Neue Sanktionsrunde gegen Moskau

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Die USA freut’s: Mit der neuen Sanktionsrunde gegen Russland schneidet sich Deutschland weiter ins eigene Fleisch (Sassnitz-Mukran, 6.1.2021)

Angesichts der Eskalation des Konflikts in der Ostukraine hat der Westen neue weitreichende Sanktionen gegen Moskau beschlossen. Die EU-Kommission präsentierte am Dienstag den Mitgliedstaaten einen Entwurf mit entsprechenden Maßnahmen. Demnach will Brüssel den Handel mit russischen Staatsanleihen in der EU verbieten sowie mehrere hundert Personen und Unternehmen in die Sanktionsliste der Union aufnehmen. Betroffen sind rund 350 Abgeordnete des russischen Parlaments, die für die Anerkennung der »Volksrepubliken« Lugansk und Donezk gestimmt haben, sowie Banken, die in der Ostukraine Geschäfte machen. Außerdem sollen die Freihandelsregelungen der EU mit der Ukraine nicht mehr für die Gebiete in der Ostukraine gelten.

Zuvor hatte der britische Premierminister Boris Johnson angekündigt, fünf russische Banken und Staatsbürger mit Sanktionen zu belegen. Deren Vermögen in Großbritannien würden eingefroren und Reisen nach Großbritannien unterbunden. Das sei nur die »erste Tranche an Sanktionen«, betonte Johnson am Dienstag im Parlament in London. Der Premier forderte zudem die Europäische Fußballunion UEFA auf, das in diesem Jahr in St. Petersburg stattfindende Champions-League-Finale in eine andere Stadt zu verlegen.

Geradezu enthusiastisch reagierte Washington auf die Entscheidung der Bundesregierung, die Zertifizierung der Pipeline Nord Stream 2 zu stoppen. »Wir haben uns im Lauf der Nacht eng mit Deutschland abgestimmt und begrüßen die Ankündigung«, erklärte US-Regierungssprecherin Jennifer Psaki am Dienstag auf Twitter. Die US-Regierung wollte noch im Laufe des Tages (nach jW-Redaktionsschluss) weitere Strafmaßnahmen gegen Russland vorlegen. Der stellvertretende Leiter des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, warnte unterdessen vor den Folgen des Stopps der Ostseepipeline: »Na dann, willkommen in einer neuen Welt, in der die Europäer bald 2.000 Euro für 1.000 Kubikmeter Gas bezahlen werden«, schrieb Medwedew auf Twitter.