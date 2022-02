Kapital macht Front

Jens B¸ttner/dpa-Zentralbild/dpa Wenn es nach den Bossen geht, soll es so bleiben: Schwerstarbeit zu Dumpinglöhnen (Schwerin, 15.11.2011)

Es wirkt wie eine koordinierte PR-Offensive zum Wochenauftakt: Im Duo poltern Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) und Bundesbank gegen die zum 1. Oktober geplante Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns. Die sei »angreifbar«, ließ BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter am Montag verlauten. Juristische Schritte dagegen wolle der Verbandsboss indes noch nicht einleiten.

Demnach wäre die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) geplante Anhebung rechtlich zweifelhaft, weil die Mindestlohnkommission übergangen wurde und der Mindestlohn vor Ablauf der bisher üblichen Zweijahresperiode erhöht würde. Kampeter weiter: Heils Vorhaben sei ein Angriff auf die Tarifautonomie, »aus Tariflöhnen werden Staatslöhne«. Ganz ähnlich äußerte sich die Bundesbank bei der Vorstellung ihres Monatsberichts am Montag. Die Notenbanker behaupteten einen »politischen Eingriff in die Lohnfindung«. Die Verdienste in den unteren Entgeltgruppen würden spürbar angehoben, was »auch auf die darüberliegenden Lohnsegmente merklich ausstrahlen« könnte. Offenbar ein Problem.

Die Bundesregierung will am Mittwoch im Kabinett Heils Gesetzentwurf auf den Weg bringen. Bei rund 6,2 Niedriglöhnern dürften die miesen Einkommen leicht steigen. Derzeit beträgt der Mindestlohn 9,82 Euro. Am 1. Juli steigt der Stundenlohn auf 10,45 Euro. Das wäre der letzte Schritt einer vierstufigen Erhöhung, die die Mindestlohnkommission 2020 beschlossen hatte. Drei Monate später würde der Mindestlohn per Gesetz bei zwölf Euro liegen.

Der Gesetzgeber solle sich nicht von irreführenden Manövern der Kapitalverbände verunsichern lassen, sagte Stefan Körzell am Montag zu jW. »Wir setzen darauf«, so der DGB-Vorstand, »dass dieses Gesetz im weiteren Verfahren nicht verwässert wird – und dass die zwölf Euro zum 1. Oktober kommen.« Dreist sei es, wenn Unternehmer plötzlich auf die Tarifautonomie pochten, ärgerte sich Susanne Ferschl, Vizevorsitzende der Linke-Bundestagsfraktion, gleichentags gegenüber jW. Sie setzten schließlich auf Tarifflucht und Billiglöhne, hätten »tariffreien Zonen Vorschub geleistet«.