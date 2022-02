Geschichtsstunde für den weißen Mann

Richard Saunders/Getty Images/arte Vor der Tafel: Malcolm X analysiert den Begriff »Negro« während eines Vortrags im August 1963 in Harlem

Es beginnt mit einem Kopfschuss. Eine Führerin der Seminolen wird von einem Offizier der US-Armee nach einem kurzen Unterhandlungsdialog auf der Stelle getötet. Kurz darauf schießen Kanonen die gesamte Siedlung der Seminolen zu Asche. Diese ersten Szenen aus Raoul Pecks Doku-Vierteiler »Rottet die Bestien aus!« (2021) geben die Stoßrichtung dieser HBO-Miniserie vor. Demnach fassen drei Begriffe – Zivilisation, Kolonisation, Vernichtung – die Geschichte der Menschheit zusammen. Zuvorderst die Historie des weißen Europas und der europäischen Besiedelung Nordamerikas.

»In der Geschichte der Vereinigten Staaten geht es immer um Land«, sagt die sonore Stimme aus dem Off. Die Eroberung Nordamerikas durch weiße Europäer und die unaufhaltsame Verschiebung der »Frontier« immer weiter nach Westen als Kolonisierung zu verstehen, darum geht es Raoul Peck. Folge dieser Kolonisierung ist ein Völkermord an den ursprünglich ansässigen Bevölkerungen der Native Americans, die ausgemerzt oder in Reservate gepfercht wurden. Es sei dieser blinde Fleck in der Selbstvergewisserung der USA, den es endlich aufzudecken gelte, erklärt uns der Film. Und dafür holt Peck weit aus.

Kein Grauen ausgespart

600 Jahre verfolgt er die Geschichte des Rassismus und der Ideologie der White Supremacy, der weißen Vorherrschaft, zurück. Wer aber eine didaktisch geordnete Geschichtsstunde erwartet, liegt fern ab von dem, was Peck in seinem poetischen und assoziativ angelegten Essayfilm präsentiert. Zeit- und Raumebenen werden aneinandermontiert und schaffen ein verzweigtes und allgegenwärtiges Universum des Fremdenhasses: von der Eroberung Nordamerikas bis zu den USA unter Trump, von mittelalterlichen Foltermethoden zu rassistischen Shitstorms in der Gegenwart.

Es sind eindringliche Bilder, die »Rottet die Bestien aus!« in verschiedenen Formen präsentiert: als filmisches Reenactment, in Trickfilmsequenzen, dokumentarischen Aufnahmen oder aufwendigen Grafiken. In den Spielfilmszenen kommen Josh Hartnett (»Pearl Harbor«, »Black Hawk Down«, »Sin City«) alle niederträchtigen Rollen zu. In seiner Unerschütterlichkeit, seiner Selbstherrlichkeit und Kaltblütigkeit, aber auch in seinem muskulösen, stets geschundenen Körper tritt er als personifiziertes Abbild weißer Vorherrschaft auf – mal als Offizier in Nord­ame­rika, mal als Plantagenbesitzer in Afri­ka oder als Sozialdarwinist an einer europäischen Universität. Dabei wird kein Grauen ausgespart. Nahezu jede der Spielfilmszenen endet in Verstümmelung, Folter, Tod. Dabei zielt der Film auch auf das universal Menschliche ab, sucht das Poetische in den Bildern und erinnert dabei zeitweise stark an Terrence Malicks Kriegsepos »Der schmale Grat« (1998).

Die Rolle der Fußnote

Es sind aber weniger diese filmischen Sequenzen, die Pecks These von der Unterjochung der Welt durch die Europäer glaubhaft untermauern. Denn sie setzen auf Gefühl und Affekt und sind einem kritischen Bewusstsein für Geschichte kaum förderlich. Vielmehr sind es die grafischen Darstellungen, die in ausgedehnten Animationen die räumliche, zeitliche, personelle Dimension der Gewalt verdeutlichen. In schier endlosen Zahlenreihen vorgeführt zu bekommen, wie über Jahrhunderte zwölf Millionen Afrikaner als Arbeitssklaven über den Atlantik verschifft wurden, gibt den Fakten eine Tiefe jenseits des gesprochenen Wortes oder der expliziten Gewalt.

