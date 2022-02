Washingtons Ultimatum

imago images/ZUMA Wire Druck von der Straße: Proteste gegen das Abkommen mit den USA in Bhaktapur am 20. Februar

Nepals Regierung steht vor einer Zerreißprobe: An diesem Donnerstag soll im Parlament über einen Vertrag mit der staatlichen US-Agentur Millenium Challenge Corporation (MCC) diskutiert werden. Die Koalitionsparteien konnten sich allerdings bislang nicht auf eine einheitliche Linie verständigen – die Kongresspartei unter Premier Sher Bahadur Deuba will die Ratifizierung abschließen, die Kommunisten wollen das verhindern. Washington hatte bis zum 28. Februar ein Ultimatum gesetzt, in den vergangenen Wochen war landesweit gegen die Zusammenarbeit protestiert worden.

Der Vertrag war 2017 von der auch damals regierenden Kongresspartei mit den USA unterzeichnet worden. Die MCC will laut offizieller Webseite »den Kampf gegen globale Armut« unterstützen, profitieren sollen davon »Entwicklungsländer und US-Steuergeldzahler«. Vereinbarungen existieren mit zahlreichen Ländern. Nepal soll laut Vertrag 500 Millionen US-Dollar für Infrastrukturvorhaben insbesondere im Verkehrswesen und der Energieversorgung erhalten.

Ins Stocken geriet der Ratifizierungsprozess, nachdem die Linke die Regierungsgeschäfte übernahm: 2020 kam eine Expertengruppe der damals noch bestehenden Nepalesischen Kommunistischen Partei (NCP) zu dem Schluss, dass elf Punkte des Vertrags geändert werden müssten, weil sie die Souveränität des Landes gefährden. Zum einen wurde die Befürchtung geäußert, dass das Abkommen Teil der Indo-Pazifik-Strategie (IPS) der USA sein könnte, die explizit gegen Beijing gerichtet ist. Tatsächlich hatten US-Offizielle wiederholt erklärt, dass der Vertrag in Zusammenhang mit der IPS steht. Die MCC hingegen hat dies – wissend, dass es für den Abschluss ein Problem darstellen würde – dementiert, denn Nepal verfolgt traditionell eine neutrale Außenpolitik und unterhält gute Beziehungen zum Nachbarland China. Zum anderen bemängelte die Expertengruppe, dass in dem Vertrag steht, seine Bestimmungen würden über nationalem Recht stehen. Sie forderte unter anderem, die darin vereinbarten Programme sollten von der nepalesischen Regierung geführt werden, nicht von der MCC.

Seit Juli 2021 führt allerdings wieder die Kongresspartei die Regierung, und Premier Deuba hatte sich wiederholt dafür eingesetzt, den Vertrag unter Dach und Fach zu bringen. Hier herrscht die Ansicht, dass das Abkommen im Interesse Nepals sei und ein Scheitern die Glaubwürdigkeit des Landes untergraben würde. Ein Besuch der MCC-Vizepräsidentin Fatema Sumar im September vergangenen Jahres sollte für Tempo sorgen. Aber die KPs, die aus der NCP hervorgegangen sind, waren immer noch nicht überzeugt. Am 10. Februar stellten die USA dann das Ultimatum: Sollte Kathmandu den Vertrag nicht bis zum Ende des Monats verabschieden, wäre Washington »gezwungen, seine Beziehungen zu Nepal neu zu bewerten«, sagte Donald Lu, Unterabteilungsleiter für süd- und zentralasiatische Angelegenheiten im US-Außenministerium laut lokalen Medien. Zudem würde man »Chinas Interesse hinter Nepals Scheitern« vermuten.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums erklärte am Freitag, man begrüße, wenn die »internationale Gemeinschaft mit Nepal zusammenarbeite und einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung« leiste. Mit Blick auf den Druck aus Washington hieß es aber, »Zwangsdiplomatie« werde abgelehnt. Die US-Botschaft in Kathmandu reagierte am Sonnabend verschnupft: Das Geld sei ein »Geschenk der amerikanischen Menschen«, und es sei eine »souveräne Entscheidung Nepals«, ob es dies annehme.

Laut lokalen Medien ist nicht ausgemacht, wie eine Abstimmung im Parlament ausgehen würde. Für die USA wäre eine Ablehnung ein Debakel: Sri Lanka hatte sich 2020 auch schon wegen ähnlicher Bedenken gegen ein MCC-Abkommen entschieden – es ging um 480 Millionen US-Dollar. Im Dezember des Jahres musste die US-Botschaft in Colombo bekanntgeben, man habe das Vorhaben wegen »mangelnden Engagements des Partnerlandes« aufgegeben.