Gegen die NATO

Bei Wind und Regen haben am Freitag abend vor dem Hintergrund wachsender Kriegsgefahr über 500 Menschen an einer Kundgebung der Friedensbewegung auf dem Platz des 18. März am Brandenburger Tor in Berlin teilgenommen. Aufgerufen hatte unter den Losungen »Schluss mit der medialen Kriegshetze und NATO-Aggressionspolitik« sowie »Abrüstung und Frieden mit Russland« die Berliner Friedenskoordination. Unter den Teilnehmern waren Mitglieder der Partei Die Linke und der DKP. Bei der Kundgebung sprach auch die Abgeordnete Sevim Dagdelen (Die Linke). (jW)