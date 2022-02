Nachschlag: Bestens eingebettet

Sina Schuldt/dpa Immer gegen China: Die Fregatte »Bayern«

Deutsche Marine unterwegs im Indopazifik, die vierte Waffengattung reist in Gestalt von Sandra Ratzow mit. Die Journalistin gibt im Ersten »exklusive Einblicke« in den Alltag der Besatzung auf der Fregatte »Bayern«. Die kreuzt ohne Bundestagsmandat im südchinesischen Meer und provoziert auf ihrer »Ausbildungs- und Präsenzfahrt« in umstrittenen Gewässern vor allem die Volksrepublik China. Bestens eingebettet, verkumpelt sich Ratzow vor Vietnams Küste mit »Oberbootsmann Berg«, ihrer Kajüten- und Duzkameradin an Bord. Man plaudert über die Versorgungslage, Kreuzfahrtfeeling auf dem Sonnendeck und einen möglichen Ernstfall. Mit Seelenverkäufern wie der »Bayern«, fürchtet Ratzow, wird der allerdings schwer zu meistern sein. Ein Blick in den Kommandostand: veraltete Technik »wie aus dem Kalten Krieg«. Ratzow barmt: »Meine Güte, hoffentlich müssen wir damit nie in einen Krieg ziehen.« Aber es gibt ja Bündnispartner, deren »schnittige Fregatten« ins Bild kommen. Und zum Provozieren reicht’s allemal. (shu)