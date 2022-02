»Nur mit konsequenter Linie wird man Kämpfe gewinnen«

Evrensel Auch von der Arbeit in Fastfoodketten muss man menschwenwürdig leben können ...

Der türkische Alltag ist geprägt von Preissteigerungen, Inflation und Wirtschaftskrise. Wie ist die Situation für die Lohnabhängigen?

Zur Wirtschaftskrise kam im Jahr 2020 die Pandemie hinzu. Dadurch sind Zustände unhaltbar geworden. Die erhöhten Preise erschweren das Leben der Beschäftigten. Die Menschen können die Gas- und Stromrechnungen nicht mehr bezahlen. Suizide haben in den letzten Jahren drastisch zugenommen. Die Menschen müssen auf grundlegende Waren, auch Lebensmittel, teils verzichten und enorme Einsparungen vornehmen. Erdogans Regierung hat den gesetzlichen Mindestlohn zwar um 50 Prozent erhöht, er war im Februar dennoch nicht mehr als ein Hungerlohn. Vor Bäckereien und Obst- und Gemüsemärkten, die günstige Waren anbieten, stehen die Menschen Schlange. Viele kaufen in den Metzgereien nur noch Knochen, um daraus dann Brühe für einen Eintopf zu kochen. Während sich einerseits die Armut vertieft, häuft sich auf der anderen Seite der Reichtum.

Die Berichte von betrieblichen Kämpfen und spontanen Streiks in der Türkei häufen sich. Ist ein Feuer entfacht?

Wir hatten schon vorausgesehen, dass es in diesem Jahr vermehrt zu Kämpfen und Streiks kommen wird. Gerade in den letzten vier Monaten hat die türkische Lira enorm an Wert verloren. Die Kaufkraft ist stark gesunken. Diejenigen, die gegenüber der Regierung Erwartungen hatten, deren Hoffnungen sind zerbrochen. Die Preissteigerungen führen dazu, dass ein Hinterfragen unausweichlich ist. Gerade in den gewerkschaftlich unorganisierten Betrieben und Firmen kommt es zu Arbeitsniederlegungen, die Beschäftigten fordern bessere Arbeitsbedingungen und Lohnerhöhungen und kämpfen um eine gewerkschaftliche Organisierung. Seit Januar hat es 70 Arbeitsniederlegungen gegeben, und diese verbreitern sich weiter. Man kann noch nicht von einem Generalstreik sprechen, aber man kann von einer Arbeiterbewegung sprechen, in der sich viel aufgestaut hat. So lange die Arbeiter gezwungen werden, die Rechnung der Wirtschaftskrise und der Pandemie zu zahlen, so lange wird die Suche nach neuen Kampfformen unausweichlich sein.

Wo wird hauptsächlich gekämpft?

In vielen Bereichen, wie der Metall-, Textil-, Dienstleistungs-, Speditions- und Nahrungsmittelbranche, kommt es zu Arbeitsniederlegungen. Die Produktion wird stillgelegt, und es wird direkt mit dem Vorgesetzten vor Ort verhandelt. Leider möchte die Gewerkschaftsbürokratie nicht, dass der Kampf ausgeweitet wird. Sie möchte die Auseinandersetzungen anscheinend innerhalb der Grenzen halten, die von Regierung und Unternehmen vorgegeben sind. Dazu kommt, dass Teile der Arbeiter den Gewerkschaften nicht vertrauen. Daher sind sie den Verbänden gegenüber eher distanziert. In einigen Betrieben kommen die Streikenden zwar mit Gewerkschaften zusammen, aber für die ganze Bewegung gilt das nicht.

Zum Teil werden außerordentliche Lohnerhöhungen gefordert. Was hat es damit auf sich?

Im vergangenen Jahr kam es im öffentlichen Dienst zu einem Tarifabschluss, der weit unter der Inflationsrate lag. Das gilt auch für Tarifeinigungen im privaten Sektor und den Kommunen. In den Betrieben, wo es Tarifabschlüsse gibt, fordern die Beschäftigten neue außerordentliche Lohnerhöhungen. Aber es ist noch nicht so weit, dass sie dafür in die Auseinandersetzung gehen. Die Auswirkungen der erhöhten Gas- und Stromrechnungen und die anderen Preiserhöhungen werden im März/April spürbarer sein als jetzt. Spätestens im Sommer kann es gut sein, dass die Arbeiter, die Tarifverträge haben, für außerordentliche Lohnerhöhungen betriebliche Aktionen durchführen. In der Phase werden alle Gewerkschaften sich auch zwingend für außerordentliche Tariferhöhungen einsetzen müssen. Selbst der Mindestlohn wird angeglichen werden müssen.

Und wie reagieren die Unternehmer?

