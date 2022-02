Am Rand der Welt

Ragnar Axelsson Ragnar Axelsson: »Myrdalssandur, Iceland« (1996)

Die Ohren sind aufgestellt, das Maul weit aufgerissen. Der Schlittenhund scheint einem direkt ins Gesicht zu blicken, seine Konturen sind gestochen scharf, schwarze Lefzen, helles Fell. Hinter dem Tier zeichnen sich schemenhaft Häuserumrisse ab.

Es ist ein eindrucksvolles Bild, das die Besucher des Kunstfoyers der Versicherungskammer Kulturstiftung in München derzeit im Eingangsbereich empfängt, überlebensgroß an die Wand projiziert. Geschossen hat es der isländische Fotograf Ragnar Axelsson, dessen Ausstellung »Where the world is melting« noch bis Mitte April im Kunstfoyer gezeigt wird. Die Retrospektive besteht aus mehreren Serien des 1958 geborenen Isländers. Das Thema: Leben in der Arktis – »am Rande der bewohnbaren Welt«, wie es in der Ausstellungsbeschreibung heißt.

Am Anfang der Exposition sehen Besucher eine unwirtliche und dennoch atemberaubende Felslandschaft, in der Mitte des Bildes beschreiben die Klippen einen Bogen. Im Vordergrund schlängelt sich ein Fluss entlang, und auf einem kleineren Gesteinsbrocken steht ein Mann, der ob der schieren Größe der Felsformationen und des weißen Nebels einigermaßen verloren wirkt. Daneben hängt die Nahaufnahme eines Adlers im Landeanflug.

Fotos wie diese sind paradigmatisch für Axelssons Motivauswahl: großflächige Darstellungen zerklüfteten Gesteins, Schlittenhunde, Rentiere, Menschen auf ewigem Eis. Wer allerdings das tiefe Blau des arktischen Meeres oder das flimmernde Grün der Polarlichter bewundern möchte, ist hier falsch: Axelsson porträtiert das arktische Leben stets in Grautönen, seine Fotos changieren zwischen Schwarz und Weiß.

Von Rissen durchzogen

Langweilig wird seine Schau aber nicht, im Gegenteil: Die Aufnahmen isländischer Gletscher etwa erinnern teilweise an Tuschezeichnungen oder Bleistiftradierungen. Manches Mal wirken die Eismassen wie aus Marmor, ein anderes Mal sind sie so deutlich texturiert, dass die Darstellung beinahe dreidimensional wirkt. Eines der eindrucksvollsten Fotos zeigt eine Eisfläche, die von links bis in die Bildmitte von Rissen durchzogen ist. Sie sehen aus wie Narben auf dem ansonsten still und unberührt daliegenden Weiß.

Mehr als vier Jahrzehnte lang arbeitete Axelsson als Fotojournalist für die isländische Tageszeitung Morgunblaðið, veröffentlichte außerdem Bilder in Magazinen wie Stern und National Geographic. Die Leidenschaft für die Fotografie, das können Besucher auf einer Infotafel erfahren, geht auf den Vater des Isländers zurück. Nicht nur lieh er dem damals erst achtjährigen Sprössling seine teure Leica, er gab ihm auch Kunstbücher und ausländische Zeitschriften zu lesen. »Die Fotografien aus den Magazinen hatten sich in mein Gedächtnis gebrannt«, erinnert sich Axelsson, »genauso wie die Gemälde. Doch ich konnte nicht malen, also musste ich fotografieren.«

Die Arktis verändert sich

Das Leben in der sibirischen Tundra interessiert ihn dabei ebenso wie färöische Jäger oder grönländische Eisberge. Axelssons zwischen 1986 und 2021 geschossene Aufnahmen zeigen einfache Zelte vor kargen Nadelbäumen, Rentierherden und Schlittenhunde und in dicke Pelze eingewickelte Dorfbewohner vor den unendlich scheinenden Weiten des Eises. Immer wieder gelingt es dem Fotografen, die stille, karge Schönheit des Polargebiets in teils abstrakt anmutenden Aufnahmen einzufangen. Dazwischen hängen nicht minder spannende Bilder aus dem arktischen Alltag, rudernde Männer in schwarzen Jacken etwa oder die Flussquerung eines isländischen Farmers auf seinem Pferd.

Ragnar Axelsson ist mit »Where the world is melting« eine eindrucksvolle Ausstellung gelungen, bei deren Betrachtung man beinahe eine Sehnsucht nach der eisigen und weitgehend unberührten Landschaft der Arktis verspürt. Untermalt von der sonoren Stimme des Fotografen, die aus einem offenen Filmvorführungsraum durch die Ausstellung schallt, sorgen unterschiedliche Bildmotive und -formate für Abwechslung. Axelsson möchte seine Exposition mit dem programmatischen Titel jedoch auch als Zeitdokument verstanden wissen: Aufgrund der Klimakrise schmelzen die Gletscher ab, die Arktis verändert sich rasant. Mit seinem monochromen Kaleidoskop hat der isländische Fotograf ihr gewissermaßen jetzt schon ein Denkmal gesetzt.