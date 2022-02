imago/ZUMA Press/Montage jW

Hervorragende Leistung

Zu jW vom 14.2.: »Steinmeier macht weiter«

»Man zeige mir ein autoritäres System, das besser durch diese Krise gekommen wäre«, sagte Frank-Walter Steinmeier zu seiner Wiederwahl als Bundespräsident. »Wir sollten, bei aller Selbstkritik, die notwendig ist, unser Licht nicht unter den Scheffel stellen.« Er hat recht: Deutschlands Leistung ist hervorragend! Zwölf Millionen Infektionen und nur 120.580 Verstorbene sprechen dafür! Als autoritär würde ich das Königreich Saudi-Arabien qualifizieren, und das hat bisher 728.387 Infizierte und 8.973 Verstorbene bei 35,34 Millionen Einwohnern. Es kommt an die deutsche Leistung nicht annähernd heran. (…) Die Volksdemokratie China hatte bei 1,41 Milliarden Einwohnern bisher knapp 107.000 Infektionen mit 4.636 Verstorbenen. Letztes Jahr erreichte China schlappe acht Prozent Wirtschaftswachstum. Lockdowns gab es nur begrenzt. (…) In China ließ man testen (…)! 15 Prozent der Bevölkerung wurden in Deutschland infiziert. China glänzt da mit einer ­Nulleistung: unter 0,01 Prozent!

Achim Lippmann, Shenzhen/China

Bildung zum Ausverkauf

Zu jW vom 16.2.: »Privilegierte Milieus«

Am 15. Februar 2022 wurde der UNESCO-Weltbildungsbericht 2021/22 der interessierten Öffentlichkeit präsentiert. Als aufmerksamer Bürger kann man nur besorgt sein. Hier wurde gezeigt, wie das demokratisch verfasste Bildungssystem in ein transnationales System von gewinnorientierten öffentlich-privaten Partnerschaften transformiert werden soll (…). Und all das unter dem Deckmantel der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDG) zum Schutz der Vielfalt der Kulturen und zur Bekämpfung von Armut und Hunger auf dieser Welt. (…) Wie in der Landwirtschaft, so werden auch in der Bildung die Staaten in ihrer Souveränität über Binnenmärkte und Bildung geschwächt, und das mit Einwilligung unserer politischen Eliten. Ist das im Interesse der Bürger? Die UNESCO läuft Gefahr, in ihren Bemühungen um Bildung ihr Ansehen zu verlieren.

Joachim Hoefele, per E-Mail

Hoffen auf Russland

Zu jW vom 17.2.: »Von der Leyens Bluff«

Der Missbrauch des wirtschaftlichen Großprojekts Nord Stream 2 als politischen Druckmittels sollte Sorgen bereiten. Stärker als Russland ist Deutschland mit jedem Tag der Verzögerung der Inbetriebnahme bestraft. Über Jahrzehnte zuverlässige Wirtschaftsbeziehungen zu boykottieren ist ein »Eigentor« mit Nachwirkungen, kann der deutschen Wirtschaft irreversible Nachteile bringen. Russland wendet sich verständlicherweise vom unzuverlässigen »Geschäftspartner« Deutschland ab und China zu. Mit mehr billigem Gas aus Russland wird China noch preisgünstiger auf dem Weltmarkt agieren. Das von den USA aufgemalte Drohszenarium einer Reduzierung russischer Gaslieferungen realisiert Deutschland selbst, setzt diese notwendige Energieversorgung leichtfertig aufs Spiel. Bildlich: Um einer Fußerkrankung vorzubeugen, amputieren wir den Fuß. (…) Hoffen wir auf das Mitleid der Russen, darauf, dass sie im Interesse eines starken Europas trotz der Denunziation durch Deutschland nicht nachtragend sind.

Werner de Martin, per E-Mail

Schlimmes Ende

Zu jW vom 10.2.: »Chiffren der Gegenaufklärung«

Klaus Weber betont zu Recht Peter Sloterdijks Schreibstrategie, Akteure zu anonymisieren oder zu verschweigen, damit die Leserinnen und Leser das Angedeutete zum schlimmen Ende denken mögen. Diesem Ziel opfert Sloterdijk selbst seinen (unverdienten) Ruf, ein glänzender Stilist zu sein. Beispiel: In der Zeit Nr. 11 von 2016 zog er in seinem Beitrag zur »Flüchtlingsdebatte« über »politisierte oder politisierende Intellektuelle« her und machte ihnen diesen Vorwurf: »Sie fallen dadurch auf, dass sie Ideen umzingeln wie Frauen in Silvesternächten.« Das ist deshalb schlechtes Deutsch, weil der vorgenommene Vergleich unvollständig bleiben muss, damit seine demagogische Absicht zur Wirkung kommen kann. Lässt man die mögliche Lesart außer Betracht, dass »Frauen« Akteure sind, die Ideen umzingeln, dies jedoch nur in Silvesternächten, und versteht die Frauen als Objekte einer Umzingelung, dann bleiben immer noch zwei Möglichkeiten, die sprachliche Lücke des Akteurs zu füllen. An erster Stelle soll natürlich an die bei den Rechten notorischen jungen Männer aus dem Orient gedacht werden, die über (deutsche) Frauen herfallen. Oder der Satz meint einfach nur das, was er so dahinstolpernd sagt: dass die von Sloterdijk verachteten Intellektuellen (von lateinisch intellegere), anstatt zwischen den Zeilen zu lesen, zumindest in »Silvesternächten« Frauen zwischen die Beine gehen – (lateinisch) inter (englisch) legs. Beide Möglichkeiten werden so auf Kosten sprachlicher Klarheit angedeutet und verbinden dadurch gewöhnliche Ausländerhetze mit dem Alte-Herren-Ressentiment gegen Politologen, aufgepeppt mit dem Schmieröl des Herrenwitzes.

Hans Otto Rößer, Guxhagen

Mehr Flugscham

Zu jW vom 8.2.: »Westen wütet weiter«

Außenministerin Annalena Baerbock flog nach Kiew? (…) Willy Brandt (SPD) fuhr zum Erfurter Treffen mit Willi Stoph mit dem Kanzlersonderzug, bestritt später noch Wahlkämpfe mit diesem. Schon Konrad Adenauer (CDU) bediente sich eines solchen Zuges (…). Ludwig Erhard (CDU) fuhr zum Staatsbesuch nach Athen mit dem Gliedertriebzug der DB (…). Selbst Guido Westerwelle (FDP) pflegte zwischen Bonn und Berlin den Hotelzug zu nehmen. Ich erinnere mich auch an ein hübsches Foto von Oskar Lafontaine (damals SPD) im Spiegel, auf dem er cool am noch öffnungsfähigen Fenster eines D-Zugs steht (…). Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) wiederum wurde im Schiurlaub auf dem Bahnhof von Pontresina abgelichtet. Und in einem netten Sketch ließ Loriot Franz Josef Strauß (CSU) mit drei anderen Vertretern damaliger Bonner Parteien diskutieren und dabei granteln, er könne auch »jederzeit mit dem TEE nach München fahren«. Alles in allem: etwas mehr Flugscham, bitte – nicht nur für »grüne« Politikerinnen und Politiker!

Bernhard May, Solingen