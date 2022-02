80. Todestag Stefan Zweig

Ullstein/dpa »Selbst bei den berühmtesten klassischen Meisterwerken stören mich die vielen sandigen und schleppenden Stellen« (Stefan Zweig)

»Meine Fähigkeiten zu rein abstraktem Denken sind gering. Gedanken entwickeln sich bei mir ausnahmslos an Gegenständen, Geschehnissen und Gestalten, alles rein Theoretische und Metaphysische bleibt mir unerlernbar«, schrieb Stefan Zweig über sich. Diese eingestandene Unfähigkeit zur Schulung ist vielleicht einer der Gründe, warum Zweig nicht immer für voll genommen wurde. Berüchtigt ist der ihm gewidmete Eintrag in Franz Bleis »Großem Bestiarium der Literatur« (1923): »Das Steffzweig ist ein Kunstprodukt, hergestellt anlässlich eines Wiener Dichterkongresses aus Federn, Haut, Haaren usw. aller möglichen europäischen Tiere.«

Ausgerechnet der meist recht skrupellos fabulierende Zweig behauptete, vornehmlich die Lakonie zu schätzen: »Jede Weitschweifigkeit, alles Schwelgerische und vage-Schwärmerische, alles Überflüssig-Retardierende in einem Roman, einer Biographie, einer geistigen Auseinandersetzung irritiert mich.« In seinen Memoiren »Die Welt von gestern. Erinnerungen eines Europäers« (1942) erwähnt er das Projekt einer Reinigung der Weltliteratur vom vermeintlich Überflüssigen: »Selbst bei den berühmtesten klassischen Meisterwerken stören mich die vielen sandigen und schleppenden Stellen, und oft habe ich Verlegern den kühnen Plan entwickelt, einmal in einer übersichtlichen Serie die ganze Weltliteratur von Homer über Balzac und Dostojewskij bis zum ›Zauberberg‹ mit gründlicher Kürzung des individuell Überflüssigen herauszugeben.« Stefan Zweigs eigenes Werk ist zu großen Teilen schließlich auch nichts anderes gewesen als eine Art Reader’s Digest der europäischen Literaturgeschichte. In seinem brasilianischen Exil Petrópolis vergiftete sich Stefan Zweig in der Nacht vom 22. auf den 23. Februar 1942 mit einer Überdosis des Schlafmittels Veronal. (aha)