Dass sich Raoul Peck in der vierteiligen Doku auch selbst zum Teil der Erzählung macht, wenn er von seiner Kindheit in der Demokratischen Republik Kongo und den USA erzählt, erscheint zunächst als selbstbezogene Nabelschau des alternden, mittlerweile 68jährigen, Filmemachers. Um so mehr, wenn er auf seine früheren Filme wie »I Am Not Your Negro« (2017), »Lumumba« (2000) oder »Als das Morden begann« (2005), einen Film über den Völkermord in Ruanda, verweist. Trotzig da die Aussage Pecks im Film: »In dieser Welt war mir die Rolle einer Fußnote zugewiesen.« Zeigt die lange Liste von Spielfilmen und Dokumentationen doch, dass es ihm schon vor Jahrzehnten gelungen ist, aus dieser Rolle zu treten.

Diese subjektive Perspektive, das Offenlegen des eigenen Blicks, ist aber auch eine Stärke. Deshalb, weil es die Bedingtheit der Entstehung des Doku-Vierteilers reflektiert, ihn historisch lokalisiert und so zu einem Dokument einer spezifischen Zeit macht, die von Black Lives Matter und Denkmalstürzen geprägt ist. Mit all dem ist Peck, der gleichermaßen in Europa und Nordamerika lebt, der in Paris ebenso beheimatet ist wie in Port-à-Piment auf Haiti, bestens vertraut. 1953 in Port-au-Prince auf Haiti geboren, wandert die Familie mit dem Achtjährigen in die DR Kongo aus. Schulaufenthalte in den USA und Europa folgen, schließlich ein Studium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. 15 Jahre wird er in Deutschland verbringen.

Simple Formen

Wenig verwunderlich also, dass Peck sich im vierten Teil der Dokuserie des deutschen Faschismus annimmt. Ärgerlich nur, wenn die Doku dann allzu kurze Schlüsse zieht und komplexe Entwicklungen auf simple Formeln herunterbricht. »Der Weg nach Auschwitz wurde bereits in den frühesten Tagen des Christentums angelegt. Und dieser Weg führt auch direkt ins Herz Amerikas.« Solche Aussagen suggerieren über die Montage von Zeit und Raum eine Zwangsläufigkeit der Geschichte, die nie gegeben war. Rückblickend ist es immer verlockend, rote Fäden zu spinnen und den Ereignissen eine Kausalität zuzuschreiben. Aber der mittelalterliche Antisemitismus ist etwas anderes als industrieller Massenmord, und aus ersterem ergibt sich nicht zwangsläufig zweiteres.

Eine Gegenerzählung

Ähnlich komplexitätsreduzierend sind auch manche Schaubilder. Etwa dann, wenn Bedingungen für Völkermord aufgezählt werden: »Fanatismus, Ausbeutung, Sklaverei, Eroberung, Verachtung von Fremden.« Das erinnert an Polyluxfolien aus dem Geschichtsunterricht der elften Klasse. Interessanter wäre es gewesen, hätte sich Peck auch der Frage gestellt, wie sich von Unterdrückung erzählen lässt, bei der man mit Schwarz-Weiß-Denken nicht weiterkommt. Wenn man, wie im Konflikt zwischen Israel und Palästina, auf Grautöne angewiesen ist. In Pecks Film sind die Rollen hingegen klar verteilt, bleibt der weiße Mann der mordende Macho.

Peck macht deutlich, dass er es auf eine Gegenerzählung zur weißen Vorherrschaft anlegt. »Dies ist eine Geschichte, kein Beitrag zur historischen Forschung«, heißt es an einer Stelle. Diese Gegenerzählung ist trotz mancher Schablonenhaftigkeit wertvoll, weil sie der Narration vom Aufstieg europäischer Zivilisationen die brutale Gewalt bis zum Völkermord entgegenhält, mit der dieser Aufstieg erkauft wurde. Wenn man das verinnerlicht hat, erübrigt sich jedes Wundern darüber, dass wir es geschehen lassen, dass Menschen auf dem Weg nach Europa im Meer ertrinken oder in der Wüste verdursten.