»Konzerne nicht hofieren, sondern enteignen«

Joerg Carstensen/dpa Bei Regierenden nicht willkommen: Aktive der Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« protestieren am Montag vor dem Roten Rathaus in Berlin

Am Montag demonstrierten Mieterinnen und Mieter vor dem Roten Rathaus in Berlin, während sich die SPD-Landesspitze mit Vertretern der Immobilienlobby traf. Dies geschah im Rahmen des »Bündnisses für Wohnungsneubau und bezahlbare Mieten«, das der »rot-grün-rote« Senat ins Leben gerufen hat. Warum protestieren Sie gegen dieses Vorhaben?

Leider sieht es gerade eher nach einem »Bündnis für teures Wohnen und Verdrängung« aus. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel treffen sich nun schon zum zweiten Mal mit Lobbyisten der Bau- und Immobilienwirtschaft, um irgendwelche Deals auszuhandeln. Das Gespräch mit unserer Initiative aber verweigern die SPD-Politiker. Es ist unlogisch, dass der Senat mit den Unternehmen zusammenarbeitet, die für die Explosion der Mieten in Berlin verantwortlich sind. Wer an einen freiwilligen Mietenstopp glaubt, der hofft darauf, dass Immobilienkonzerne gerne freiwillig auf ihre Profite verzichten. Das ist einfach naiv und hilft den Menschen, die sich ihre Miete nicht mehr leisten können, überhaupt nicht. Außerdem besteht der demokratische Auftrag an den Senat, der aus dem Volksentscheid hervorgeht, nicht darin, private Wohnkonzerne zu hofieren, sondern sie zu enteignen.

Ungeachtet des Votums von mehr als einer Million Berlinerinnen und Berlinern im September, die für die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne stimmten, schafft die Landesregierung weiter Fakten und lässt Ihre Initiative außen vor. Bleiben Ihnen nur noch Appelle?

Nein, natürlich nicht. Die SPD kann ja glücklicherweise nicht alles allein entscheiden. Die Grünen sind dem Volksentscheid wohlgesonnen und nehmen das Votum der Berlinerinnen und Berliner ernst. Die Linke hat mit der Unterstützung des Volksentscheids sogar Wahlkampf gemacht. Beide Parteien sind auch in der Regierungskoalition. Aber wir verlassen uns nicht nur auf die Parteien. Der Wahlkampf war für uns nur der Anfang. Wir haben Berlin wachgerüttelt und werden weiterhin das Stadtbild prägen, indem wir die Mieterinnen und Mieter dieser Stadt organisieren und so lange öffentlich Druck ausüben, bis der Volksentscheid umgesetzt wird.

Die Regierende Bürgermeisterin Giffey erklärte unlängst, es brauche »Kooperation statt Konfrontation und ein gegenseitiges Unterhaken«, um die Wohnungsnot zu beseitigen. Was setzen Sie dieser sozialdemokratischen Rhetorik entgegen?

Dieser Spruch der SPD gilt anscheinend leider nur für die Immobilienbranche. Und deswegen werden wir sie so lange mit unseren Forderungen konfrontieren, bis es auch zu einer Kooperation mit uns kommt. Das ist ein demokratisches Mindestgebot. Wenn Frau Giffey und Herr Geisel nicht als das Dreamteam der Demokratieverweigerung in die Geschichte eingehen wollen, sollten sie langsam überdenken, mit wem sie kooperieren.

Vor rund einem Monat hat Ihre Initiative Forderungen erhoben, unter welchen Bedingungen eine Zusammenarbeit in der sogenannten Expertenkommission erfolgen könnte. Das Gremium soll die Umsetzung des Volksentscheids prüfen. Täuscht der Eindruck, oder wird Ihr Vorstoß vom Senat ignoriert?

Er versucht es zumindest. Aber auch da zeigt sich, dass die Regierung offenbar nicht verstanden hat, welchen Rückhalt unser Vorhaben in der Bevölkerung hat. Die katastrophale Wohnsituation in Berlin treibt die Menschen weiter um. Das geht an niemandem vorbei – und Vergesellschaftung von Wohnraum ist die einzig nachhaltige Lösung.

Mit Ihrer Teilnahme an der »Expertenkommission« würden Sie dem Vorhaben von Giffey und Co. mehr Legitimität verleihen. Dennoch bleiben Sie dabei, sich daran beteiligen zu wollen?

Ob und wie wir uns an der Kommission beteiligen, machen wir davon abhängig, wie sie ausgestaltet wird. In jedem Fall werden wir die Kommission öffentlich begleiten und urteilen, ob sie konstruktiv arbeitet oder nur einer Hinhaltestrategie dient. Letzten Endes ist es eine politische Frage, ob enteignet wird oder nicht. Als Initiative haben wir uns auf dem Gebiet der Enteignung und Vergesellschaftung eine enorme Expertise erarbeitet. Die sollten wir nutzen, damit sie der Allgemeinheit zugute kommt.