folgte das Gericht voll und ganz der Lesart der Polizei und hat nichts an der Praxis auszusetzen, dass fadenscheinige Begründungen für die Kontrolle von Menschen mit schwarzer Hautfarbe ausreichen. Carsten Gericke, Anwalt von Barakat H., kritisierte die bereits am 7. Februar veröffentlichte Entscheidung gegenüber junge Welt vergangene Woche scharf. Sie verkenne »die Realität rassistischer Kontrollen auf St. Pauli, die auch in der Beweisaufnahme zu Tage getreten ist, und wird nicht zum Rechtsfrieden beitragen«, erklärte Gericke.

Das Urteil beruhe im wesentlichen »auf einer sehr eigentümlichen Beweiswürdigung der Aussagen der Beteiligten«. Der Kläger und sein Begleiter, aber auch einer der Polizeibeamten seien als »unglaubhaft«, »emotional« und »unergiebig« abgestempelt worden. Statt dessen sei das Gericht einem der Beamten gefolgt, »der gerade mal seinen vor der Verhandlung angelesenen Bericht rezitieren konnte«. Nicht zuletzt angesichts des Umstands, dass der Vorfall, um den es im Verfahren gegangen sei, mehr als fünf Jahre zurückliege, sei das »mehr als problematisch«, sagte der Anwalt.

Die Entscheidung des OVG zeuge von »vollkommener Realitätsferne gegenüber alltäglichen, rassistischen Polizeikontrollen«, kritisierte Deniz Celik, innenpolitischer Sprecher der Bürgerschaftsfraktion von Die Linke, am 8. Februar in einem Facebook-Beitrag. »Wenn Opfern rassistischer Polizei jegliche Glaubwürdigkeit abgesprochen wird und der Polizei uneingeschränkt geglaubt wird, dann muss von institutionellem Rassismus gesprochen werden«, urteilte Celik.

Barakat H. stammt aus dem Togo und wohnt auf St. Pauli. Dort macht die »Taskforce Drogen«, eine Spezialtruppe der Polizei, seit April 2015 in Bereichen, die als »gefährliche Orte« definiert wurden, Jagd auf afrikanische Kleindealer. H. und andere Bewohner St. Paulis mit schwarzer Hautfarbe werden immer wieder von Polizeibeamten kontrolliert. Als er im November 2016 und im Januar 2017 innerhalb von nur acht Wochen mehrmals von Kontrollen betroffen war, zog er vor das Verwaltungsgericht Hamburg (VG). Das stellte fest, dass H. in zwei Fällen zu Unrecht kontrolliert worden war. Die Innenbehörde wiederum legte in beiden Fällen Berufung ein. Der Sache ging vor das OVG. Da die Behörde im Laufe dieses Verfahrens in einem Fall zurückzog, ging es bei der Entscheidung vom 20. Januar nur noch um eine Kontrolle von Barakat H. am 15. November 2017 an der Balduinstraße durch zwei Polizisten.

Der Beamte, der die Kontrolle angeordnet hatte, sagte vor Gericht aus, H. und sein Begleiter hätten sich »konspirativ« verhalten. Das OVG glaubte ihm. Nach der Beweisaufnahme sei der Senat überzeugt, heißt es in der Begründung, »dass der Kläger und der Zeuge R. eng beieinander gegangen sind, sie Bewegungen an ihren mitgeführten Sporttaschen ausführten, sie ihren Gang beschleunigt haben und zumindest der Kläger sich durch eine Kopfdrehung umgeschaut hat, als die Polizeibeamten sich ihnen näherten«. Vor dem Hintergrund »polizeibekannter, typischer Verhaltensmuster von Drogendealern« hätte dieses Verhalten »objektive Umstände« geboten, aufgrund derer die Beamten »zumindest von der Möglichkeit einer auf der Grundlage des Betäubungsmittelgesetzes strafbaren Handlung ausgehen« durften.