Beihilfe zum Steuerraub

Christian Charisius/dpa Kann sich an nichts mehr erinnern: Scholz nach einer Befragung durch den Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft (30.4.2021)

Seine Verwicklungen in den Hamburger »Cum-Ex«-Sumpf bringen Bundeskanzler Olaf Scholz immer wieder in Erklärungsnöte. Bislang ließ er alle Vorwürfe routiniert und im Zweifelsfall mit Verweis auf Gedächtnislücken an sich abprallen. Nun holt ihn die Vergangenheit ein weiteres Mal ein, denn der renommierte Rechtsanwalt Gerhard Strate hat gegen Scholz sowie seinen SPD-Parteigenossen Peter Tschentscher, seit 2018 Erster Bürgermeister der Hansestadt, Strafanzeige gestellt.

Glaubwürdig waren Scholz’ Ausreden und Ausweichmanöver schon vor den Untersuchungsausschüssen des Deutschen Bundestags und der Hamburger Bürgerschaft nicht. Immerhin wollte er sich an gleich mehrere Treffen und Telefonate aus den Jahren 2016/17 mit dem Patriarchen der Skandalbank M. M. Warburg, Christian Olearius, nicht mehr erinnern können, während die Unterredungen in dessen Tagebüchern bestens dokumentiert sind. Die Niederschriften, laut denen man sich wegen »Cum-Ex« keine Sorgen machen müsse, passen gut zu der Tatsache, dass die zuständige Steuerbehörde der Hansestadt kurze Zeit später eine Nachforderung in Höhe von 47 Millionen Euro gegen das Geldhaus fallenließ.

Dass hinter der fragwürdigen Entscheidung der Finanzverwaltung zu Warburgs Gunsten politische Einflussnahme von oben steckt, ist naheliegend. Scholz war seinerzeit Erster Bürgermeister der Hansestadt. Er soll Olearius aufgefordert haben, ein Schreiben aufzusetzen, in dem dargelegt wird, warum die Nachforderung die Existenz der Bank bedroht – und dieses an den damaligen Finanzsenator Tschentscher zu adressieren. Nachweisen konnte man Scholz jedoch nichts – und so hat er es mit jeder Menge Dreck am Stecken bis ins Kanzleramt geschafft.

Allerdings ist Strate einer, der einschätzen kann, wann ein Prozess zu gewinnen ist. Der Anwalt blickt auf eine fast 40jährige Berufslaufbahn zurück und war an so manchem spektakulären Verfahren beteiligt. Zu seinen Klienten gehörten unter anderem Monica Seles, Gustl Mollath, Ferdinand Piëch und Carsten Maschmeyer. Scholz und Tschentscher wirft er laut einem 40-seitigen Schreiben an den Hamburger Generalstaatsanwalt Jörg Fröhlich Beihilfe zur Steuerhinterziehung vor. Scholz wird zudem beschuldigt, unter Eid falsch ausgesagt zu haben.

Laut der Nachrichtenagentur dpa, der das Dokument vorliegt, führt Strate in dem Schreiben aus, dass die Hamburger Finanzverwaltung seinerzeit aufgrund bereits vorliegender Erkenntnisse über die »Cum-Ex«-Geschäfte der Warburg-Bank auf die Rückzahlung der zu Unrecht erstatteten Kapitalertragssteuern nicht hätte verzichten dürfen. Der mit Billigung Tschentschers vorgenommene Millionenverzicht sei keinesfalls eine »knallharte Rechtsentscheidung« gewesen, wie der zuständige Abteilungsleiter der Finanzbehörde, Michael Wagner, Anfang Januar vor dem Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft argumentiert hatte.

Vielmehr sei der Vorgang als »ein Willkürakt – strafrechtlich als Beihilfe zur Steuerhinterziehung« – zu bewerten, schreibt der 71jährige Anwalt weiter. Auf schwere Fälle stehen hierzulande mehrjährige Haftstrafen. Vorwürfe erhebt Strate auch gegen die Hamburger Staatsanwaltschaft, die über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren Vorermittlungen führte – um dann im vergangenen Herbst, drei Wochen vor der Bundestagswahl, zu dem Ergebnis zu kommen, dass es keine hinreichenden Verdachtsmomente für Straftaten gebe.

Derweil gibt es auch andernorts Bewegung in der juristischen Aufarbeitung der »Cum-Ex«-Verbrechen. So berichtete das Handelsblatt vergangene Woche von einer dreistelligen Zahl an Anzeigen wegen des Verdachts auf Geldwäsche, die von Banken eingereicht worden waren und im Zusammenhang mit dem großen Steuerraub stehen. Banken sind hierzulande bei einem internen Geldwäscheverdacht verpflichtet, diesen anzuzeigen. Die gegenwärtigen Anzeigen können als verspätetes Schuldeingeständnis bezüglich der jeweiligen »Cum-Ex«-Verstrickungen gewertet werden. Die Liste von mehr als 1.000 Beschuldigten, die derzeit auf ihre Verfahren warten, dürfte bald noch deutlich länger werden.