Nüchterne Umstände

Jeonwonsa Film Co. Production Großer Preis der Jury: »So-seol-ga-ui Yeong-hwa« von Hong Sang-soo

Noch ist die Zuschauerbilanz nicht gezogen. Es mag also sein, dass sie das Selbstbild der Berlinale als Publikumsfestival halbwegs stützen kann. Am Potsdamer Platz, wo die Presse bis Mittwoch weitgehend unter sich blieb, war von Besucherandrang allerdings nichts zu spüren. Für die akkreditierten Kritiker verlief das Festival unaufgeregt – sobald man sich an Kontrollen und Absperrungen gewöhnt hatte. Die nüchternen Umstände boten freilich keinen Anlass, sich Mittelmaß schönzureden. Im Umkehrschluss konnte die Jury unter Vorsitz des Hollywoodfilmemachers M. Night Shyamalan schwerlich einen preiswürdigen Film übersehen.

Trotzdem ging »Les passagers de la nuit« von Mikhaël Hers leer aus. Der 1975 geborene französische Filmemacher schwelgt in seinem vierten Spielfilm so ungehemmt in Nostalgie nach der Zeit seiner Kindheit, dass um so mehr verblüfft, wie leichthändig ihm Erzählton und Rhythmus gelingen. Im Zentrum der 1981 einsetzenden, mäandernden Handlung steht eine Bibliothekarin, die es nach der Scheidung schwer hat, den Lebensunterhalt für sich und ihre beiden jugendlichen Kinder zu bestreiten und sich deshalb um einen zusätzlichen Job bei einer nächtlichen Radioshow bemüht.

Dabei wird das Zeitkolorit bereits vom Handlungsort subtil heraufbeschworen: das 15. Pariser Arrondisse­ment, dessen Hochhäuser aus den 1970ern stammen. Ebenso reizvoll ist, dass Hers (wie zuvor Pietro Marcello in »Martin Eden«) zeitgenössischem Dokumentarmaterial kurze atmosphärische Impressionen entnimmt, deren ursprünglicher Kontext unbestimmt bleibt – außer in der Titelsequenz, wo Straßenjubel über den ersten Wahlsieg Mitterrands zu sehen ist.

Dass statt der Feinfühligkeit von Hers’ Hauptdarstellerin Char­lotte Gainsbourg der Überschwang der Heimfavoritin Meltem Kaptan mit einem Silbernen Bären für die (nunmehr geschlechtsneutral) beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle belohnt wurde, war dennoch keine Überraschung. Dass Andreas Dresens »Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush« zusätzlich fürs Drehbuch von Laila Stieler prämiert wurde, provoziert allerdings den Einwand, dass ein Stoff, der um jahrelange unrechtmäßige Inhaftierung und Folter kreist, einen weniger burlesken Ton verlangt. Sehr logisch wirkt dagegen der Regiepreis für Claire Denis, denn die Dreiecksgeschichte »Avec amour et acharne­ment« verdankt ihren Amour-fou-Sog ganz den eigentümlichen Themen und Motiven dieser französischen Filmemacherin.

Aus den gleichen Gründen hätte man den Preis auch »So-seol-ga-ui ­Yeong-hwa« geben können – der statt dessen den Großen Preis der Jury erhielt. Zwar mag man meinen, dass der 28. Spielfilm Hong Sang-soos aus dessen Œu­v­re nicht herausrage. Allerdings ergibt sich der Reiz seiner im halbjährlichen Turnus entstehenden Filme ohnehin aus der Variation der gleichen Themen mit den gleichen einfachen Stilmitteln. Wenn dabei stets auch das Filmemachen selbst bespiegelt wird, wirkt das nie narzisstisch, da das Metier in der Schilderung des 1960 geborenen Südkoreaners eine denkbar unglamouröse Banalität annimmt.

Hier will eine Schriftstellerin, die unter einer Schreibblockade leidet, einen Film drehen, wobei das bei Hong übliche Umherstreifen und Beisammensitzen (vor dem unvermeidlichen Besäufnis) zufällig zum Kennenlernen eines jungen Leinwandstars führt. Wenn wir schließlich das Ergebnis der Zusammenarbeit der beiden Frauen in einem kurzen Ausschnitt zu sehen bekommen, weicht überbelichtetes Schwarzweiß vorübergehend der Farbe – und einer körpernahen Handkamera, was in Hongs ruhigem, distanziertem Kino einem kleinen Schock gleichkommt.

Zumindest eine Überraschung ist indes der Goldene Bär für »Alcarràs«, mit dem Carla Simón den am gleichnamigen katalanischen Ort Obstanbau betreibenden Kleinbauern, zu denen auch Verwandte der 1986 geborenen Filmemacherin gehören, ein Denkmal setzt. Da der Plot nebenbei die Marktmacht der Handelskonzerne und Bodenspekulation berührt, ist es unnötig, dass die Zwangslage des von Laien verkörperten Figurenensembles durch eine in den spanischen Bürgerkrieg reichende Vorgeschichte um einen mündlichen Pachtvertrag verkompliziert wird.

Dass der Landbesitzer sich von der Aufstellung von Solarpaneelen mehr Gewinn verspricht, führt in der drei Generationen umspannenden Pächterfamilie jedenfalls zu diversen Konflikten. Dabei scheinen die Ansätze von Melodramatik aber nie bemüht, von ökonomischen Tatsachen abzulenken, weshalb Simóns zweiter Spielfilm (nach »Fridas Sommer«) bei aller sonnigen Sentimentalität stellenweise eine geradezu betriebswirtschaftliche Nüchternheit wahrt. Dazu gehört, dass er beiläufig ahnen lässt, warum die sympathischen katalanischen Bauern von afrikanischen Erntehelfern stets bloß als den »Schwarzen« sprechen: Weil der Migrantenstatus nun einmal entscheidend den Preis von deren Arbeitskraft beeinflusst.