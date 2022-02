Pakt der Hardliner

Oksana Manchuk/BelTA/AP/dpa Polnische Polizisten schotten die Grenze nach Belarus gegen Flüchtlinge ab (November 2021)

Abschotten und abschieben – so lautet die Agenda einer zweitägigen »Rückführungskonferenz«, die am Montag in der Wiener Hofburg begonnen hat. Auf Einladung der für ihre restriktive Migrationspolitik bekannten österreichischen Regierung sind Minister aus 23 Schengen- und Westbalkanstaaten, Vertreter der EU-Grenzschutztruppe Frontex und weiterer EU-Behörden sowie der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zusammengekommen.

Vor Beginn der Konferenz präsentierten sich der rechtskonservative österreichische Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und seine deutsche Amtskollegin, die Sozialdemokratin Nancy Faeser, auf einer Pressekonferenz demonstrativ als ein Herz und eine Seele. Es gebe beim Thema Migration viel mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes mit der »lieben Frau Innenminister«, betonte Karner. »Beispielsweise ein robuster Außengrenzschutz, konsequente Rückführungen, strategische Kooperationen mit Drittstaaten, schnellere Verfahren sowie der Kampf gegen Schlepper.« Auf Nachfrage eines Journalisten, ob er einen Zaun um Europa zu ziehen gedenke, verdeutlichte Karner: »Es bedarf auch solcher robuster und harter Maßnahmen, sollte es möglich sein, damit eine Kontrolle zwischen den Ländern besteht.« Um innereuropäische Reisefreiheit zu gewährleisten, seien zudem polizeiliche Maßnahmen wie die Schleierfahndung notwendig.

Es gelte, Migration zu gestalten und irreguläre Migration zu reduzieren, ergänzte Faeser. Sie unterstütze daher die »Rückführungskonferenz ganz stark«. Es brauche ein gemeinsames europäisches Vorgehen, ein krisenfestes Asylsystem und eine enge Kooperation bei Rückführungen, versicherte die Bundesinnenministerin. Ziel sei es, der »Schlepperkriminalität« die »Geschäftsgrundlage« zu entziehen, behaupteten Faeser und Karner einmütig. Doch gerade die bis nach Nordafrika und die Türkei vorverlagerte EU-Abschottungspolitik trägt dazu bei, Fluchthilfe zum lukrativen Geschäft werden zu lassen.

Ein Schwerpunkt der »Rückführungskonferenz« besteht darin, die als Transitroute für Flüchtende dienenden Westbalkanländer durch die »operative Umsetzung von Rückführungen« in die Migrationsabwehr einzuspannen. Österreich unterstütze Bosnien und Herzegowina mit der Fortbildung von Beamten und der Beteiligung an Charterflügen für Abschiebungen sowie der »Vermittlung von Know-how, um alle rechtsstaatlichen Standards einzuhalten«, berichtete Karner. Mit letzterem müsste die EU erst einmal in den eigenen Reihen beginnen. Denn immer wieder kommt es zu illegalen Pushbacks von Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen. Die griechische Küstenwache soll Schutzsuchende, die bereits die Insel Samos erreicht hatten, zurück ins Meer geworfen haben. Dabei seien zwei Migranten ertrunken, berichtete der Spiegel vergangene Woche.

»Wir brauchen in der europäischen Asylpolitik endlich ein starkes Aufnahmesystem, das die Rechte und Interessen der Geflüchteten in den Mittelpunkt rückt«, forderte die fluchtpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Clara Bünger, am Montag gegenüber jW. Die neue Bundesregierung habe einen Paradigmenwechsel in der Migrations- und Asylpolitik versprochen, Faeser setze aber in wesentlichen Punkten den Kurs des früheren Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU) fort, zeigte sich die Abgeordnete enttäuscht. Doch Flüchtlingsabwehr ist Programm: Im Ampelkoalitionsvertrag ist explizit eine »Rückführungsoffensive« festgeschrieben.