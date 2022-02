Pulvergeruch und Friedensappell

Alexander Zemlianichenko Jr/AP/dpa »Überprüfung der Reaktionskräfte des Unionsstaates«: Einheiten als Teil des russisch-belarussischen Manövers am Sonnabend in Obus-Lesnowski

Angesichts der weiter zunehmenden Spannungen zwischen Moskau und dem Westen sollen gemeinsame Militärmanöver von Russland und Belarus fortgesetzt werden. Das erklärte am Sonntag der belarussische Verteidigungsminister Wiktor Chrenin laut einer Mitteilung. Grund sei die »Zunahme der militärischen Aktivitäten« in der Nähe der Außengrenzen beider Länder sowie die sehr angespannte Situation im Donbass. »In Europa riecht es sehr stark nach Pulver. Es wird gezielt in einen Krieg getrieben«, so Chrenin weiter.

Vor diesem Hintergrund hätten der russische Präsident Wladimir Putin und sein belarussischer Amtskollege Alexander Lukaschenko beschlossen, die »Überprüfung der Reaktionskräfte des Unionsstaates« fortzusetzen. Das Manöver, das vor zehn Tagen begonnen worden war, sollte eigentlich am Sonntag beendet werden. Die beiden Staatschefs waren am Freitag und Samstag in Moskau zusammengekommen.

Am Sonnabend hatte Chinas Außenminister Wang Yi bei einer Videoansprache an die Teilnehmer der sogenannten Sicherheitskonferenz in München zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts aufgerufen. Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, forderte er alle Parteien dazu auf, Verantwortung zu übernehmen und sich um Frieden zu bemühen – »anstatt die Spannungen zu erhöhen, Panik zu schüren und vielleicht sogar noch das Risiko eines Krieges zu sensationalisieren«. Auch die Drohung mit Sanktionen sei nicht förderlich für eine Deeskalation.

Es sei höchste Zeit, so schnell wie möglich zum Minsker Abkommen zurückzukehren, so Wang weiter. Das Minsker Abkommen von 2015 sieht vor, dass Kiew die international nicht anerkannten Volksrepubliken im Donbass als autonome Teile der Ukraine anerkennt. Bislang hat die ukrainische Regierung keine Zugeständnisse gemacht.

»Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität eines jeden Landes sollten geschützt und respektiert werden«, so Wang. Gleichzeitig warnte der chinesische Außenminister die NATO vor einer weiteren Osterweiterung des Bündnisses. »Der Kalte Krieg ist lang vorbei, die NATO war ein Produkt der Zeit des Kalten Krieges«, so Wang. Die »europäischen Freunde« rief er dazu auf, ernsthaft darüber nachzudenken, ob eine kontinuierliche NATO-Osterweiterung der Aufrechterhaltung eines dauerhaften Friedens sowie von Stabilität in Europa förderlich sei.

Moskau fordert von der NATO »Sicherheitsgarantien«, in deren Rahmen unter anderem eine Mitgliedschaft der Ukraine im Kriegsbündnis ausgeschlossen wird. Russland bezieht sich dabei auch auf frühere Zusagen des Westens nach dem Ende der Sowjetunion, die eine NATO-Osterweiterung ausschlossen. Am Freitag berichtete der Spiegel von einem »Aktenfund«, der die russische Version stützt – entgegen der westlichen Beteuerungen, solche Absprachen hätte es nie gegeben. So belege ein Vermerk aus dem britischen Nationalarchiv zu einem Treffen im Rahmen der »Zwei-plus-vier-Verhandlungen« am 6. März 1991 in Bonn, dass der Westen eine NATO-Mitgliedschaft der osteuropäischen Staaten als »inakzeptabel« einstufte. US-Vertreter Raymond Seitz erklärte demnach: »Die NATO soll sich weder formal noch informell nach Osten ausdehnen.«