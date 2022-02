Inszenierte Partnerschaft

John Thys/Pool AFP/AP/dpa Trifft gerne mal eigenmächtig Entscheidungen für Afrika: Frankreichs Staatschef Macron (M.) am Freitag in Brüssel

Ein Infrastrukturprogramm mit einem Volumen von 150 Milliarden Euro und die Ankündigung, bis Mitte dieses Jahres 450 Millionen Coronaimpfdosen bereitzustellen – das sind die wichtigsten Ergebnisse des 6. Gipfeltreffens von Europäischer Union (EU) und Afrikanischer Union (AU). »A Joint Vision for 2030« – »eine gemeinsame Vision« für die laufende Dekade also – sollte das Treffen, das am Donnerstag und Freitag in Brüssel stattgefunden hat, laut Abschlusserklärung hervorgebracht haben. Doch anstatt den afrikanischen Staats- und Regierungschefs auf der viel bemühten »Augenhöhe« zu begegnen, präsentierte die EU nur neue große Pläne zur Schaffung von Wohlstand und Prosperität in Afrika, an deren Ausarbeitung die AU und deren Mitgliedstaaten einmal mehr kaum beteiligt waren.

Nicht beteiligt

Es passte ins Bild, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Abzug seiner Truppen aus Mali per einseitiger Erklärung am Vorabend des Gipfeltreffens bekanntgab. Vereinbart worden war dies lediglich mit den europäischen und kanadischen Partnern des Militäreinsatzes. Einige handverlesene afrikanische Staatschefs wurden immerhin vorab im Élysée-Palast über die Pläne unterrichtet, die AU aber nicht in die Entscheidung eingebunden. Zu Beginn des Gipfels, auf dem er das Thema offensichtlich nicht besprechen wollte, befand der französische Staatschef dann, dass die Beziehungen zwischen EU und AU zuletzt »etwas eingeschlafen« seien. Das ist noch die freundliche Umschreibung des Status quo. Der letzte Gipfel lag über vier Jahre zurück, ein für 2020 anberaumtes Treffen war abgesagt worden – offiziell wegen der Coronapandemie. Inoffiziell sickerte durch, dass es nicht gelungen sein soll, sich auf eine Tagesordnung zu einigen. Die Möglichkeit, die Konferenz damals virtuell abzuhalten, wurde schließlich nicht weiter in Betracht gezogen.

Die afrikanischen Staatenlenker haben schlicht nicht das Gefühl, dass die Europäer überhaupt bereit wären, gleichberechtigt mit ihnen zu verhandeln. Auch das Infrastrukturprogramm, das die EU nun in Afrika auflegen will, ist dafür bei genauerem Hinsehen ein weiterer Beleg. Zunächst einmal besteht ein großer Teil der großspurig verkündeten 150 Milliarden Euro lediglich aus Kreditgarantien (53,4 Milliarden Euro), nur 36,8 Milliarden sollen aus dem EU-Haushalt kommen, rund 20 Milliarden aus den einzelnen Mitgliedstaaten. Der Rest soll aus privaten Investitionen generiert werden, zu denen noch nichts weiteres bekannt wurde. Eingebettet ist das Investitionspaket in das 2021 geschaffene EU-Programm »Global Gateway«, das Ende 2021 auf Grundlage einer Zusage beim G7-Gipfel ins Leben gerufen wurde, um laut EU mit insgesamt 300 Milliarden Euro eine »weltweite Investitionslücke« zu schließen. Schon aus dem Entstehungsprozess des Programms ist klar ersichtlich, dass kein afrikanischer Staat an dessen Entwurf beteiligt war.

