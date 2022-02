Kapitales Gefälle

Bobby Yip/REUTERS Profitvorsprung durch globales Lohndumping. Arbeiter in einer Fabrik des Elektrokonzerns Foxconn in Longhua, China

In der kommenden Woche erscheint Heft 129 von Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber den Aufsatz von Benjamin Selwyn »Globale Wertschöpfungsketten, Arbeitsproduktivität und Löhne«. (jW)

Die Herausbildung von durch Leitfirmen dominierten globalen Wertschöpfungsketten war teilweise Ausdruck des Versuchs multinationaler Konzerne, mit Unterstützung von Staaten und internationalen Organisationen der Profitkrise der 1970er Jahre zu entkommen. Nach Überwindung dieser Krise wurden globalisierte Produktionszusammenhänge zusehends ein wichtiges Element der unternehmerischen Wettbewerbsstrategien, zunächst nur von Firmen aus dem Norden, später auch aus dem Süden. Wie Whalen vor mehr als zehn Jahren feststellte, »ist Hauptmotiv für das ›Offshoring‹ von Produktionen das Bestreben, die Lohnkosten zu senken (…) Ein Fabrikarbeiter aus den USA, der 21 US-Dollar die Stunde kostet, wird durch einen chinesischen Arbeiter ersetzt, der für 64 Cent arbeitet.«¹

»Business-revolution«

Der Welthandel besteht heute mehr und mehr aus Warenströmen zwischen den in verschiedenen Ländern beheimateten Filialen eines Konzernzusammenhangs, ist also Intrakonzernhandel. Dies trifft für ungefähr ein Drittel des Welthandels zu.² Noch höher ist der Anteil des Warenverkehrs zwischen nominell selbständigen Zulieferern einerseits und den Leitfirmen andererseits: »90 Prozent der Im- und Exporte der USA werden durch transnationale Konzerne des Landes vermittelt, wobei rund die Hälfte des US-Außenhandels Geschäfte innerhalb von Konzernen betrifft.«³

Transnationale Konzerne erwirtschaften einen wachsenden Anteil ihrer Profite in Übersee. 1977 entfielen fast 17 Prozent der Nettoerträge von US-amerikanischen transnationalen Konzernen auf Auslandsbeteiligungen, 1994 waren es 27 Prozent und 2006 schon 48,6 Prozent.⁴ Die Profitraten auf Auslandsinvestitionen waren »seit dem Beginn der 1990er Jahre in Entwicklungsländern (5,8 Prozent) beständig höher als in entwickelten Ländern (4,4 Prozent) bzw. in ost- und zentraleuropäischen Staaten (3,9 Prozent).«⁵ US-amerikanische transnationale Konzerne besetzen die Spitze (und sind aktiv beteiligt am Management) der globalen Reichtums-Armuts-Hierarchie. Die Leitfirmen organisieren die globalen Wertschöpfungsketten, indem sie den Zulieferfirmen eine Reihe von Bedingungen diktieren – darunter Produktqualitäten, Produktionsbedingungen, Lieferzeiten und vor allem Preise. Die Leitfirmen konzentrieren sich ihrerseits mehr und mehr auf ihre »Kernkompetenzen«, d. h. jene Bereiche, wo sie entweder selbst komparative Vorteile gegenüber Wettbewerbern haben oder entwickeln beziehungsweise wo sie Zulieferbetriebe beherrschen können. Diese Strategien helfen den Leitfirmen, Risiken abzuwälzen, Produktions- und Beschaffungskosten zu minimieren und – sozusagen aus der Distanz – erhöhte Ausbeutungsraten zu realisieren.

Die transnationalen Konzerne leiteten diese »Business-revolution« in den 1980ern und 1990ern ein, als sie begannen, ihre Investitionen einerseits zunehmend auf Bereiche wie Forschung und Entwicklung, Markenbildung, Informationstechnik und damit zusammenhängende Dienstleistungen und andererseits Unternehmensaufkäufe zu konzentrieren. Mitte der 2000er Jahre investierten die 1.400 größten transnationalen Konzerne weltweit 445 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung. Davon »entfielen 60 Prozent auf die 100 größten Firmen, während die 100 kleinsten für weniger als ein Prozent der entsprechenden Ausgaben standen«.⁶

