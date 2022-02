Waffen für die Szene

Sven Hoppe/dpa Einer der Angeklagten versteckte am Montag sein Gesicht hinter einem Aktenordner

Die Kriege auf dem Balkan nach 1991 haben nicht nur zerrüttete Gemeinwesen hinterlassen, sondern die Region auch zum Hotspot der organisierten Kriminalität und des illegalen Waffenhandels gemacht. Das an dieser Entwicklung nicht unbeteiligte Auswärtige Amt schätzte im Januar 2020, bis zu sechs Millionen Kleinwaffen seien auf dem westlichen Balkan im Umlauf. Das wissen auch Neonazis aus der BRD und Österreich, die sich dort mit Waffen eindecken. Am Montag begann vor dem Landgericht München I ein Prozess gegen drei Rechte, die sich Waffen aus den Kriegen auf dem Balkan beschafft und auch mit solchen gehandelt haben sollen. Die Waffen waren mutmaßlich für andere Personen aus der rechten Szene bestimmt. Am ersten Verhandlungstag verweigerten die Angeklagten die Aussage. Zunächst würden ihre Mandanten keine Angaben machen, erklärten die Verteidiger zum Prozessauftakt.

Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft wirft den drei Männern im Alter von 45 bis 49 Jahren unter anderem unerlaubte Einfuhr von Kriegswaffen in die BRD vor. Zwischen 2015 und 2018 sollen sie Geschäfte mit Waffen aus dem ehemaligen Jugoslawien gemacht haben, und zwar konkret mit Pistolen, Pumpguns sowie Maschinenpistolen der Typen Uzi und Kalaschnikow. Die Angeklagten sollen die Waffen in Kroatien gekauft, nach Deutschland geschmuggelt und dort in Wohnungen und einer Münchner Autowerkstatt gelagert haben. Der Weiterverkauf erfolgte laut Anklage unter anderem auf Parkplätzen in den oberbayerischen Gemeinden Oberaudorf und Tuntenhausen. Zwei der Beschuldigten sollen auch den Einkauf und Weiterverkauf mehrerer Handgranaten geplant haben.

Ursprünglich hatte die Generalstaatsanwaltschaft acht Personen wegen illegalen Waffenhandels angeklagt. Es handle sich um Mitglieder der rechten Szene mit Bezügen zur NPD, zu sogenannten Reichsbürgern und zur AfD, teilte ein Sprecher der Behörde laut dpa mit. Einige von ihnen sollen auch zur Pegida-Bewegung gehören. Die Verfahren wurden allerdings getrennt, wie ein Sprecher des Landgerichts sagte. Neben dem Prozess gegen die drei Angeklagten an der Großen Strafkammer des Landgerichts gibt es noch einen weiteren mit vier Angeklagten vor der Jugendkammer. Ein drittes Verfahren landete vor dem Amtsgericht München.

Nach Recherchen der Taz im vergangenen Jahr sollen die Waffen von Kroatien nach Deutschland geschmuggelt und dort weiterverkauft worden sein. Der Hauptverdächtige, Alexander R., der bei der Münchner NPD aktiv gewesen war, sei im Sommer 2020 in Kroatien festgenommen worden. Um den illegalen Handel zu verschleiern, hätten die Täter Codewörter benutzt. In Chats seien die geschmuggelten Waffen mit Formulierungen wie »Mofagetriebe« oder »langes Getriebe mit manueller Pumpe« umschrieben worden. Brisant sei an dem Fall nicht nur die hohe Zahl Beschuldigter, sondern auch der Verdacht, wer die mutmaßlichen Abnehmer sind.

Von Interesse sind in dem Zusammenhang auch Recherchen des ZDF-Magazins »Frontal 21«. Vor der Kamera hatte ein Zeuge in Kroatien ausgesagt, dass die Waffen für »die AfD, eine rechte Partei«, vorgesehen gewesen seien. Eine der Beschuldigten, die laut Anklage in den Waffenhandel verwickelt sein soll, arbeitete für den bayerischen AfD-Bundestagsabgeordneten Petr Bystron. Dieser gehört zum rechten Rand der Partei. Die beschuldigte Mitarbeiterin war auch selbst politisch in der rechten Szene aktiv.

»Der nun vor Gericht gelandete Sachverhalt ist nur die Spitze des Eisbergs«, erklärte Martina Renner, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, am Montag gegenüber jW. In den vergangenen Jahren habe es »einen massiven Anstieg an extremen Rechten gegeben, die sich bewaffnen, mit Waffen handeln oder Waffenlager anlegen«. In diesem Fall besonders beunruhigend sei die Verbindung zu einer Mitarbeiterin eines AfD-Bundestagsabgeordneten.