REUTERS/Dinuka Liyanawatte Angehörige fragen in Jaffna nach ihren verschwundenen Familienmitgliedern (27.8.2013)

Sri Lanka hat am 4. Februar den 74. Jahrestag seiner Unabhängigkeit von Großbritannien gefeiert. Tamilen in dem Inselstaat haben jedoch an dem Tag protestiert. Wieso?

Wir nennen den 4. Februar »schwarzer Tag«, oder auch »Tag der Besatzung«. Sri Lanka ist zwar seit 1948 keine britische Kolonie mehr, doch für uns Eelam-Tamilen (Eelam ist die tamilische Bezeichnung für Sri Lanka, jW) bedeutete dieser Tag die Kontinuität des Kolonialismus in unserer Heimat, diesmal durch die singhalesische Regierung. Wir waren weiterhin Unterdrückung und Rassismus ausgesetzt.

Ein Unterdrückungsinstrument ist unter anderem der »Prevention of Terrorism Act«, PTA, der seit mehr als 40 Jahren die willkürliche Inhaftierung von Oppositionellen und das Erzwingen von »Geständnissen« durch Folter möglich macht. Ende Januar hat die Regierung in Colombo »Reformen« angekündigt. Was soll sich ändern?

Der Zeitpunkt der Reformen ist kein Zufall. Gewöhnlich passiert so etwas kurz vor Sitzungen des UN-Menschenrechtsrats, wie zum Beispiel Anfang März in Genf. Grund dafür sind wirtschaftliche Interessen. Seit vergangenem Sommer diskutiert die EU, ob Sri Lanka durch das Zollpräferenzabkommen, GSP plus, weiterhin zollfreien Zugang zu ihrem Markt erhält. Gesetze wie das PTA müssen 27 verschiedene Anforderungen eines Katalogs erfüllen, etwa bezüglich internationaler Menschenrechtskonventionen. Kommt ein Staat dem nicht nach, verliert er seinen zollfreien Zugang. Die EU nutzt das GSP plus, um Druck auf Sri Lanka auszuüben. Nicht unbedingt, um eine Lösung für die Tamilen zu finden, sondern auch um eigene Interessen durchzusetzen.

Die angekündigten Reformen sind im Grunde nichts Neues. Zum Beispiel soll ein Inhaftierter eine Petition bei der srilankischen Menschenrechtskommission einreichen können, um seine Haft prüfen zu lassen. Inoffiziell konnte man das auch schon vorher. Zudem soll die Zeit der möglichen Inhaftierung ohne Haftbefehl von 18 auf zwölf Monate gesenkt werden. Das Problem aber ist doch, dass jemand überhaupt ohne Haftbefehl inhaftiert ist. Der PTA ist an sich schon falsch, der Versuch, ihn besser zu gestalten, ist irrsinnig. Eine weitere Änderung, die hervorgehoben wird, ist, dass Richter einmal im Monat Inhaftierte besuchen können, die möglicherweise Folter ausgesetzt sind. Allerdings ist das so schwammig formuliert worden, dass es dem Richter am Ende selbst überlassen ist, ob er es auch tut.

Mitte Januar hat die srilankische Marine den bekannten tamilischen Aktivisten Edward Mariyaseelan ermordet. Kurz darauf hat die BRD ein Marinemanöver mit Colombo durchgeführt. Zudem war für den vergangenen Dienstag eine Sammelabschiebung nach Sri Lanka geplant. Wie sehen Sie die Rolle Berlins in dem Konflikt?

Berlin ist wichtig, vor allem weil Deutschland auch im Hinblick auf die EU eine große Rolle spielt. Vieles, was in Berlin entschieden wird, wird auch in ähnlicher Weise in den anderen Mitgliedstaaten beschlossen. Hier leben an die 60.000 geflüchtete Tamilen, und wir fordern selbstverständlich vom Staat, dass er in unserem Interesse handelt. Die Sammelabschiebungen nach Sri Lanka sind schockierend, man weiß sehr genau, was in dem Land passiert ist, etwa 2009 in Mullikvaikal (Massaker an Zehntausenden Tamilen, jW). Über den Völkermord weiß man Bescheid. Man weiß auch, welche Menschen aus welchen Gründen aus Sri Lanka geflüchtet sind. Es ist bekannt, dass viele von den Geflüchteten in irgendeiner Art und Weise mit der Freiheitsbewegung zu tun hatten. Diese Menschen zurückzuschicken, ist sehr gefährlich und inakzeptabel. Es gibt unglaublich viele Beweise, dass Menschen dort gefoltert werden.

Im Januar hat das srilankische Verteidigungsministerium erklärt, alle Ehen zwischen Staatsbürgern und Ausländern bedürften seiner Zustimmung. Wieso haben ausgerechnet die Militärs eine solch ungewöhnliche Maßnahme beschlossen?

Es ist in der Tat merkwürdig, dass man zum Heiraten ins Verteidigungsministerium muss, um dort zu beweisen, wer man ist, wo man herkommt und welche Vorstrafen man eventuell aus Deutschland mitbringt. Nun, wer fliegt in der Regel nach Sri Lanka, um dort zu heiraten? Vor allem Tamilen, die um 2009 herum geflüchtet sind, aber in dem Land noch einen Partner oder eine Bekannte haben. Die Regierung sagt, sie möchte mit der Maßnahme den Drogenhandel eindämmen, schikaniert und diskriminiert aber dadurch Tamilen. De facto hat Sri Lanka unter Präsident Gotabaya Rajapaksa eine Militärregierung. In allen Schlüsselpositionen sitzen wichtige Militärfunktionäre, mit denen Rajapaksa gemeinsam in der Armee gedient hat, und sie gewinnen immer mehr an Einfluss.

