Nur keine Hemmungen

imago images/Kyodo News Alle Augen auf sie gerichtet: Russlands jugendliche Eisläuferin Kamila Walijewa patzt in der Kür (Beijing, 17.2.2022)

Abschlussfeiern Olympischer Spiele begeistern selten. Alle sind der Spiele müde und Athleten kaum noch vor Ort. Aber so kann wenigstens ein Bobanschieber wie Thorsten Margis zu der Ehre kommen, die Fahne zu tragen. Wie schon in Pyeongchang 2018 gewann Margis in den Schlitten von Francesco Friedrich sowohl im Zweierbob als auch im Viererbob Gold für Deutschland.

Angesichts der schlechten Vorzeichen, unter denen die Spiele in Beijing begannen, liefen sie relativ reibungslos ab. Die politische Kritik am Gastgeberland wurde irgendwann zum Selbstläufer. Dass die uigurische Langläuferin Dinigeer Yilamujiang das olympische Feuer entzünden durfte, wurde als Heuchelei ausgelegt. Dass die Dominatorin der Ski-Freestyle-Wettbewerbe, die 18jährige, in den USA aufgewachsene, aber für China an den Start gehende Eileen Gu, zur Situation in Xinjiang schwieg, sich jedoch positiv zur Black-Lives-Matter-Bewegung äußerte, stellte angeblich ihre Glaubwürdigkeit in Frage. Man versuchte auch, eine Pressekonferenz der Sprecherin des Organisationskomitees, Yan Jiarong, zu skandalisieren, obwohl Yan Jiarong auf entsprechende Fragen nichts anderes preisgab als offizielle chinesische Regierungspositionen: Nein, es gäbe keine Internierungslager in Xinjiang, und ja, Taiwan sei ein integraler Teil Chinas. Zu einer Massenempörung führte keine dieser Anklagen. Wer sich für die Winterspiele interessierte, wollte irgendwann lieber Sport sehen.

Was Corona angeht, so vermittelten olympische Helfer in Schutzanzügen und Erzählungen aus dem »Quarantänegefängnis« Unheilvolles. Die Olympiablase erwies sich jedoch als ziemlich dicht. In der zweiten Wettkampfwoche gab es an manchen Tagen keine einzige Neuinfektion, bei 70.000 Tests täglich.

Für wirkliche Aufregung sorgten andere Dinge. Etwa der Dauerbrenner Doping. Um das erst 15jährige Eiskunstlaufwunderkind Kamila Walijewa aus Russland entwickelte sich ein unwürdiges Drama. Walijewa war im Dezember 2021 positiv auf Trimetazidin getestet worden, ein Mittel, das den Blutfluss fördert und Menschen mit Herzbeschwerden verschrieben wird. Als Dopingmittel verwendet, kann es die Ausdauer steigern. Das Russische Olympische Komitee ließ Walijewa trotzdem an den Spielen teilnehmen, was auch niemanden zu interessieren schien, bis Russland den Teamwettbewerb gewann. Es folgte ein Hickhack zwischen der Weltantidopingagentur WADA auf der einen Seite und den russischen Verantwortlichen auf der anderen, mit dem Internationalen Olympischen Komitee irgendwo in der Mitte. Der Internationale Sportgerichtshof CAS entschied schließlich, Walijewa auch im Einzelwettbewerb antreten zu lassen. Dort gewann sie trotz der widrigen Umstände das Kurzprogramm. Aufgrund einer verpatzten Kür verpasste Walijewa jedoch die Medaillenränge. Ex-Eiskunstläuferin Katarina Witt sagte in der ARD: »Man hat sie der Welt zum Fraß vorgeworfen.«

Journalisten klagten Russland des »Kindesmissbrauchs« an, hatten jedoch keine Hemmungen, Walijewa vorzuverurteilen. Die Theorie, dass sich in ihrer Dopingprobe Spuren von Trimetazidin fanden, weil sie aus einem Glas ihres Großvaters getrunken hatte, der das Medikament einnimmt, wurde der Lächerlichkeit preisgegeben. Viele dieser Journalisten freuten sich gleichzeitig mit der norwegischen Volksheldin Therese Johaug, die in Beijing endlich ihre ersten Einzelgoldmedaillen bei Olympia gewann. Johaug hatte die Spiele in Pyeongchang 2018 wegen einer positiven Dopingprobe auf das Steroid Clostebol verpasst. Die Erklärung damals war, dass die Substanz in einer Creme enthalten gewesen sei, die der norwegische Teamarzt zur Heilung einer aufgesprungenen Lippe verschrieben hatte. Das wurde allgemein akzeptiert, und Johaug gilt als Opfer eines tragischen Missgeschicks.

Unerwartet große Probleme machte in Beijing auch die Kälte, vor allem in Kombination mit Langlaufen auf einer Seehöhe von 1.800 Metern. Viele Athleten brachen in der Loipe ein. Besonders besorgniserregend waren die Bilder der norwegischen Biathletin Ingrid Landmark Tandrevold, die im Verfolgungsrennen mit Bronze vor den Augen ans Ende ihrer Kräfte gelangte, auf den letzten hundert Metern noch von zahlreichen Konkurrentinnen überholt wurde und im Ziel zusammenbrach. Die norwegische Teamführung ließ Tandrevold danach keine Wettkämpfe mehr bestreiten, und der 50-Kilometer-Langlauf der Herren wurde aus Sicherheitsgründen auf 30 Kilometer verkürzt. Ein Novum in der olympischen Geschichte.

Wer zwanghaft nach Gründen zur Aufregung bei Olympia suchte, konnte sie auch in der Umarmung finden, mit der der Russe Ilja Burow seinem ukrainischen Kontrahenten Oleksandr Abramenko zur Silbermedaille im Kunstspringen (»Aerials«) der Freestyle-Skiläufer gratulierte. IOK-Präsident Thomas Bach nutzte die Geste freilich, um bei der Abschlussfeier ungeniert zu behaupten, dass in der olympischen Gemeinde »alle gleich« seien. So viel zur Heuchelei in Beijing.