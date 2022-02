Tauziehen um Atomabkommen mit Iran

WANA (West Asia News Agency) via REUTERS 250 der 290 Parlamentarier forderten unter anderem die Aufhebung sämtlicher Sanktionen gegen den Iran

Das iranische Parlament hat Bedingungen für eine Rückkehr zum Atomabkommen formuliert. 250 der insgesamt 290 Parlamentarier forderten nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur IRNA in einem am Sonntag veröffentlichten Brief die Aufhebung sämtlicher Sanktionen gegen das Land. Außerdem verlangen die Abgeordneten von den USA eine Garantie, dass sie das Atomabkommen nicht erneut kündigen. Auch von den europäischen Vertragspartnern wurde ein solches Versprechen gefordert.

Zudem sollen die westlichen Partner verbindlich zusagen, dass sie den sogenannten Snapback-Mechanismus nicht auslösen, also einmal gelockerte Sanktionen nicht bei Verstößen gegen das Abkommen umgehend wieder verschärfen. »Wir müssen aus der Vergangenheit lernen und eine rote Linie beim nationalen Interesse ziehen, indem wir uns nicht zu einer Vereinbarung verpflichten, ohne zuerst notwendige Garantien zu erhalten«, heißt es in dem an Präsident Ebrahim Raisi gerichteten Brief.

Seit Anfang April 2021 laufen in Wien Gespräche zur Wieder­herstellung des Atomabkommens (englisch abgekürzt JCPOA). Die USA hatten das 2015 vereinbarte Abkommen 2018 einseitig aufgekündigt und Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt. Daraufhin ignorierte auch Teheran schrittweise einzelne Verpflichtungen des Vertrags. In den vergangenen Tagen war aus dem Umfeld der europäischen Beteiligten zu vernehmen, eine Einigung sei zum Greifen nahe, iranische Stellen relativierten die Meldung jedoch.

Die europäischen Vertragspartner erhöhen nun den Druck auf Teheran. In einem Telefonat mit seinem iranischen Amtskollegen am Sonntag habe Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seine Überzeugung geäußert, dass Teheran der in Wien erreichten »Einigung« nun zustimmen müsse, teilte der Élysée-Palast mit. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte bereits am Sonnabend auf der sogenannten Münchner Sicherheitskonferenz erklärt: »Jetzt ist der Moment der Wahrheit.« Allerdings sei bald der Punkt erreicht, »an dem wir entscheiden müssen, ob eine Rückkehr zum JCPOA überhaupt noch angemessen ist.« (Reuters/dpa/jW)