Laut Abschlusserklärung des EU-AU-Gipfels soll der »Global Gateway« nun vor allem eingesetzt werden, um Investitionen in den Bereichen Energie, Verkehr und Digitalisierung auf den Weg zu bringen und für eine »grüne« Energiewende zu sorgen. Einer Förderung von Erdgasprojekten, mit denen etliche afrikanische Staaten ihre Industrialisierung vorantreiben wollen, hat die EU – die diese »Brückentechnologie« in ihren Mitgliedstaaten selbst gerade für »grün« befunden hat – in Afrika eine Absage erteilt. Dabei wird nicht nur mit zweierlei Maß gemessen, sondern Energiepolitik im Eigeninteresse betrieben. Die EU will in Afrika vor allem die Gewinnung von Wasserstoff als Energiespeicher voranbringen, um sich so für die Zukunft die Deckung des eigenen Bedarfs zu sichern. Kurz gesagt: Afrika soll die für die energieintensive Produktion von Flüssigwasserstoff nötigen Flächen für Solar- und Windanlagen bereitstellen, damit in der EU das Licht an bleibt. Da dies auf Basis von Privatinvestitionen organisiert werden soll, dürfte der Markt regeln, dass der Finanzstärkere dann den Erstzugriff hat.

Letzteres Modell kennen die afrikanischen Partner bereits leidlich von der globalen Impfstoffverteilung in der Coronapandemie. Die EU hat bisher 55 Millionen Dosen vernichtet, aber nur 30 Millionen Dosen gespendet, einen wesentlichen Teil davon so kurz vor dem Ablaufdatum, dass der Impfstoff gar nicht mehr verwendet werden konnte. Die Ankündigung, nun in großem Stil Vakzine bereitstellen zu wollen, stieß bei den afrikanischen Staatenlenkern dementsprechend auf vorsichtige Zurückhaltung. Die Enttäuschung und die Verärgerung, die das Impfstoffhorten des Westens in Afrika hinterlassen haben, war auch in Brüssel klar spürbar. Zumal die Interessen auch bei der Impfstoffproduktion kaum gegensätzlicher sein könnten. Die EU blockiert weiter vehement die von der AU geforderte Freigabe der Patente.

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) betrieb statt dessen Lobbyarbeit für die Containerlösung von Biontech, mit der das Mainzer Unternehmen in fertigen Labormodulen auf afrikanischem Boden Impfstoff abfüllen will, ohne einen Technologietransfer zuzulassen. Bei afrikanischen Experten sorgt das Vorhaben auch deshalb für Kopfschütteln, weil eine von Biontech finanzierte Stiftung laut einem Bericht des Fachjournals The BMJ darauf gedrängt haben soll, die Vakzindosen in den Containerlabors unter Umgehung der medizinischen Kontrollbehörden in den jeweiligen afrikanischen Staaten zu produzieren.

Eigener Weg

Während Scholz am Donnerstag über die Internetseite der Bundesregierung allen Ernstes erklären ließ, Biontech habe damit »gezeigt«, wie eine Beschleunigung »lokaler Impfstoffproduktion in Afrika auch dank maßgeblicher Unterstützung (...) ganz konkret ermöglicht werden kann«, stellte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa tags darauf auf einer Pressekonferenz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Rande des Gipfels das Gegenmodell vor. Demnach soll basierend auf einem Vakzin, das südafrikanische Forscher in einem Technologietransfer-Hub der WHO auf Grundlage frei verfügbarer Sequenzen des Coronavakzins des US-Herstellers Moderna (trotz dessen Verweigerung von Unterstützung) entwickelt haben, bald ein Wissensaustausch und schließlich die eigenständige Produktion in weiteren afrikanischen Ländern ermöglicht werden.

Im Fokus stehe »das Leben von Hunderten Millionen Menschen, nicht die Gewinne einiger Konzerne«, erklärte Ramaphosa. Es sei »nicht akzeptabel, dass Afrika beim Zugang zu Medikamenten immer wieder am Ende der Schlange steht«, so der südafrikanische Staatschef, der zudem erklärte, dass man für Spenden zwar »dankbar« sei, diese aber »niemals ein nachhaltiger Mechanismus« wären. »Regierungen, die es ernst meinen mit dem Zugang zu Impfstoff für alle«, so forderte Ramaphosa im Beisein von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, »müssen der TRIPS-Freigabe (der Patente, jW) zustimmen.« Die EU ließ sich freilich auch davon nicht umstimmen. Ihre Entscheidungsträger haben offensichtlich einen anderen Fokus als der südafrikanische Präsident.