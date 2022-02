Polen rüstet auf

Octav Ganea/Inquam Photos/REUTERS Wohlwollen des US-Establishments: Polen bekommt Abrams-Panzer (Mihail-Kogalniceanu-Stützpunkt in Rumänien, 14.2.2017)

Polen bekommt aus den USA 250 Panzer des Modells »Abrams« in der modernsten Ausstattungsversion. Dies bestätigte zum Besuch von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Warschau vergangene Woche das US-Außenministerium. Bestellt hatte Polen die Panzer – Auftragswert: umgerechnet fünf Milliarden Euro – bereits im Sommer 2021. Die Verfahren zur Erteilung der Exportgenehmigung wurden von den USA angesichts der Krise in der Ukraine beschleunigt – die ersten Exemplare der Panzer sollen schon in diesem Jahr an die polnische Armee geliefert werden.

Der Kauf der Abrams-Panzer fügt sich ein in die allgemeine polnische Rüstungspolitik. Sie beruht darauf, durch großzügige Einkäufe in den USA das politische Wohlwollen des dortigen Establishments – insbesondere des militärisch-industriellen Komplexes und seiner Lobbyisten im Kongress – zu gewinnen. Bereits zuvor hatte Polen 32 Exemplare des modernsten US-Kampfjets F-35 bestellt. Beim Flugzeug- ebenso wie beim Panzerkauf verzichtete Polen auf die ansonsten übliche Forderung nach einem »Offset«, das heißt der Zulieferung von Teilen der Waffensysteme durch die heimische Rüstungsindustrie. Diese Nichtberücksichtigung führte vergangenes Jahr bereits zu Protesten der Gewerkschaften der polnischen Rüstungsbetriebe. Aber die USA bestanden darauf, kein technologisches Wissen mit Polen zu teilen, und Warschau schluckte diese Bedingung.

Mit den in den kommenden Jahren zu liefernden 250 Abrams-Panzern will Polen eine komplette neue Panzerbrigade ausrüsten, die Stationierungsorte sollen ausnahmslos östlich der Weichsel liegen. Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak begründete dies damit, dass diese Panzer »Warschau und die Polen« vor einem russischen Angriff schützen sollten. Allerdings wiegen die Abrams-Panzer um die 70 Tonnen – das ist mehr, als der Großteil der polnischen Brücken aushält. Vom Standpunkt der NATO ist das ein generelles Problem der polnischen Straßeninfrastruktur: Soweit die Straßen und Brücken noch zu sozialistischen Zeiten gebaut wurden, waren sie auf die im Schnitt leichteren sowjetischen Panzermodelle ausgelegt – durchaus mit der Absicht, einen Vormarsch der NATO mit ihren schwereren Panzern zu verlangsamen.

Zudem würden sich die Abrams-Panzer im Osten Polens bei einer wirklich defensiven Aufgabenstellung in einem selbstgeschaffenen Kessel wiederfinden. Als sie vor dem ersten Golfkrieg entwickelt wurden, hatten die Ingenieure auf eine Eigenschaft namens »Watfähigkeit« – also die Fähigkeit, Flüsse auf dem Grund zu durchqueren – keinen besonderen Wert gelegt: Im Irak gab es schließlich nur zwei Flüsse, und die verlaufen längs zur geplanten Angriffsrichtung der US-Armee. Pikanterie erhält diese technische Besonderheit durch den Umstand, dass die Zahl der Brücken über die Wisla (Weichsel) begrenzt ist: Etwa 30 sind es im ganzen Land, davon die Hälfte in Warschau und weiter nördlich. Es sollte für Russland im Falle eines Krieges eine überschaubare Aufgabe sein, diese Brücken zu Beginn von Kampfhandlungen durch Raketenbeschuss zu zerstören – wodurch die Abrams-Panzer zwischen Weichsel und Bug beziehungsweise Niemen in der Falle säßen.

Es sei denn natürlich, ihre Aufgabe wäre ohnehin eine ganz andere. Als Minister Blaszczak im vergangenen Juli den Vertragsabschluss bekanntgab, rühmte er, die Abrams-Panzer sollten die »Smolensker Pforte« beherrschen. Das ist ein Geländestreifen zwischen den Oberläufen von Düna und Dnjepr nördlich von Smolensk, über den ein Vormarsch auf Moskau ohne größere Geländehindernisse wie Flüsse, Wälder oder Sümpfe möglich ist. Nachdem wohlmeinende Kritiker Blaszczak daran erinnert hatten, dass diese »Smolensker Pforte« noch jenseits des Staatsgebiets von Belarus liegt, er also ein sehr offensives Einsatzszenario skizziert hatte, ließ Blaszczak den entsprechenden Tweet von der Seite seines Ministeriums löschen.