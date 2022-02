imago stock&people Hakenkreuze und Hitlergruß genießen weiterhin den Schutz der Regierenden in Bern (Fricktal, 25.11.2009)

Als sich Ende Januar vermummte Faschisten von der Organisation »Junge Tat« an die Spitze einer 2.000 Personen starken Demonstration von Gegnern der Coronamaßnahmen in Bern setzten, hat dies die schon mehrfach aufgeworfene Frage eines Verbots faschistischer Symbole noch einmal befeuert. Alleine in der jüngeren Vergangenheit haben drei parlamentarische Vorstöße, zwei von den Sozialdemokraten Angelo Barrile und Gabriela Suter sowie eine Motion der EVP-Nationalrätin Marianne Binder-Keller, die ein solches Verbot gefordert haben.

Im Zuge der Präsenz von Neonazis bei Coronademos trat auch der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) für ein Verbot ein. Zwar seien Nazisymbole schon früher ein Problem gewesen, wie SIG-Generalsekretär Jonathan Kreutner gegenüber der Schweizer Zeitung 20 Min sagte, doch hätten Holocaustvergleiche und auch antisemitische Angriffe zugenommen. In Biel sei eine Synagoge mit einem Hakenkreuz beschmiert worden, in Lausanne und Genf seien die Synagogen mit Schweinefleisch beworfen worden. Auch die Nutzung von anderen »nationalsozialistischen« Symbolen, wie dem gelben Davidstern, mit dem die Nazis Juden kennzeichneten, habe in den vergangenen Jahren beispielsweise bei besagten Maßnahmendemos markant zugenommen.

Am 9. Februar schmetterte der Bundesrat aber dennoch den parlamentarischen Vorstoß von Binder-Keller ab. Man bleibt beim seltsamen schlecht schweizerischen Kompromiss in Sachen Nazisymbole: Man darf faschistische Symbole wie das Hakenkreuz und den Hitlergruß in der Schweiz zeigen, wenn diese Ausdruck einer Gesinnung sind und damit nicht öffentliche Propaganda für eine rassistische Ideologie betrieben werde.

Alle Jahre wieder

Selbstredend nutzen Faschisten in der Schweiz die extreme Toleranz der Regierung, um im Rahmen von Konzerten und Demonstrationen für ihre Ideologie zu werben. Und immer wieder machten derartige Fälle genug Schlagzeilen, um für eine erneute Debatte um das Verbot von faschistischen Symbolen zu sorgen. Als der SP-Nationalrat Angelo Barrile 2019 seinen Verbotsantrag im Nationalrat eingebracht hatte, begründete er dies mit einem Konzert von 5.000 Faschisten im ostschweizerischen Unterwasser und dem Auftritt einer Gruppe von Rechten in Ku-Klux-Klan-Kutten bei einem Fastnachtsumzug in Schwyz. Die Motion musste jedoch 2021 abgeschrieben werden und verfiel damit, da der Nationalrat sie zwei Jahre lang nicht behandelt hatte.

Dabei hatten auch schon zuvor rechte Auftritte für Verbotsforderungen gesorgt. Am 1. August 2000, dem Schweizer Nationalfeiertag, war gar der SVP-Bundesrat Samuel Schmid auf der symbolträchtigen Rütliwiese von 800 Faschisten gedemütigt worden. Während der Rede des amtierenden Bundespräsidenten störten die Neonazis diese und zeigten den Hitlergruß. Die Rede von der »Schande vom Rütli« ging um. Die Mühlen der Schweizer Politik mahlten damals schon langsam. Es dauerte bis 2009 ehe ein Vorschlag für das Verbot faschistischer Symbole in die Vernehmlassung und also ins gesetzgeberische Beschwerdeprüfverfahren kam. Im Jahr 2010 lehnte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement das Verbot dann ab. Man meinte, dass Gerichte ja auch ohne Verbot schon im Rahmen der Rassismusstrafnorm Strafen aussprechen könnten, wenn für rassistische Gesinnung geworben würde.

Auch sonst unterschätzt

Im Lagebericht des Nachrichtendienstes des Bundes von 2021 wurde der »Rechtsextremismus« erneut als geringere Gefahr für die Schweiz eingeschätzt als praktische alle anderen Bedrohungen, ob durch Dschihadisten, die Hisbollah, die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) oder »Linksextreme«. Dabei dient die Schweiz auch als Nachschubbasis für den Rechtsterrorismus. Eine der Mordwaffen des NSU-Kerntrios beispielsweise stammte aus der Schweiz. Immer wieder reisen militante Neonazis zum Schießtraining ein. Und mit Gruppen wie der »Jungen Tat« treten auch konkrete Organisationen mit faschistischer Gesinnung auf den Plan. Dennoch ist nicht davon auszugehen, dass der Schweizer Bundesrat seine Linie in Sachen Faschismus in der nächsten Zeit überdenkt. Trotz wachsendem öffentlichen Druck stellt der Bundesrat weiterhin die Feinde demokratischer Freiheitsrechte unter den Schutz der Meinungsfreiheit.