1987 haben Indien und Sri Lanka mitten im Unabhängigkeitskampf der Guerillaorganisation Liberation Tigers of Tamil Eelam ein Abkommen geschlossen, das als »13. Verfassungszusatzartikel« bekannt ist. Offiziell sollte es Sri Lanka dezentralisieren und ein Ende der Diskriminierung von Tamilen bringen. Wieso wurde die Vereinbarung mit Indien geschlossen, und weshalb ist sie bis heute nicht umgesetzt worden?

Indien war durch seine geographische Nähe zu Sri Lanka ebenfalls in den Konflikt involviert. Neu-Delhi wollte aber nicht nur den Eelam-Tamilen helfen, sondern auch seine Interessen in Sri Lanka durchsetzen. Das hat das Land veranlasst, mit Sri Lanka einen Vertrag zu schließen. Das geschah auf Druck von Indien und ohne direkte Beteiligung der Eelam-Tamilen. Sri Lanka hat dem damals zwar zugestimmt, aber die Vereinbarung niemals vollständig umgesetzt. Zum einen, weil es eben auf Druck passierte und nicht von dort ausging und zum anderen, weil es nicht im Interesse der srilankischen Regierung war.

Die Eelam-Tamilen haben den 13. Verfassungszusatzartikel nicht akzeptiert, weil er keine wirkliche Dezentralisierung vorsah. Die Freiheitsbewegung kämpft für das Selbstbestimmungsrecht der Tamilen, aber dieses Recht ist in dem Zusatzartikel nicht gegeben. Zum Beispiel gibt es die Provinzräte, die gewählt werden. Auch der ihnen vorstehende Minister ist gewählt. Aber über diesem Minister plaziert der Präsident den Provinzgouverneur, der nicht gewählt ist, der jedoch immer das letzte Wort hat. Weder die Polizei, noch die öffentliche Sicherheit, Finanzen oder Landrechte werden dem Provinzrat zugerechnet, sondern unterstehen weiterhin der Zentralregierung. Der Präsident kann zudem im Namen des »nationalen Interesses« die Provinzräte auflösen lassen.

Das Vorgehen Sri Lankas gegen die Eelam-Tamilen findet weltweit Nachahmer. Beispielsweise spricht auch die Türkei in ihrem Krieg gegen die Kurden von einer möglichen »tamilischen Lösung«, womit das Massaker in Mullivaikal gemeint ist. Mal abgesehen davon, dass das es keine »Lösung« ist, schließlich protestieren und kämpfen Tamilen auch heute noch weiter für ihre Rechte: Welche Folgen hätte das in Kurdistan?

Es ist ein sehr gefährlicher Gedanke, Menschen die »tamilische Lösung« anzudrohen. Der Völkermord von Menschen kann keine Lösung sein. Das ist es, was 2009 in Sri Lanka passiert ist, bzw. schon 2008 angefangen hatte. In einer Zeit, als Friedensgespräche geführt wurden, hat die srilankische Regierung sich mit Unterstützung der Länder des globalen Nordens mehrere Jahre lang darauf vorbereitet, einen Völkermord durchzuführen. Bis heute werden noch 146.679 Menschen vermisst. Man hat gezielt Zivilisten ermordet, und es wurden chemische Waffen eingesetzt. Aufenthaltsorte von schutzsuchenden Menschen, die tamilische Ärzte dem Internationalen Roten Kreuz übermittelt hatten, wurden an das srilankische Militär weitergegeben – offiziell, um mitzuteilen: »Hier bitte nicht angreifen«, doch am Ende wurden genau diese Orte beschossen. Um zusammenzufassen: Eine Androhung der »tamilischen Lösung« ist im Endeffekt die Androhung eines Völkermords.

Für Samstag, den 26. Februar, rufen Sie als Volksrat der Eelam-Tamilen in Deutschland zu einer bundesweiten Aktion auf. Worum geht es?

An dem Tag organisieren wir eine bundesweite Menschenrechtsaktion, die symbolisch in Form einer Menschenkette stattfinden wird. Grund sind die UN-Menschrenrechtsratssitzungen in Genf Anfang März. Als eelam-tamilische Diaspora wollen wir ein Zeichen setzen. Wir haben Zusagen aus etwa 46 bis 50 Städten, die Aktion verläuft parallel zwischen 14 und 16 Uhr. Dabei wollen wir auf das Selbstbestimmungsrecht von uns Eelam-Tamilen hinweisen und darauf, dass sie in Sri Lanka einem Völkermord ausgesetzt sind, und dass Deutschland Abschiebungen in das Land stoppen muss. Wir fragen auch nach den über 146.000 verschwundenen Menschen. Wir wollen die neue Bundesregierung auf all das aufmerksam machen und freuen uns über Solidarität und eine rege Teilnahme.

Vibisanan Rajasingam ist Vorstandsmitglied im Volksrat der Eelam Tamilen – Deutschland e. V.