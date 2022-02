Schnellere Schlitten

imago images/Sammy Minkoff Auf Medaillenkurs: Zweierbob, Johannes Lochner und Florian Bauer (Yanqing, 14.2.2022)

Die Gewinnerin der ersten Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen in Beijing war praktisch auch die Gewinnerin der letzten. Am Eröffnungstag der Spiele gewann der norwegische Langlaufsuperstar Therese Johaug den Skiathlon (je 7,5 Kilometer klassisch und im freien Stil) genauso souverän wie am Abschlusstag den 30-Kilometer-Lauf. Nur das Eishockeyfinale der Herren war bei Johaugs Triumph über die Langdistanz noch nicht beendet. Finnland schlug die russische Auswahl schließlich mit 2:1 und gewann zum ersten Mal ein olympisches Turnier.

Johaugs Gold über die 30 Kilometer war das insgesamt sechzehnte für Norwegen in Beijing. Das ist ein neuer Rekord, noch nie hat ein Land bei Olympischen Winterspielen so viele Goldmedaillen gewonnen. Freilich gab es bei Olympischen Winterspielen auch noch nie so viele Wettbewerbe (ganze 109), doch bereits 1928 meinte Julius Deutsch, damals Präsident der Sozialistischen Arbeitersport-Internationale: »Rekord und abermals Rekord – das ist das Zauberwort, um das sich alles dreht.«

Neben den 16 Goldmedaillen für Norwegen gab es auch achtmal Silber und 13mal Bronze. Dennoch lag man mit insgesamt 37 Medaillen hinter dem Resultat von Pyeongchang 2018, als man 39 Medaillen holte. Nachgelassen hat die Dominanz der Norweger ausgerechnet in ihrer Paradedisziplin, dem Langlauf. Holte man in Pyeongchang noch 14 Langlaufmedaillen, waren es dieses Mal acht. Doch die norwegischen Wintersportler sind in vielen Disziplinen top. Dieses Mal holten alleine die Biathleten 14 Medaillen.

Das deutsche Team fährt mit 27 Medaillen nach Hause. Neben Norwegen gewann nur Russland mehr mit 32. Der Großteil der deutschen Medaillen kommt aus dem Eiskanal. 14mal standen deutsche Athleten im Rodeln, Bob und Skeleton auf dem Podium. Im Zweierbob der Männer gab es gar einen Dreifachsieg. Die deutsche Überlegenheit ist wesentlich auf die Schlitten zurückzuführen, die im 1963 in der DDR-Hauptstadt gegründeten Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten gebaut werden. Der einzige Wettbewerb im Yanqing National Sliding Center, bei dem Deutschland ohne Medaille blieb, war der erstmals ausgetragene Monobobwettbewerb der Damen, in dem von allen Fahrerinnen ein Einheitsmodell verwendet wird.

Die überraschendsten Medaillen aus deutscher Sicht gewannen die Langläuferinnen. Mit Silber in der Staffel und Gold im Teamsprint durch Katharina Hennig (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) und Victoria Carl (SCM Zella-Mehlis) hatte niemand gerechnet. In Pyeongchang 2018 hatte das Eishockeyteam der Herren mit einer Silbermedaille für die große Überraschung gesorgt. Dieser Erfolg ließ sich in Beijing nicht wiederholen. Gegen den späteren Gewinner der Bronzemedaille, die slowakische Auswahl, war man beim Qualifikationsspiel fürs Viertelfinale mit 0:4 chancenlos.

Bei den Alpinen kam es im als Parallelrennen ausgetragenen Teamwettbewerb am letzten Wettkampftag zu einem versöhnlichen Abschluss. Die deutschen Skirennläufer mussten sich nur der Alpin-Großmacht Österreich geschlagen geben und holten Silber. In den Einzelrennen hatten sowohl Lena Dürr (SV Germering) im Slalom als auch Kira Weidle (SC Starnberg) in der Abfahrt den undankbaren vierten Platz belegt. Besonders bitter war das Resultat für Lena Dürr, die nach dem ersten Lauf noch in Führung gelegen war.

Die Skispringer des DSV kamen auf drei Medaillen: Katharina Althaus (SC 1906 Oberstdorf) holte bei den Damen von der Normalschanze Silber, Karl Geiger (SC 1906 Oberstdorf) bei den Herren von der Großschanze Bronze. Im Mannschaftsspringen der Herren holte sich das deutsche Team in einem Herzschlagfinale Bronze. Im Mixed-Team-Wettbewerb kam das DSV-Quartett nach einer Disqualifikation von Althaus wegen eines nicht regelkonformen Sprunganzugs nicht ins Finale.

In der Nordischen Kombination holte Vinzenz Geiger (SC 1906 Oberstdorf) nach einer famosen Aufholjagd im Langlauf Gold im Wettbewerb von der Normalschanze. Die Staffel belegte hinter Norwegen Rang zwei. Die Nordische Kombination ist die einzige Sportart bei den Olympischen Winterspielen, bei denen nach wie vor keine Frauenwettbewerbe durchgeführt werden.

Im Biathlon gewann Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) den Einzelwettkampf über 15 Kilometer. Mit der Damen-Staffel erreichte sie Rang drei. Bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 lief Herrmann noch in der Langlaufstaffel, die damals Bronze holte.

Keine Medaille gewann die 49jährige Eisschnellauflegende Claudia Pechstein (Eisbären Juniors Berlin). Über 3.000 Meter wurde sie Zwanzigste, im Massenstart ausgezeichnete Neunte. Trotzdem erreichte auch sie einen Rekord: Bei so vielen Olympischen Winterspielen, nämlich acht, war vor ihr noch keine Athletin angetreten.