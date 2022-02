Nachschlag: Falsche Vorstellung

© Sife Elamine/Watch Next Media Sehen so echte algerische Militärs aus? Immerhin retten Schauspieler wie Hammou Graïa (l.) und Dali Benssalah neben dem gewohnten deutschen Krimipersonal den Arte-Fernsehabend

Fast überall, wo es Touristen gibt, werden Krimis gedreht. Das Fernsehprogramm ist voll davon: Mord in Island, in Kroatien, in Venedig oder Istanbul. Man lernt etwas über das Lokalkolorit und freut sich auf den Urlaub. Doch kaum geht es um Algerien, wird das bewährte Rezept aufgegeben, und den Filmemachern fällt nichts anderes ein, als einen wahren Alptraum auszubreiten. In dem Arte-Vierteiler »Algiers Confidential« geht es um Waffenschmuggel für irgendwelche korrupten Generäle. Sie zu stürzen haben sich ein paar Kopfabschneider vorgenommen, die den Bürgerkrieg planen und zwei der Waffenhändler entführen. Das hat nichts zu tun mit wirklichen Geschehnissen, wohl aber mit dem, was Algeriens Präsident Abdelmadjid Tebboune im November meinte: Die Europäer stellen sich Marokko, wo das Spektakel gedreht wurde und das sich daher sogleich den Vorwurf der Propaganda einhandelte, wie ein Postkartenmotiv vor und Algerien als eine Art von »Nordkorea«. (jt)