Die Repressionen der Herrschenden gegen den Kampf der Beschäftigten haben nie aufgehört. Das Kapital ist immer so. Der Präsident hatte ganz offen in einem Redebeitrag auf einem Treffen des Unternehmerverbandes gesagt, dass man Streiks im Interesse der Kapitalseite verbieten wird. Und so wird das weitergeführt. Seit 2015 sind Arbeitsniederlegungen in 228 Betrieben von 170.000 Beschäftigten verboten worden. Es wird auch bei Aktionen und Demonstrationen interveniert. In der letzten Zeit haben diese Methoden auf eine unerträgliche Weise zugenommen. Die Unternehmen entlassen massenweise Kollegen, die sich an betrieblichen Aktionen und Streiks beteiligt haben. Zum Teil belässt man es bei der Bestrafung beziehungsweise Entlassung der führenden Aktiven. Es ist nicht mehr ungewöhnlich, dass Spezialeinsatzkräfte der Polizei mit gepanzerten Fahrzeugen in die Betriebe eindringen und Streikende gewaltsam verhaften. In Gaziantep wurde Mehmet Türkmen, der Vorsitzende der Textil-, Weber- und Ledergewerkschaft, BIRTEK-SEN, von mafiösen Kreisen verfolgt und mit dem Tod bedroht. Wir vermuten, dass ein Arbeitgeber, der bestreikt wird, dieses Verbrechen in die Wege geleitet hat. Gewerkschafter werden bedroht und verhaftet. Das alles wird gemacht, damit sich das Rad der Ausbeutung weiterdreht.

Was für eine Solidarität braucht die Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung der Türkei?

Egal in welchem Land man sich befindet, die Arbeiterorganisationen haben die Aufgabe, internationale Solidarität zu leisten, weil die Arbeiterklasse eine internationale Klasse ist. Das türkische und das deutsche Kapital haben verflochtene Interessen, die Kooperation ist sehr eng. Natürlich gilt das somit auch für die herrschenden politischen Kreise. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man sich mit den Beschäftigten und den Gewerkschaften in der Türkei solidarisiert. Die beste Form der Solidarität ist natürlich eine Aktion auf der Straße oder im Betrieb. Aber selbst niedrigschwellige Unterstützung ist wichtig und wertvoll. Solidaritätsschreiben, Besuche von Delegationen vor Ort oder finanzielle Unterstützung werden den Kampf hier stärken. Außerdem ist es sehr wichtig, dass wir unter den Gewerkschaften die Beziehungen und Netzwerke verstärken.

Haben die Kämpfe bisher zu einem gestärkten Klassenbewusstsein geführt?

Jeder Widerstand ist auch eine Schule für die Arbeiter. Die Beschäftigten machen dabei wichtige Erfahrungen zu den Interessengegensätze und sehen die Verbindungen zwischen bürgerlichen Parteien und Unternehmerschaft viel klarer. Sie lernen andererseits die Freunde der Arbeiterklasse besser kennen: Welche Medien stehen auf ihrer Seite, und welche nicht? Das alles führt zu einem Bewusstsein. Damit es sich zu einem Klassenbewusstsein entwickelt, braucht man auch die Festigung einer klassenorientierten Linie innerhalb der Gewerkschaften und die Unterstützung von Arbeiterparteien.

Wie können die Gewerkschaften aus diesen Kämpfen neue Kraft schöpfen?

Die Gewerkschaften können aus jeder Auseinandersetzung neue Kraft schöpfen und neue Möglichkeiten ausloten. Aber ob Gewerkschaften daraus generell die richtigen Schlüsse ziehen, muss ich leider bezweifeln. Sie müssten in den Auseinandersetzungen eine klare Kampfansage machen und Position beziehen. Nur mit so einer konsequenten Linie wird man Kämpfe gewinnen. Und das würde die Gewerkschaften stärken. Neben der klassischen Solidarität müssen die Gewerkschaften auch finanzielle Unterstützung leisten, das führt auch zu Vertrauen und wiederum zu Stärke.

In Deutschland gibt es auch Preissteigerungen und Inflation. Möchten Sie den Beschäftigten in der BRD etwas mit auf den Weg geben?

Wie in der Türkei ist auch das deutsche Kapital sehr stark, und die Regierungen agieren in dessen Interesse. Aber ein gemeinsamer einheitlicher Kampf für die elementarsten Interessen, gegenseitige Solidarität und ein Vorgehen gegen die Mentalität der Gewerkschaftsbürokratie können die Gewerkschaften aus der Defensive locken und zu stärkeren Organisationen machen. Die Arbeiterklasse der Türkei steht an der Seite der deutschen Arbeiterklasse, wir solidarisieren uns mit euch.