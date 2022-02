»Sozialpartner« gegen Arme

Thomas Koehler/photothek/imago Das Dreigespann für Massenarmut (v. l.: Wolfgang Clement, Gerhard Schröder und Peter Hartz, Berlin, 22.10.2002)

Der Startschuss war vor zwei Dekaden. Am 22. Februar 2002 wurde die sogenannte Hartz-Kommission eingesetzt, die wegbereitend für die Agenda 2010 war. Inhaltlich stellte die von der rot-grünen Regierung und Gerhard Schröder (SPD) eingeführte Agenda 2010 keine herausragende politische Maßnahme dar. Vielmehr muss die Verabschiedung der sogenannten Hartz-Gesetze als zwar umfassendster, aber logischer vorläufiger Höhepunkt einer Entwicklung angesehen werden, die in den westlichen Demokratien in den 1980er Jahren als Neoliberalismus dominant wurde. Diese Ideologie erfasste Ende der 90er auch die sozialdemokratischen Parteien. Dabei wurde der Staat als Hemmnis wirtschaftlicher Entwicklungen ausgemacht. So meinte der damalige Chef der Bundesanstalt für Arbeit, Florian Gerster (bis 2019 SPD, heute FDP), für ihn bestehe der Wert des Wohlfahrtsstaats nur im »Standortvorteil«, da er helfe, »den sozialen Frieden zu bewahren«.

Neben Deregulierungen des Arbeitsmarktes sollte die Parole »Fordern und Fördern« durch den Umbau des aktiven zum aktivierenden Sozialstaat durchgesetzt werden. Hierbei tritt die Gesellschaft als Verantwortungs- und Lösungsträger sozialer Probleme hinter das Individuum zurück. Die Agenda 2010 ist damit die gesetzliche Verwirklichung dessen, was die britische Premierministerin, Margaret Thatcher, 1987 feststellte: »So etwas wie Gesellschaft gibt es nicht. Es gibt nur Individuen, die für sich selbst verantwortlich sind.«

Die Gewerkschaften haben diesen Prozess im wesentlichen lediglich begleitet. Wo notwendig, wurden sie in diese Rolle gezwängt. Führte Thatcher einen regelrechten Krieg, um ihre Macht zu brechen, gab es in Deutschland derlei offene Konfrontationen nicht. Statt dessen wurde damals – und wird seit nunmehr über einem Jahrhundert – das Erfolgsmodell der gleichberechtigten Sozialpartnerschaft betont. In der Folge ließen die Gewerkschaften die gesellschaftliche Transformation und stetige Landnahme des Kapitals verharrend passieren.

Vor diesem Hintergrund erklärt sich ihre Rolle im Kontext der Hartz-Kommission. Neben Managern, Unternehmensberatern und Landespolitikern wurden vier Gewerkschaftsmitglieder in die 15köpfige Gruppe berufen, von denen zwei gewerkschaftlich aktiv waren. Isolde Kunkel-Weber (Verdi-Bundesvorstand) hatte man als Vertreterin für Beschäftigte der Sozialversicherungen wohl für den »sozialverträglichen« Behördenumbau dabeihaben wollen. Heinz-Peter Gasse (SPD) arbeitete als Chef der IG Metall Nordrhein-Westfalen eng mit Zeitarbeitsfirmen zusammen und wechselte noch vor der Verabschiedung der Gesetze in die Privatwirtschaft.

Die Mitglieder wurden als Einzelpersonen berufen, die für die Sache und nicht im Namen ihrer Organisation arbeiten sollten. Gewerkschaftliche Positionen waren also marginal. Die Integration von Erwerbslosenperspektiven war eh nie ein Thema. In ihrer sechsmonatigen Existenz hatte die ehrenamtliche Kommission zudem kaum Kapazitäten, gemeinschaftlich Lösungen zu erarbeiten. Eine Problemanalyse war explizit nicht gewünscht. So trug sie Ideen zusammen, die in ihrem Umfeld bereits vorlagen. Die wesentlichen Empfehlungen, die die Kommission ausgab, waren – neben dem Einsparen von Sozialleistungen – die Neuausrichtung der Arbeitsämter zu kosteneffektiven Behörden und die Ausdehnung atypischer Arbeitsverhältnisse, in die die Leistungsberechtigten möglichst schnell zu vermitteln seien.

Widerstand dagegen war aus den Führungskreisen der Gewerkschaften nicht zu vernehmen. Statt dessen dies: »Der DGB begrüßt das von der Kommission vorgelegte Gesamtkonzept. (…) Das neue Leitbild der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik mit einer ausgewogenen Balance des Förderns und Forderns verspricht die rasche und nachhaltige Integration (…) in den regulären Arbeitsmarkt«.

Der übergeordnete Zweck der Kommission war, der größten gesetzlichen Implementierung des Neoliberalismus die Tür zu öffnen. Zwar monierten die Gewerkschaften und selbst Peter Hartz später, dass die Empfehlungen im Gesetzgebungsprozess verschärft wurden. Die Stoßrichtung der Kommission wurde aber von ihnen mitgetragen. Ihrer historischen Rolle entsprechend haben die Gewerkschaften so der Agenda 2010 in dieser entscheidenden Phase zur Durchsetzung verholfen.