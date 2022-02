VdK-Präsidentin: Neue Steuerregeln für Reiche

Anlässlich des Welttags der sozialen Gerechtigkeit am 20. Februar, der 2009 von den Vereinten Nationen (UNO) eingeführt worden war, erklärte die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, am Sonntag:

Zwei Jahre Corona hat jene, die wenig bis nichts haben, ärmer und viele von ihnen kranker gemacht. Die Armutsquote in Deutschland liegt bei einem Höchststand von 16 Prozent, sozial Benachteiligte haben am häufigsten schwere Verläufe, und von ihnen sterben überdurchschnittlich viele an Corona. Die Chancen ihrer Kinder auf eine Bildung, die ihnen ein besseres Leben ermöglicht als ihren Eltern, sind weiter gesunken.

Und auf der anderen Seite? Da hat sich zur gleichen Zeit der Reichtum weiter vermehrt: Das Vermögen der zehn reichsten Menschen im Land ist seit Beginn der Pandemie von rund 144 Milliarden auf etwa 256 Milliarden US-Dollar gewachsen. Das entspricht dem Gesamtvermögen von 33 Millionen Deutschen.

Ist das gerecht? Nein. Darum fordert der VdK – so wie im übrigen auch etliche Superreiche der »Tax Me Now«-Bewegung: Erbschaften, Vermögen und Aktiengewinne müssen endlich höher besteuert, die Lasten unseres Solidarsystems fairer verteilt werden – und zwar auf jenen Schultern, die stark sind. Sozial gerecht ist, wenn die Gewinner der Pandemie für deren Kosten aufkommen.

Am Harry-Bresslau-Park in Berlin-Steglitz forderte ein Bündnis aus Initiativen und Parteien am Sonnabend die Umbenennung der »Treitschkestraße« in »Straße des 19. Februar«. In einer Pressemitteilung vom selben Tag heißt es:

Zwei Jahre ist es her, dass in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund einem rassistischen Attentat zum Opfer fielen. Die Verbliebenen und die Initiative 19. Februar rufen unter #HanauIstÜberall zu dezentralen Gedenkkundgebungen auf. In Steglitz folgt ein Bündnis aus Aktivist*innen, Parteien und Zivilgesellschaft dem Aufruf mit einer bemerkenswerten Forderung: Die Treitschkestraße soll in einen Ort lebhafter Erinnerungskultur umgewandelt werden. Der Straßenname sei einem weltoffenen Steglitz schon längst nicht mehr angemessen. Heinrich von Treitschke war Antisemit, Rassist und als Vordenker nationalsozialistischer Volkstümelei auch geistiger Brandstifter des Attentats in Hanau. Statt dieses Erbe zu würdigen, lautet die Forderung des Bündnisses, soll mit der Umbenennung in »Straße des 19. Februar« gezeigt werden, dass der Bezirk menschenfeindlichen Gedankenwelten und Taten keinen Raum bietet.

2013 wurde ein Antrag auf Umbenennung der Straße von Anwohnern und Anwohnerinnen aufgrund des bürokratischen Aufwands und der Kosten abgelehnt. In der BVV zogen CDU und B 90 nach. Die Entscheidung ist nicht unumstritten. Laut einem Dossier des Berliner Senats müsse die Straße umbenannt werden. In Heidelberg ist die Treitschkestraße bereits Geschichte. In einem neuen Antrag der Linksfraktion heißt es dazu: »Eine vielfach geforderte Umbenennung wäre ein Zeichen, dass der Bezirk Steglitz-Zehlendorf sich seiner historischen Verantwortung bewusst ist«.

Das Bündnis betont abschließend, dass ein gesamtgesellschaftlicher Antirassismus angesichts der Zunahme rechtsextremer Gewalt heute wichtiger denn je ist und lädt die Nachbarschaft ein, sich mit ihm Gedanken über die Zukunft der Treitschkestraße zu machen. Symbolisch bringen die etwa 60 Demonstrant:innen Straßenschilder mit dem geforderten Namen an.