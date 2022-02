Zugewandte Betreuung

PapyRossa Verlag »Ein konsequenter linker Kleinverlag hat eine Zukunft« – Verleger Jürgen Harrer

Da nicht nur aus Gründen der Pandemie ein großer Empfang anlässlich des 80. Geburtstags von Jürgen Harrer in Köln ausfallen wird, möchte ich ihm auf diese Weise meine Gratulation und Wertschätzung übermitteln.

Es ist fast 50 Jahre her, dass ich Jürgen Harrer an der Philipps-Universität Marburg begegnete – ich war Student, er Lehrender. Ich hatte das Glück, dass er als ehemaliger Assistent von Wolfgang Abendroth noch seine Dozentur am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften hatte, so dass ich bei ihm – als Geschichtsstudent – ein Seminar zum antifaschistischen Widerstand in Deutschland besuchen konnte. Bei den konservativen Historikern wurden solche Themen nicht angeboten. Wer sich für Antifaschismus interessierte, musste zu Harrer oder Reinhard Kühnl, meinem späteren Doktorvater, gehen. Harrer hat mein Interesse am antifaschistischen Widerstand, das durch Begegnungen mit Zeitzeugen geweckt worden war, auf eine wissenschaftliche Grundlage gestellt. Meine Seminararbeit bei ihm konnte ich später in der alternativen Festschrift zum 450jährigen Jubiläum der Philipps-Universität veröffentlichen. So verbanden uns von Anfang an beide Felder, in denen er beruflich tätig war, die akademische Lehre und das Verlagswesen.

Nachdem die Berufsverbotspolitik ihm in Bremen und Hessen eine akademische Karriere verschlossen hatte, konnte er 1979 als Lektor in den renommierten linken Pahl-Rugenstein-Verlag (PRV) einsteigen. Mit dem Verlag verbanden ihn langjährige Beziehungen, hatte er doch an zwei Büchern als Autor mitgewirkt, die zur ideologischen Debatte in der BRD beigetragen hatten: 1971 bei dem Band »BRD–DDR, Vergleich der Gesellschaftssysteme«, ein Buch, das ich schon als Schüler gelesen hatte, und 1977 bei der »Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung«. Es ist ein Beleg für den damaligen ideologischen Zustand der BRD, dass dieses Buch ihm eine mögliche berufliche Karriere in gewerkschaftlichen Bildungseinrichtungen verbaute, hinterfragte es doch das sozialdemokratisch dominierte Selbstbild der Gewerkschaften.

Nachdem er ein knappes Jahrzehnt bei PRV erfolgreich linke Literatur lektoriert hatte, kam mit dem Ende der DDR für diesen Verlag die existentielle Krise. Vor nunmehr 30 Jahren entschied sich Harrer – von vielen Autorinnen und Autoren, die sein Projekt begleiteten, solidarisch unterstützt –, mit dem Papyrossa-Verlag diesen linken Verlagsansatz fortzuführen.

Als Autor bei Papyrossa weiß ich, dass Harrer keine Bücher machte, hinter denen er nicht inhaltlich stehen konnte. Beim Lektorieren meiner Manuskripte konnte ich immer wieder erleben, mit welch profunder Kenntnis und kritischer Lektüre Harrer an Texte, die in seinem Verlag erscheinen sollten, heranging. In seiner Kritik an Manuskripten ging es ihm immer um die bestmögliche Präsentation der Themen, die ihm genauso wichtig waren wie den Verfassern. Durch diese Art der zugewandten Betreuung haben nur sehr wenige Autorinnen und Autoren in den letzten Jahrzehnten dem Verlag den Rücken gekehrt. Auch das ist ein Verdienst von Jürgen Harrer.

Vor zehn Jahren sagte er in einem eindrucksvollen Interview, das sein langjähriger Weggefährte Georg Fülberth mit ihm geführt hatte: »Auch sonst bin ich ganz optimistisch. Am Ende des Gutenberg-Zeitalters mögen die Großverlage vielleicht eingehen, ein konsequenter linker Kleinverlag aber hat eine Zukunft.« Das hat er im letzten Jahrzehnt erneut unter Beweis gestellt. Ich wünsche Jürgen Harrer zu seinem 80. Geburtstag viel Kraft und Gesundheit, so dass er diese Entwicklung noch einige Jahre begleiten kann.