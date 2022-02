Hintertür zur NATO

Vadim Ghirda/AP/dpa Ukrainischer Soldat in der Region Lugansk (19.2.2022)

Wer provoziert im Donbass? Die Ukraine in Vorbereitung einer Großoffensive zur Rückeroberung der 2014 verlorenen Industrieregion oder die »Separatisten«, im Hintergrund ermutigt durch Moskau? Russland wirft Kiew neuerdings wieder »Genozid« an den Bürgern der beiden Volksrepubliken vor, von denen inzwischen fast eine Million russische Pässe beantragt oder erhalten haben. Derweilen erklärt Kiew Vorfälle, die die Lebensfähigkeit der Region untergraben, wie die Zerstörung einer wichtigen Pumpstation, ohne irgendwelche Beweise zu »russischen Provokationen«. Und schaut diesen »Provokationen« gleichzeitig mit stoischer Ruhe zu. Mit Wasserblockaden als Waffe hat Kiew Erfahrung, vergleiche den Fall der Krim.

Der Eindruck setzt sich fest, dass ein tatsächlicher neuer Krieg um den Donbass manchen im Westen nicht ungelegen käme. Die Eskalationsfraktion in der NATO hätte ihren »russischen Angriff«, auch wenn es da wohl noch Abstimmungsbedarf im Detail gibt, nachdem Joseph Biden am Freitag noch einen russischen Vorstoß auf Kiew vorausgesagt hatte – Hunderte Kilometer vom Donbass entfernt. Und die ukrainische Führung scheint mit diesem Szenario erstaunlich gut leben zu können. Denn mit einer neuen Runde des Krieges wäre Kiew mit großer Wahrscheinlichkeit die ungeliebten Minsker Vereinbarungen los, die es ohnehin nie einhalten wollte und dies auch jetzt nicht vorhat. Denn »Minsk« setzt Verhandlungen zwischen der Ukraine und den Volksrepubliken voraus und anschließend deren Rückkehr in die Ukraine als autonome Regionen. Das würde den Drang der Kiewer Führung, das Land beschleunigt in die NATO zu bringen, auf Jahre bremsen oder sogar stoppen. Im Fall einer endgültigen Abspaltung der Volksrepubliken einschließlich ihrer staatsrechtlichen Anerkennung oder sogar Aufnahme durch Russland wäre Kiew dagegen das Donbass-Problem definitiv los – finanziell und auch politisch. Und hätte die faktische, wenn auch nirgends offiziell fixierte Bedingung erfüllt, dass die NATO Länder mit offenen Territorialkonflikten nicht aufnimmt.

Auf westliche »Niemand hat die Absicht …«-Reden (Joseph Biden) oder »Steht für absehbare Zeit nicht auf der Tagesordnung«-Zusicherungen (Olaf Scholz) verlässt man sich in Russland verständlicherweise nicht, schon gar nicht auf Scholzens Verweis auf die Amtszeit Wladimir Putins – nach deren Ablauf, so der Hintergedanke, alle NATO-Pläne ja wieder aus der Schublade geholt werden könnten. Statt dessen führt Russland ein weiteres Mal vor, was es an strategischen und innovativen Waffensystemen besitzt. Mehr an symbolischer Abschreckungsfähigkeit geht wirklich kaum noch. Nicht nur Russland hat das Problem, gesichtswahrend aus der jetzigen Eskalation herauszukommen. Die NATO hat es nicht minder. Aber einstweilen fällt ihr nur ein, Russland mit immer weiteren Aufrüstungsschritten in Osteuropa zu provozieren. Als brauche sie den Krieg, den sie angeblich verhindern will. Denn sie lebt vom Konflikt, ohne den sie entbehrlich wäre.