Macht der Monopole

Folge der Konzentration der Leitfirmen auf ihre Kernkompetenzen war ein »Kaskadeneffekt«, der alle industriellen Sektoren erfasste: Auch die Zulieferer der ersten und zweiten Stufe waren gezwungen, sich ihrerseits zusammenzuschließen, Firmenaufkäufe zu tätigen und die Strategien der Leitfirmen zu übernehmen. »Große kapitalistische Unternehmen stehen heute im Zentrum von ausgedehnten Firmennetzwerken, deren Überleben von der systemischen Integrationskraft der Zentren abhängt. Die integrierenden Zentren besitzen jene Technologien und/oder Markennamen, von denen die Absatzmöglichkeiten der Zulieferfirmen indirekt abhängen. Auf dieser Grundlage können sich die Leitfirmen den Löwenanteil der Profite aneignen, die im gesamten Transaktionsnetzwerk erzeugt werden.«⁷

Ein typisches Beispiel für die Macht der Leitfirmen ist die Art und Weise, wie es Apple 2010 gelang, mehr als 58 Prozent des Verkaufswerts ihres I-Phones als Profit anzueignen, während der Lohnanteil der chinesischen Arbeiter bei 1,8 Prozent lag. Eine partielle Folge der Zen­tralisierung der ökonomischen Kraft der transnationalen Konzerne ist, dass sie »als ›Monopsone‹⁸ die Zuliefererpreise bis auf die Grenzkosten drücken und sich so den beim Verkauf der Endprodukte realisierten Profit vollständig aneignen können«.⁹ Milberg bezeichnet das als »Gewinnaufschlagseffekt«, wobei »die Leitfirma der globalen Wertschöpfungskette einen Profitaufschlag auf die Produktionskosten durchsetzen kann, nicht wie bei klassischen Oligopolen durch Erhöhung der Absatzpreise, sondern durch Kontrolle der Kosten für Zulieferungen.«¹⁰ So profitierten US-Konzerne von der Senkung der Importpreise (um über 40 Prozent zwischen 1986 und 2006) in so unterschiedlichen Bereichen wie Computertechnik, Elektrik und Telekommunikation, Schuhe und Bekleidung, Textilien, Möbel, chemische und andere Industrieprodukte (darunter Spielzeug). Die Fähigkeit der transnationalen Konzerne, sich den Löwenanteil des in den globalen Wertschöpfungsketten produzierten Wertprodukts anzueignen, hängt teilweise auch von der wirtschaftspolitischen Durchsetzung extrem niedriger Löhne durch Nationalstaaten und Kapitalisten ab.

Löhne und Produktivität

Vielfach werden in Analysen der globalen Wertschöpfungsketten die niedrigen Löhne mit der Einbindung von Ökonomien mit niedriger Produktivität erklärt.¹¹ So behaupten z. B. die Ökonomen der International Labour Organization, die sich mit Beschäftigungstrends befassen, »dass Armut weniger mit der Arbeit in produktiveren Ökonomien in Verbindung gebracht werden sollte. (…) Da eine höhere Produktivität auch höhere durchschnittliche Arbeitseinkommen ermöglicht, gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der Situation am Arbeitsmarkt – sowohl was die Menge an Arbeitsplätzen als auch die Produktivität der Arbeitskräfte betrifft – und dem Mittelschichtslebensstandard, den die Mehrheit der Bevölkerung in den entwickelten Ländern genießt.«¹²

Die Behauptung, niedrige Löhne in armen Ländern seien einfach auf die dortigen niedrigen Produktivitätsstandards zurückzuführen, ist aber zu problematisieren. Erstens wird dabei oft versäumt, zwischen der durchschnittlichen Produktivität in einem Lande und der Produktivität in jenen Unternehmen zu unterscheiden, die in dynamische Wertschöpfungsketten eingebunden sind. Zwar ist wahrscheinlich, dass die gesamtwirtschaftliche Produktivität in armen Ländern niedriger ist als jene in reichen Ländern. Erstere verfügen meist über einen großen landwirtschaftlichen Subsistenz­sektor, in der verarbeitenden Wirtschaft überwiegen Kleinunternehmen mit niedrigem technologischen Standard. Dagegen ist die Situation in größeren, exportorientierten und technologisch entwickelteren Unternehmen armer Länder völlig anders. Die aus reichen Ländern stammenden Leitfirmen verlangen von ihren Zulieferern, bestimmte Technologien einzusetzen, um – zu niedrigen Kosten – qualitativ hohe internationale Standards einzuhalten. Die Arbeitsproduktivität dürfte daher in Zulieferbetrieben mindestens ebenso hoch sein wie in ähnlichen Betrieben reicher Länder.

