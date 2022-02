»Von der Polizei schikaniert und massenhaft inhaftiert«

jW Mike Africa jr. aus Philadelphia (USA) ist Mitglied von Prison Radio und dort verantwortlich für den Kontakt zu Mumia Abu Jamal.

Mike Africa Jr. berichtet auf der XXVII. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz von den politischen Gefangenen in den USA. Der Aktivist, der selbst 1978 in einem Gefängnis in Philadelphia geboren wurde, spricht von der schwierigen sozialen Lage insbesondere der afroamerikanischen Bevölkerung, die von der Polizei schikaniert, willkürlich verhaftet und ins Gefängnis gesteckt wird – massenhaft, wie Africa Jr. betont. Er kämpft mit seinen Genossen gegen dieses ungerechte System, auch die Gefangenen selbst organisieren Widerstand dagegen.