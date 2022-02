Roman Soukup Es war wirklich alles da: The Wirtschaftswunder

Vier junge Kerle aus Limburg bzw. Kanada, Tschechien, Italien in der Besetzung Schlagzeug, Gitarre/Bass, Keyboards, deutschsprachiger Gesang mit italienischen und englischen Versatzstücken. Für ihre Platten nutzen sie allerlei Einspielungen, auf den machtvollen Konzerten werden gelegentlich noch Trompete, Posaune, Saxophon und Klarinette ausgepackt. Sie sind lustig, tanzbar und verstörend, besonders durch den überdrehten Frontmann Angelo Galizia, den sie im Zoom kennengelernt haben. Gemeint ist nicht das Programm für Telekonferenzen, sondern die Disko in Frankfurt am Main.

Mit Galizia ist die Band komplett. Drei Monate später treten sie im Ratinger Hof in Düsseldorf auf, danach gibt es Konzertanfragen und Angebote für Plattenverträge. Aus denen könnte noch was werden, sagt man sich. Könnte, wenn sie sich nicht vor 40 Jahren aufgelöst hätten. Es war wirklich alles da – und vieles früher als bei anderen. The Wirtschaftswunder waren international, unglaublich selbstbewusst und hatten ein visuelles und performancetechnisches Konzept, das vom Maler Jiri Georg Dokoupil mitgestaltet worden war, dem Bruder des Gitarristen Tom.

Man führe sich nur ihren größten Fernsehauftritt im Jahr 1982 zu Gemüte. Alfred Biolek kündigt in seiner ARD-Show »Bios Bahnhof« ihren Sound als »deutsche Tanzmusik« an. Wie man darauf tanzt, machen sie gleich selber vor. Jürgen Beuth, »nicht zu verwechseln mit Joseph Beuys«, bringt echte Kesselpauken mit. Im Hintergrund wird eine riesige Leinwand mit einem blutfarbenen Graffito hochgezogen. Tom fällt beim trunkenen Zucktanz erst mal aufs Kreuz, da dauert ihr Stück »Der große Mafioso« noch keine zehn Sekunden. Und das muss ein braves Konzert gewesen sein. Jürgen Teipel, Autor des Oral-History-Buches »Verschwende deine Jugend« über Punk und New Wave in Deutschland, beschreibt ihr Bühnenverhalten mit »Trillerpfeifen, Salutieren, Axtkampf, Metall zerflexen, Leute verunsichern«, dabei seien sie Typen gewesen, »die mit ihren hellen Anzügen und Hüten aussahen wie eine Mischung aus Madness und SED-Politbüro«.

Nun hat das Hamburger Label Tapete Records ihr erstes Album »Salmobray« wieder auf- und mit »Preziosen & Profanes« noch Singles und Raritäten dazugelegt. Darauf findet sich durchweg Wunderbares. Galizia singt und quiekt wie Nina Hagen, die einen Italiener imitiert, wenn er nicht wie im dadaistischen Völlegefühl gleich seine Muttersprache spricht: »Mi sento pieno, pieno, pieno / Non ne posso più«, dazu die deutschsprachige Sektion in mantrischer Wiederholung: »Ich hab’ ein Völlegefühl.« »Blue Cheri« könnte ein 12/8-Klammerblues mit Liebestext und Saxophonsolo sein, wenn nur das Klavier nicht so verstimmt und der Sänger nicht so durchgeknallt wäre. Oft ist Galizia gleich gar nicht zu verstehen wie im Walzer Bauernlife: »This Bauerrrrnlife macht mich be-tschì-a. This Bauerrrrnlife …« Was bitte macht es ihn? Wir werden es nie erfahren, aber es hat drei Silben.

Ein Tourneeunfall zwang die aufsteigende Band nach dem Biolek-Gig zu einer Pause und verhinderte den großen Durchbruch. Die Wikipädie weiß außerdem von einem Rechtsstreit mit Bernhard Mikulski (von ZYX Music) wegen ihres Wechsels zur Deutschen Grammophon, der die Vermarktung der Folgeplatte einschränkte. Jedenfalls nahm Tom Dokoupil 1985 seinen Hut, die anderen drei machten noch ein wenig unter anderem Namen weiter. The Wirtschaftswunder könnten heute in einem Atemzug mit Fehlfarben oder Palais Schaumburg genannt werden, statt dessen blieben sie weitgehend unter dem Radar. Ein Gutes hat es: Die meisten hören sie jetzt zum ersten Mal.