Zweitens wird das Verhältnis zwischen Produktivität und Lohnhöhe in erster Linie nicht durch die betriebliche Produktivität, sondern durch die national bestimmten Reproduktionskosten der Arbeitskraft und das Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit bestimmt. Sind die Reproduktionskosten niedrig und sichern die Staaten Kapital-Arbeit-Beziehungen, bei denen die Arbeiter zu exzessiver Mehrarbeit gezwungen sind und/oder zusätzliche Unterhaltsquellen benötigen, dann haben die Unternehmen es unabhängig von der betrieblichen Produktivität leicht, Armutslöhne durchzusetzen.

Drittens kann nicht davon ausgegangen werden, dass Arbeiter entsprechend den von ihnen produzierten Werten bezahlt werden. Angesichts der Konkurrenzbeziehungen, in denen sie eingebunden sind, werden Kapitalisten immer versuchen, ihre Profite durch Steigerung der Ausbeutungsrate zu maximieren. Diese aber ist abhängig von den Kräfteverhältnissen zwischen Kapital und Arbeit, die oft von der staatlichen Ebene beeinflusst werden. Diese Argumente werden durch eine Reihe von empirischen Daten gestützt. So zeigte z. B. Henwood in den 1990er Jahren, dass US-Firmen im mexikanischen Maquiladora-Sektor¹³ 85 Prozent des Produktivitätsniveaus der entsprechenden Betriebe in den USA erreichten. Ihren Arbeitern aber zahlten sie nur sechs Prozent dessen, was US-Arbeiter erhielten. ¹⁴ Norfield wies da rauf hin, dass die taiwanesische Foxconn bei ihren Aktivitäten in Festlandchina zwar »ähnliche technologische Standards benutzt wie im Heimatland, die Ausbeutungsverhältnisse aber weit extremer sind«.15 Wade bemerkt, »dass die weltweit am besten bezahlten Busfahrer, für eine weitgehend identische Arbeit, dreißigmal höhere Reallöhne erhalten als die am schlechtesten bezahlten«.16 Ali schlussfolgert in einer Studie über überseeische Investitionsstrategien US-amerikanischer transnationaler Konzerne, »dass die wachsende Unsicherheit der Arbeiter sich ausdrückt in durchweg wachsender Arbeitsproduktivität bei sinkenden Lohnanteilen«.17

Akkumulationsstrategien

Produktivität kann gemessen werden, indem man das Ergebnis eines Produktionsprozesses (Output) durch den Aufwand (Input) dividiert. Die abgebildete Tabelle zeigt die Produktivität in der Automobil- und Textilindustrie als Verhältnis zwischen Mehrwert und Lohn je Arbeiter an. Mexiko und Indien weisen demnach in der Automobilindustrie eine höhere Produktivität auf als die USA und Deutschland, in der Textilindustrie sind Brasilien, Thailand und Mexiko produktiver.18 Nicht die nie­drige Produktivität ist die Ursache niedriger Löhne und schlechter Arbeitsbedingungen, sondern die Akkumulationsstrategien der Unternehmen (Zuliefer- wie Leitfirmen):

1) gesellschaftlich bestimmte Reproduktionskosten der Arbeitskraft;

2) Organisation der Arbeitsmärkte (die den Zusammenhang zwischen Löhnen und Produktivität betreffen);

3) die Fähigkeit der Arbeiterorganisationen, »progressive« Lohnfestlegungen durch­zusetzen.

Sind die Reproduktionskosten sehr niedrig, die Arbeitsmärkte kapitalfreundlich/arbeiterfeindlich organisiert und die Durchsetzungskraft der Arbeiterorganisationen schwach, so gelingt es den Unternehmen armer Länder mit relativ fortgeschrittenen technologischen Standards eher als jenen in den fortgeschrittenen Ökonomien, von der höheren Produktivität zu profitieren: Sie zahlen Armutslöhne und können höhere Mehrwertraten realisieren. Eine fortschrittliche Politik gegenüber globalen Wertschöpfungsketten würde also nicht primär darauf orientieren, die konzerninterne Produktivität zu steigern. Sie würde vielmehr erstens versuchen, in Anerkennung der sozialen Reproduktionskosten der Arbeitskraft die Löhne zu erhöhen, zweitens arbeiterfreundliche Arbeitsmarktinstitutionen fördern und drittens die Fähigkeit der Arbeiterklasse begünstigen, kollektive Aktionen durchzuführen (Abschaffung gewerkschaftsfeindlicher Gesetze, mehr Spielraum für unabhängige Gewerkschaften).

